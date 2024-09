Nye fastforrentede obligationer - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S

13. september 2024

Nye fastforrentede obligationer

Nykredit åbner følgende nye fastforrentede obligationer

3,5% 2056 med afdrag

3,5% 2046 med afdrag

Obligationerne vil blive anvendt til udlån i Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Åbningen af nye obligationer har baggrund i den seneste tids rentefald. Den nuværende 20-årige obligation med 4% i kupon er i dag handlet over kurs 100, og samtidig nærmer den 30-årige sig en kurs, hvor der er risiko for, at den vil lukke for tilbud. Med åbning af to nye obligationer sikrer vi, at vi kan tilbyde kunderne et fastforrentet produkt med afdrag i begge løbetider.

De endelige vilkår vil blive offentliggjort i en separat selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14 eller Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66.

