Aya Or & Argent augmente l’étendue de la zone Principale à Boumadine à 5,4 km et publie des résultats de forage à haute teneur

MONTRÉAL, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage d’exploration à haute teneur issus de son programme 2024 totalisant 120 000 mètres (« m ») à Boumadine dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés aujourd’hui permettent d’augmenter l’étendue du corridor minéralisé principal de 400 m et continuent de démontrer la continuité de la zone Principale à Boumadine, qui reste ouverte dans toutes les directions.

Principaux faits saillants1

Étendue latérale à Boumadine augmentée à 5,4 kilomètres (« km ») : BOU-DD24-376 a recoupé 462 grammes par tonne (« g/t ») d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 2,8 m (2,25 g/t d’or (« Au »), 49 g/t d’argent (« Ag »), 7,8 % de zinc (« Zn »), 0,6 % de plomb (« Pb ») et 0,1 % de cuivre (« Cu »)), incluant 2,0 m à 494 g/t éq.Ag BOU-DD24-365 a recoupé 520 g/t éq.Ag sur 1,2 m (5,30 g/t Au, 37 g/t Ag, 1,4 % Zn, 1,0 % Pb et 0,9 % Cu)

Nouveau style de minéralisation avec des teneurs très élevées en argent : BOU-DD24-329 a recoupé 1 937 g/t Ag et 1,66 % Cu sur 1,9 m

Continuité et hautes teneurs confirmées dans la zone Tizi : BOU-DD24-340 a recoupé 412 g/t éq.Ag sur 3,1 m (1,22 g/t Au, 199 g/t Ag, 3,0 % Zn, 1,0 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 1,1 m à 708 g/t éq.Ag

Réception de tous les livrables en lien avec le levé géophysique Mobile MT : Identification de plusieurs nouvelles cibles qui seront vérifiées au cours des prochains mois



« Nous sommes ravis des résultats de forage à haute teneur exceptionnels publiés aujourd’hui, notamment dans le sondage BOU-DD24-376 dans la partie sud du corridor principal, qui augmentent l’étendue de la minéralisation à Boumadine à 5,4 km. De plus le sondage BOU-DD24-329 indique la présence d’un nouveau style de minéralisation à très haute teneur, qui réaffirme l’important potentiel de croissance des ressources », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les résultats géophysiques positifs et l’inversion en 3D à venir seront d’une grande utilisé pour identifier des zones parallèles et augmenter l’étendue de Boumadine, tant latéralement qu’en profondeur. Nous avons hâte de forer ces cibles géophysiques prometteuses au cours des prochains mois. »



________

1 Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Tableau 1 – Intersections significatives issues du programme de forage d’exploration à Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage

Section

Zone

De À Au Ag Lon-gueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag** (m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) BOU-DD24-310 34777500 Tizi 356,0 358,4 3,01 44 2,4 0,03 0,10 0,64 9 299 BOU-DD24-311 9550N Para 389,4 391,2 1,66 37 1,8 0,11 0,22 6,16 4 354 BOU-DD24-312 9525N Para 465,7 467,5 2,23 33 1,8 0,12 0,30 1,20 5 258 BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 52,7 54,2 0,83 129 1,5 0,03 1,21 2,40 32 298 BOU-DD24-316 3477300 Tizi 44,7 46,0 1,57 107 1,3 0,05 2,06 3,71 5 395 BOU-DD24-316 3477300 Tizi 52,4 53,3 2,29 138 0,9 0,07 2,55 5,38 3 543 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 36,6 38,6 2,63 26 2,0 0,01 0,37 0,94 4 265 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 105,0 106,6 1,96 65 1,6 0,12 1,36 2,44 27 334 BOU-DD24-324 9525N Para 111,7 116,1 0,66 111 4,4 0,01 1,19 2,26 4 260 BOU-DD24-327 3476900 Tizi 217,5 219,6 1,79 64 2,1 0,01 0,89 1,62 6 272 BOU-DD24-329 Est-Ouest Est-Ouest 142,1 144,0 0,03 1 937 1,9 1,66 0,16 0,17 7 2 110 BOU-DD24-334 3476900 Tizi 324,0 324,5 1,26 444 0,5 0,03 5,60 4,74 8 832 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 219,1 222,2 1,22 199 3,1 0,08 0,96 3,00 9 412 Incluant 219,1 220,2 1,88 459 1,1 0,19 1,07 2,02 7 708 BOU-DD24-342 9750N Para 203,4 204,4 0,03 104 1,0 0,05 8,80 9,90 5 633 BOU-DD24-349 Est-Ouest Est-Ouest 203,0 203,8 0,25 200 0,8 0,94 10,77 13,05 10 975 BOU-DD24-353 Est-Ouest Est-Ouest 354,0 356,3 0,06 107 2,3 0,26 4,78 36,67 5 1 300 BOU-DD24-365 9525N Para 625,8 627,0 5,30 37 1,2 0,09 0,96 1,41 5 520 BOU-DD24-368 5200N Para 398,9 399,9 0,19 65 1,0 0,04 5,80 16,56 1 709 BOU-DD24-369 5200N Principale 521,5 523,1 0,88 188 1,6 0,01 4,19 4,64 207 508 BOU-DD24-372 9750N Para 666,8 667,8 15,16 1 1,0 0,01 0,01 0,01 4 1 168 BOU-DD24-374 9050 Principale 243,3 244,6 3,96 60 1,3 0,02 0,23 1,34 6 410 BOU-DD24-374 9050 Para 286,0 288,5 0,10 60 2,5 0,98 1,45 6,34 12 381 BOU-DD24-376 9250N Principale 35,9 38,7 2,25 49 2,8 0,05 0,55 7,82 10 462 Incluant 35,9 37,9 3,00 60 2,0 0,06 0,66 6,32 11 494

