Télésat conclut des accords de financement de 2,54 milliards de dollars pour la constellation de satellites Télésat Lightspeed avec un soutien gouvernemental solide

MONTRÉAL, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'accords de financement avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour sa constellation avancée de satellites à large bande en orbite terrestre basse (LEO) : Télésat Lightspeed. Cette étape franchie, Télésat dispose désormais de toutes les sources de financement nécessaires pour financer le réseau mondial Télésat Lightspeed, y compris les satellites, les lanceurs pour les déployer, un réseau terrestre intégré de stations d'atterrissage et de points de présence partout dans le monde, ainsi que les systèmes de soutien commercial et opérationnel pour le réseau. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Comme annoncé précédemment, le prêt du gouvernement du Canada s'élève à 2,14 milliards de dollars et portera un taux d'intérêt variable de 4,75 % supérieur au taux des opérations de pension à un jour (CORRA) avec une échéance de 15 ans. Les intérêts sont payables en nature pendant la période de construction de Télésat Lightspeed, suivis d'un amortissement sculpté sur 10 ans. De plus, le gouvernement du Canada reçoit des bons de souscription pour 10 % des actions ordinaires de Télésat LEO sur la base d'une évaluation des capitaux propres de Télésat LEO de 3 milliards de dollars américains. Le prêt du gouvernement du Québec est de 400 millions de dollars et ses modalités reflètent largement celles du prêt du gouvernement du Canada, mais avec des bons de souscription de 1,87 %, proportionnellement au montant moindre du prêt. L'emprunteur de chacun des prêts, Télésat LEO Inc. (Telesat LEO), est une filiale de Télésat.

« Nous sommes heureux de conclure ces ententes de financement avec les gouvernements du Canada et du Québec alors que nous réalisons de grands progrès dans le développement de la constellation révolutionnaire Télésat Lightspeed, le plus grand programme spatial de l'histoire du Canada », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « Télésat Lightspeed va combler la fracture numérique au Canada et dans le monde, créer et maintenir des milliers d'emplois de haute qualité au pays, générer des milliards de dollars en investissements dans l'économie locale, stimuler l'innovation et les exportations nationales et garantir que le Canada et le Québec soient à l'avant-garde de la nouvelle économie spatiale en pleine croissance. »

Le réseau Télésat Lightspeed jouera un rôle essentiel afin de combler la fracture numérique en élargissant la portée des réseaux Internet et 5G, et ce, dans les communautés non desservies et mal desservies au Canada et partout dans le monde, offrant ainsi une connectivité haut débit abordable. De plus, le réseau Télésat Lightspeed aidera les gouvernements – y compris le gouvernement du Canada – à moderniser leurs technologies de communications par satellites et à apporter une contribution significative à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) pour renforcer la défense du Canada et de ses alliés.

Télésat a augmenté sa main-d'œuvre canadienne d'environ 33 % au cours des 12 derniers mois et prévoit que les dépenses en capital pour le programme en 2024 se situeront entre 1 et 1,4 milliard de dollars. Télésat prévoit lancer les premiers satellites Télésat Lightspeed au milieu de 2026. Depuis que Télésat a annoncé MDA Space comme son principal fabricant de satellites en août 2023, MDA a sélectionné et intégré plus de 90 % des fournisseurs pour le programme Télésat Lightspeed.

« Les Canadiens sont la priorité de notre gouvernement, comme en témoigne l’annonce d’aujourd’hui avec Télésat et MDA. Conçu, fabriqué et exploité au Canada, le réseau satellitaire Lightspeed de Télésat sera le plus important de l’histoire du pays. Il permettra de créer des milliers d’emplois, de faire croître notre économie et de brancher les Canadiens à Internet haute vitesse. Nous permettons aux Canadiens de saisir les occasions qui s’offrent à eux et donnons à tous une chance équitable de réussir. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada





« C’est une bonne nouvelle pour notre économie, non seulement on consolide 650 emplois existants, mais on vient créer près de 1000 emplois payants dans un secteur de pointe. C’est aussi un projet stratégique pour le Québec. Avec le projet de Télésat et MDA, le message qu’on envoie aujourd’hui, c’est que le Québec continue de se démarquer. L’avenir de l’aérospatiale, c’est au Québec que ça se passe! »

François Legault, premier ministre du Québec





« Aujourd’hui, nous consolidons la position du Canada en tant que chef de file mondial dans la nouvelle économie spatiale. Cet investissement contribuera à créer des emplois très spécialisés, à favoriser l’innovation et à sécuriser les systèmes de télécommunications du Canada. Cette entente avec Telesat Lightspeed sur le plus important programme spatial jamais conçu et construit au pays aura des retombées majeures pour le réseau croissant de fournisseurs et de talents canadiens, et offrira ainsi un soutien essentiel à ce secteur qui continue de se démarquer. »

L’hon. François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie





« Le réseau Télésat Lightspeed est une solution efficace pour assurer des télécommunications à haute vitesse dans toutes nos régions. Nous sommes fiers de soutenir ces deux entreprises, qui contribuent à propulser le Québec comme véritable chef de file dans l’industrie spatiale grâce à l’innovation technologique. »

Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal





« L’Internet haute vitesse n’est plus un luxe, c’est une nécessité. L’investissement que nous annonçons aujourd’hui dans le projet Lightspeed de Télésat aidera le gouvernement fédéral à atteindre son objectif de connecter tous les Canadiens à l’Internet à haute vitesse d’ici 2030, afin qu’ils aient un meilleur accès aux services dont ils ont besoin, où qu’ils vivent. »

L’hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique





