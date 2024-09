Syntiant lanceert de Small Language Model Assistant

IRVINE, Californië, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Syntiant Corp., een toonaangevend bedrijf in low power edge AI-implementatie, heeft vandaag zijn eigen SLMA (Small Language Model Assistant) gelanceerd. Dit is een zeer nauwkeurige, cloudvrije, on-device AI-spraakassistent die een naadloze en natuurlijke spraakinterface biedt tussen mens en machine.



De SLMA van Syntiant is ideaal voor fabrikanten van set-top boxen, dienstverleners en andere fabrikanten van apparaten. Het test de kracht van een groot taalmodel (LLM - Large Language Model) tot het uiterse en neemt de nood aanzienlijk weg om bestaande software te upgraden of te vervangen.

“Met onze technologie kunnen AI-taalmodellen die normaal gesproken uitgebreide computerbronnen nodig hebben, nu efficiënt werken op lokale apparaten.”, zegt Kurt Busch, CEO van Syntiant. “Spraaktoepassingen voor onze SLMA zijn in tal van sectoren toepasbaar, dus levert het een aanzienlijk voordeel op voor de fabrikanten van set-top boxen. In plaats van statische handleidingen of instructies te bieden, kunnen fabrikanten nu een meer dynamische, conversationele AI-assistent integreren om gebruikers te helpen zonder internetverbinding. Hierdoor wordt een van de belangrijkste knelpunten voor dienstverleners verminderd.”

De SLMA van Syntiant wordt momenteel ingezet voor spraakinterfaces in huishoudelijke apparaten, netwerkapparatuur, videoconferentiesystemen en andere apparaten. Gecombineerd met de automatic speech recognition (ASR) modellen van Syntiant biedt de SLMA van Syntiant een natuurlijke spraakinterface voor een fractie van de rekenkosten van LLM's.

“De integratie van de SLMA van Syntiant op ons Synaptics Astra SL1680 hoogwaardig, low-power system-on-chip (SoC) biedt een transformatieve kans, waardoor gebruikers hun omgevingen kunnen controleren, kunnen communiceren en taken kunnen uitvoeren met ongekend gemak.”, verklaart Siddarth Chandrasekar, senior director productmarketing bij Synaptics. “Als toonaangevend bedrijf op het gebied van schaalbare edge AI-verwerking en connectiviteit voor het IoT, sluiten deze technologie en het bijbehorende referentieontwerp perfect aan bij onze missie om ontwikkelaars te helpen snel intuïtieve en responsieve gebruikerservaringen te leveren.”

Met slechts 23 miljoen parameters is de SLMA van Syntiant bijzonder schaalbaar en kan deze eenvoudig op de meeste bestaande set-top box CPU's worden uitgevoerd. De altijd actieve functies van het kleine taalmodel zorgt voor continue interacties op elk moment, zonder de beperkingen van menselijke operators, zoals werkuren of vermoeidheid.

Syntiant demonstreert in samenwerking met Synaptics zijn SLMA-oplossing op een referentieontwerp voor een set-top box, tijdens de IBC 2024, die van 13 tot en met 16 september plaatsvindt in Amsterdam. Bezoek Synaptics op Beursstand Hal 1, C.20 voor live demonstraties. Syntiant demonstreert zijn SLMA-referentieontwerp met Arcadyan-technologie op Beursstand Hal 1, B.11. Om een gesprek of demo te boeken, mail naar info@syntiant.com.

Over Syntiant

Het bedrijf werd opgericht in 2017 en heeft zijn hoofdzetel in Irvine, Californië. Syntiant Corp. is leider in het leveren van hardware- en softwareoplossingen voor geavanceerde AI-toepassingen. De speciaal gebouwde silicium- en hardware-agnostische modellen van Syntiant worden wereldwijd ingezet om edge AI-gedreven spraak-, audio-, sensor- en vision-toepassingen te implementeren in een breed scala aan consumenten en industriële use cases, van oordopjes tot auto's. De geavanceerde chipoplossingen van Syntiant combineren deep learning met halfgeleiderdesign om ultra-low-power, hoogwaardige, deep neural network-processors te produceren. Syntiant levert ook compute-efficient softwareoplossingen met gepatenteerde modelarchitecturen die toonaangevende interferentiesnelheden en een minimale geheugenvoetafdruk mogelijk maken voor een breed scala aan processors. Het bedrijf wordt gesteund door verschillende toonaangevende strategische en financiële investeerders wereldwijd, waaronder Intel Capital, Microsoft's M12, Applied Ventures, Robert Bosch Venture Capital, het Amazon Alexa Fund en Atlantic Bridge Capital. Voor meer informatie over het bedrijf, ga naar www.syntiant.com, of volg Syntiant op X @Syntiantcorp of LinkedIn.