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Figure 1 – Plan de surface de la propriété Boumadine montrant la conductivité apparente à 175 Hz et les sondages forés en 2024





Résultats d’exploration de 2024

Cette année, 129 trous de forage au diamant (« DD ») et 2 trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 63 469 m ont été complétés à Boumadine (figure 1 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zones Nord et Sud), des zones Tizi et Nord-ouest ainsi que sur certaines structures est-ouest. La majorité des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD24-376 (tableau 1, figure 3 et annexe 1).

Les résultats reçus depuis mai 2024, incluant les sondages BOU-DD24-376 et BOU-DD24-369, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal et augmentent l’étendue latérale minéralisée à 5,4 km. Le corridor principal reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui, avec les sondages BOU-DD24-310 et BOU-DD24-340, confirment également les hautes teneurs et la continuité de la zone Tizi. La zone Tizi reste aussi ouverte dans toutes les directions.

Le sondage BOU-DD24-329 a livré des résultats à haute teneur en argent, incluant 1 937 g/t Ag sur 1,9 m dans une structure est-ouest. Cette nouvelle structure est un stockwerk de veinules bréchifiées de carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite +/- tétraédrite avec des textures de basse température.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340 avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, galène et chalcopyrite. Tizi et Imarriren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000). La figure 2 présente les résultats pour la zone Principale à Boumadine sur une section longitudinale du gîte.

La figure 5 présente l’inversion en 3D du levé Mobile MT à la section 3476300N, où une signature géophysique similaire à Boumadine est clairement visible à 5 km plus à l’ouest. La figure présente aussi les sondages planifiés afin de vérifier la cible de conductivité à l’ouest. À la figure 6, le levé géophysique de la section 6000N a livré de très fortes anomalies de faible résistivité en profondeur sous le corps minéralisé à Boumadine. Le programme de forage proposé permettra de vérifier un secteur à 100 m sous le sondage BOU-DD23-095, qui avait recoupé 129,4 m à 192 g/t éq.Ag (communiqué de presse du 19 avril 2023), ainsi que la zone de forte conductivité apparente visible en profondeur.

Figure 2 – Vue longitudinale de la zone Principale à Boumadine





Figure 3 – Plan de surface des zones Nord et Tizi montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024





Figure 4 – Plan de surface de la zone Sud montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024





Figure 5 – Section 3476300 montrant l’inversion en 3D et la cible de conductivité à l’ouest





Figure 6 – Section 6000N montrant l’inversion en 3D et la cible de conductivité en profondeur à Boumadine





Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km et qui reste ouvert dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé dix foreuses pour compléter son programme de forage de 120 000 m. La moitié du programme testera la continuité du corridor connu et servira au forage intercalaire. L’autre 50 % sera axé sur des cibles géologiques générées dans le cadre des travaux réalisés en 2023 et bonifiées à l’aide des résultats du levé hyperspectral et du levé géophysique réalisés cette année. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui sous réserve de l’annonce du 12 septembre, 2024, se fait développer par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère formée

par scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com



Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « augmente », « indique », « potentiel », « augmente l’étendue », « avons hâte », « prometteuses », « rester », « prolonger », « augmenter l’étendue », « considérer » et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Boumadine ainsi que l’avancement et le succès du programme d’exploration à Boumadine, et le moment de la publication d’information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.



Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage

Section

Zone

De À Au Ag Longueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag** (m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) BOU-DD24-300 10150N Para 461,2 463,5 0,97 20 2,3 0,02 1,01 0,60 4 141 BOU-DD24-301 3478100 Tizi 116,7 117,2 0,62 8 0,5 0,03 0,36 0,69 3 88 BOU-DD24-302 10150N Para 756,3 757,0 0,99 4 0,7 0,02 0,05 0,14 2 88 BOU-DD24-305 10150N Para 815,8 816,8 0,46 16 1,0 0,15 0,16 0,52 1 85 BOU-DD24-305 10150N Para 818,7 819,4 0,89 8 0,7 0,02 0,07 0,65 2 98 BOU-DD24-310 34777500 Tizi 356,0 358,4 3,01 44 2,4 0,03 0,10 0,64 9 299 BOU-DD24-310 34777500 Tizi 370,1 370,7 2,33 37 0,6 0,05 0,09 0,02 123 227 BOU-DD24-310 34777500 Tizi 380,5 381,1 2,90 64 0,6 0,07 0,74 1,55 11 358 BOU-DD24-311 9550N Para 218,9 219,9 2,17 38 1,0 0,04 0,14 0,25 20 219 BOU-DD24-311 9550N Para 386,8 387,5 0,15 64 0,7 0,06 3,14 0,41 4 180 BOU-DD24-311 9550N Para 389,4 391,2 1,66 37 1,8 0,11 0,22 6,16 4 354 BOU-DD24-312 9525N Para 439,0 439,6 3,02 28 0,6 0,05 0,08 0,08 2 269 BOU-DD24-312 9525N Para 463,0 464,0 0,47 21 1,0 0,02 0,10 0,14 2 66 BOU-DD24-312 9525N Para 465,7 467,5 2,23 33 1,8 0,12 0,30 1,20 5 258 BOU-DD24-313 Est-Ouest NSR 0,0 206,9 0,00 0 206,9 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-314 9525N Para 482,1 482,6 0,80 12 0,5 0,02 0,43 1,06 7 117 BOU-DD24-314 9525N Para 489,8 490,3 0,76 20 0,5 0,05 0,66 1,77 14 152 BOU-DD24-314 9525N Para 493,7 494,2 0,56 12 0,5 0,03 0,21 0,44 7 76 BOU-DD24-314 9525N Para 510,9 513,0 0,89 19 2,1 0,08 0,22 1,38 3 140 BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 47,3 48,2 0,60 41 0,9 0,01 0,43 0,47 33 114 BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 52,7 54,2 0,83 129 1,5 0,03 1,21 2,40 32 298 BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 267,6 269,4 0,53 23 1,8 0,04 0,65 1,26 17 121 BOU-DD24-316 3477300 Tizi 44,7 46,0 1,57 107 1,3 0,05 2,06 3,71 5 395 BOU-DD24-316 3477300 Tizi 52,4 53,3 2,29 138 0,9 0,07 2,55 5,38 3 543 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 32,0 33,0 0,52 24 1,0 0,01 0,43 1,75 6 126 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 36,6 38,6 2,63 26 2,0 0,01 0,37 0,94 4 265 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 39,4 40,2 0,20 48 0,8 0,01 1,21 1,58 3 143 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 105,0 106,6 1,96 65 1,6 0,12 1,36 2,44 27 334 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 127,3 127,8 1,54 34 0,5 0,04 0,03 0,22 26 164 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 131,4 131,9 1,02 84 0,5 0,08 1,46 3,25 12 303 BOU-DD24-317 3477300 Tizi 232,0 233,0 0,26 32 1,0 0,01 1,76 0,84 6 125 BOU-DD24-318 Est-Ouest Est-Ouest 75,5 76,0 0,03 44 0,5 0,03 6,95 0,01 7 242 BOU-DD24-319 Est-Ouest Est-Ouest 113,9 114,5 0,61 12 0,6 0,01 0,27 0,10 9 70 BOU-DD24-320 9550N NSR 0,0 162,0 0,00 0 162,0 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-321 