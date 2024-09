RIBER annonce l’initiation de couverture

de son titre par TP ICAP Midcap

Bezons, le 16 septembre 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce l'initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.

TP ICAP Midcap a initié le suivi du titre avec une étude intitulée « Un leader mondial aux portes d’une nouvelle ère » publiée le 13 septembre 2024. Dans cette étude, TP ICAP Midcap recommande à l'achat le titre avec un objectif de cours de 3 euros1.

Le contrat de recherche souscrit auprès de TP ICAP s’inscrit dans la volonté de RIBER de renforcer sa visibilité boursière et de diversifier sa couverture analyste. Cette note de recherche

vient compléter la couverture de l’action RIBER par Gilbert Dupont.

RIBER publiera ses résultats du premier semestre 2024 le 25 septembre 2024 avant bourse.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

Contacts