3477300 Tizi 131,2 132,0 0,07 58 0,8 0,01 0,37 0,74 312 103 BOU-DD24-321 3477300 Tizi 231,2 231,7 0,76 44 0,5 0,04 0,49 1,26 4 155 BOU-DD24-322 Est-Ouest Est-Ouest 142,9 144,7 0,97 1 1,8 0,01 0,02 0,01 5 78 BOU-DD24-323 9525N Para 344,0 345,0 0,58 8 1,0 0,01 0,25 0,35 6 71 BOU-DD24-323 9525N Para 400,0 401,0 0,03 51 1,0 0,01 7,08 0,09 8 252 BOU-DD24-323 9525N Para 476,0 477,0 0,62 8 1,0 0,05 0,99 1,63 13 134 BOU-DD24-323 9525N Principale 510,0 511,0 0,71 8 1,0 0,01 0,02 0,04 2 65 BOU-DD24-324 9525N Para 61,5 64,6 0,59 25 3,1 0,02 0,33 0,87 12 106 BOU-DD24-324 9525N Para 111,7 116,1 0,66 111 4,4 0,01 1,19 2,26 4 260 BOU-DD24-325 9525N Para 457,9 458,4 1,04 27 0,5 0,03 0,16 0,26 4 122 BOU-DD24-325 9525N Principale 467,8 468,6 1,91 24 0,8 0,09 0,04 0,05 2 182 BOU-DD24-325 9525N Para 657,3 658,7 0,67 4 1,4 0,01 0,01 0,02 2 57 BOU-DD24-325 9525N Para 659,2 661,2 1,60 10 2,0 0,01 0,02 0,01 2 135 BOU-DD24-325 9525N Para 779,0 780,0 0,57 4 1,0 0,10 0,03 0,23 2 65 BOU-DD24-325 9525N Para 793,2 795,0 0,88 16 1,8 0,09 0,04 0,14 5 98 BOU-DD24-325 9525N Para 802,0 804,2 2,23 22 2,2 0,15 0,13 0,38 5 223 BOU-DD24-325 9525N Para 805,7 806,6 0,61 8 0,9 0,04 0,01 0,02 6 59 BOU-DD24-325 9525N Para 812,2 813,6 1,01 14 1,4 0,03 0,21 0,37 5 111 BOU-DD24-325 9525N Para 817,2 818,9 1,14 6 1,7 0,03 0,02 0,07 5 99 BOU-DD24-325 9525N Para 825,8 826,6 0,13 44 0,8 0,07 0,16 0,36 2 76 BOU-DD24-325 9525N Para 828,2 828,9 0,50 25 0,7 0,23 0,09 0,10 2 92 BOU-DD24-326 Est-Ouest NSR 0,0 273,1 0,00 0 273,1 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-327 3476900 Tizi 217,5 222,2 1,21 43 4,7 0,01 0,59 0,96 8 181 Incluant 217,5 219,6 1,79 64 2,1 0,01 0,89 1,62 6 272 BOU-DD24-328 Est-Ouest NSR 0,0 230,4 0,00 0 230,4 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-329 Est-Ouest Est-Ouest 142,1 144,0 0,03 1 937 1,9 1,66 0,16 0,17 7 2 110 BOU-DD24-330 9750N Para 123,8 124,3 0,57 16 0,5 0,01 0,31 0,59 5 86 BOU-DD24-330 9750N Principale 126,3 128,0 0,82 16 1,7 0,02 0,29 0,67 4 108 BOU-DD24-331 Est-Ouest Est-Ouest 24,1 24,9 0,84 124 0,8 0,08 1,77 4,81 6 381 BOU-DD24-332 9525N Para 408,5 409,0 2,14 27 0,5 0,02 0,31 0,44 14 214 BOU-DD24-333 Est-Ouest NSR 0,0 365,7 0,00 0 365,7 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-334 3476900 Tizi 86,4 87,1 0,03 52 0,7 0,58 0,48 0,06 4 126 BOU-DD24-334 3476900 Tizi 324,0 324,5 1,26 444 0,5 0,03 5,60 4,74 8 832 BOU-DD24-334 3476900 Tizi 509,0 509,6 0,36 40 0,6 0,01 0,35 0,65 14 97 BOU-DD24-334 3476900 Tizi 511,0 511,6 0,39 44 0,6 0,01 0,33 0,86 27 109 BOU-DD24-335 9750N Principale 210,1 211,4 1,73 44 1,3 0,02 1,60 2,12 4 283 BOU-DD24-336 3476500 NSR 0,0 210,7 0,00 0 210,7 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-337 Est-Ouest Est-Ouest 51,6 52,1 0,48 124 0,5 0,03 0,69 3,84 2 291 BOU-DD24-338 3476500 NSR 0,0 308,6 0,00 0 308,6 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-339 3476500 NSR 0,0 423,2 0,00 0 423,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 92,3 92,9 0,20 68 0,6 0,04 1,05 1,10 5 147 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 150,6 151,2 0,28 48 0,6 0,01 0,98 1,16 3 130 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 160,0 160,5 0,28 32 0,5 0,01 0,52 0,48 3 82 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 161,4 162,0 0,27 44 0,6 0,01 1,56 1,20 4 143 BOU-DD24-340 3477100 Tizi 219,1 222,2 1,22 199 3,1 0,08 0,96 3,00 9 412 Incluant 219,1 220,2 1,88 459 1,1 0,19 1,07 2,02 7 708 BOU-DD24-341 9750N Principale 267,7 268,3 1,60 24 0,6 0,02 0,67 2,63 2 242 BOU-DD24-341 9750N Para 503,9 504,7 0,43 20 0,8 0,03 0,31 1,64 1 111 BOU-DD24-341 9750N Para 507,5 508,1 0,23 36 0,6 0,03 1,00 3,20 2 174 BOU-DD24-342 9750N Para 203,4 204,4 0,03 104 1,0 0,05 8,80 9,90 5 633 BOU-DD24-342 9750N Para 599,4 600,2 1,02 12 0,8 0,03 0,21 0,92 3 125 BOU-DD24-342 9750N Para 603,5 604,0 1,38 26 0,5 0,02 0,63 1,15 2 184 BOU-DD24-343 3476500 NSR 0,0 521,9 0,00 0 521,9 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-344 Est-Ouest Est-Ouest 90,1 90,7 0,55 16 0,6 0,01 0,02 0,02 8 61 BOU-DD24-345 3476700 Tizi 103,1 104,0 0,65 12 0,9 0,01 0,22 0,16 4 73 BOU-DD24-346 Est-Ouest NSR 0,0 303,1 0,00 0 303,1 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 88,5 89,1 0,47 60 0,6 0,01 0,87 1,79 9 172 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 119,9 120,6 0,55 60 0,7 0,01 0,21 2,75 7 187 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 237,0 237,7 0,78 128 0,7 0,01 1,50 2,09 3 289 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 240,3 241,2 0,10 48 0,9 0,01 1,84 2,50 4 178 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 245,0 246,9 0,24 87 1,9 0,01 0,80 1,07 4 158 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 251,9 252,8 0,46 24 0,9 0,01 0,20 0,66 4 85 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 312,6 313,6 0,50 16 1,0 0,01 0,17 0,31 5 69 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 317,4 318,3 0,66 28 0,9 0,01 0,44 0,48 8 105 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 321,0 321,7 0,58 28 0,7 0,01 0,29 0,57 4 97 BOU-DD24-347 3477100 Tizi 333,7 334,7 0,19 48 1,0 0,07 1,86 3,18 6 210 BOU-DD24-348 9525N Para 226,0 229,0 1,54 9 3,0 0,01 0,17 0,06 6 135 BOU-DD24-348 9525N Para 515,4 519,0 0,89 10 3,6 0,04 0,54 1,81 6 148 BOU-DD24-349 Est-Ouest Est-Ouest 203,0 203,8 0,25 200 0,8 0,94 10,77 13,05 10 975 BOU-DD24-350 Est-Ouest NSR 0,0 264,2 0,00 0 264,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-351 Est-Ouest NSR 0,0 354,6 0,00 0 354,6 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-352 9750N NSR 440,3 441,0 0,00 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-353 Est-Ouest Est-Ouest 354,0 356,3 0,06 107 2,3 0,26 4,78 36,67 5 1 300 BOU-DD24-354 9750N Para 211,9 213,6 0,52 37 1,7 0,42 0,16 1,28 58 160 BOU-DD24-354 9750N Para 767,5 768,1 0,64 40 0,6 0,05 0,24 2,21 1 163 BOU-DD24-355 3475025 NSR 0,0 198,5 0,00 0 198,5 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-356 3475025 NSR 0,0 306,2 0,00 0 306,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-357 3475025 NSR 0,0 452,0 0,00 0 452,0 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-358 3475025 NSR 0,0 603,1 0,00 0 603,1 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-359 3475425 NSR 0,0 303,1 0,00 0 303,1 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-360 3475425 NSR 0,0 509,2 0,00 0 509,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-361 3475425 NSR 0,0 506,2 0,00 0 506,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-362 9525N Para 493,6 495,3 0,46 21 1,7 0,07 0,07 0,09 2 68 BOU-DD24-362 9525N Para 692,5 693,5 0,69 8 1,0 0,01 0,16 0,23 3 73 BOU-DD24-362 9525N Para 720,1 720,6 0,42 20 0,5 0,05 1,36 1,94 1 149 BOU-DD24-362 9525N Para 728,5 729,1 0,18 36 0,6 0,02 3,23 3,18 3 231 BOU-DD24-362 9525N Para 729,8 730,8 0,16 32 1,0 0,01 3,31 1,85 4 189 BOU-DD24-362 9525N Para 744,5 745,5 0,86 12 1,0 0,02 0,55 2,37 2 162 BOU-DD24-363 3475425 NSR 0,0 312,2 0,00 0 312,2 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-364 5200N Principale 286,6 287,3 0,90 12 0,7 0,01 0,04 0,12 5 87 BOU-DD24-364 5200N Para 475,6 476,9 1,91 83 1,3 0,04 0,09 0,62 200 259 BOU-DD24-364 5200N Para 475,6 479,3 1,28 45 3,7 0,02 0,05 0,24 144 157 BOU-DD24-364 5200N Para 489,8 490,6 0,73 20 0,8 0,01 0,06 0,03 168 84 BOU-DD24-364 5200N Para 493,0 494,0 0,47 16 1,0 0,01 0,01 0,01 78 55 BOU-DD24-364 5200N Para 495,0 496,0 0,69 12 1,0 0,01 0,04 0,01 85 69 BOU-DD24-364 5200N Para 497,0 498,0 0,57 12 1,0 0,01 0,05 0,01 68 60 BOU-DD24-365 9525N Para 102,0 103,0 0,68 4 1,0 0,01 0,01 0,01 2 58 BOU-DD24-365 9525N Para 625,8 627,0 5,30 37 1,2 0,09 0,96 1,41 5 520 BOU-DD24-366 5200N NSR 0,0 137,0 0,00 0 137,0 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-367 5200N Para 323,0 327,2 0,37 65 4,2 0,01 0,39 0,35 10 116 BOU-DD24-368 5200N Para 398,9 399,9 0,19 65 1,0 0,04 5,80 16,56 1 709 BOU-DD24-368 5200N Para 442,9 443,6 0,09 76 0,7 0,01 0,17 0,41 12 100 BOU-DD24-368 5200N Principale 629,0 629,5 0,36 32 0,5 0,02 0,04 0,02 156 67 BOU-DD24-369 5200N Para 490,0 491,0 1,10 32 1,0 0,01 0,01 0,04 6 119 BOU-DD24-369 5200N Para 519,5 520,5 0,49 8 1,0 0,01 0,02 0,03 9 48 BOU-DD24-369 5200N Principale 521,5 528,0 0,85 51 6,5 0,01 1,06 1,18 59 181 Incluant 521,5 523,1 0,88 188 1,6 0,01 4,19 4,64 207 508 BOU-DD24-369 5200N Para 530,7 531,6 0,40 60 0,9 0,01 0,36 1,38 78 142 BOU-DD24-370 5200N Para 403,3 404,3 0,37 32 1,0 0,01 0,17 0,30 1040 100 BOU-DD24-370 5200N Para 406,3 406,9 0,58 44 0,6 0,01 0,50 1,60 49 149 BOU-DD24-370 5200N Para 422,3 423,3 0,24 88 1,0 0,01 2,51 2,53 145 251 BOU-DD24-370 5200N Para 454,4 455,7 0,38 59 1,3 0,01 0,21 0,55 185 115 BOU-DD24-370 5200N Principale 463,6 464,1 1,07 100 0,5 0,01 2,11 2,60 199 320 BOU-DD24-370 5200N Para 478,2 480,5 0,35 71 2,3 0,01 1,01 1,18 1069 186 BOU-DD24-371 5000N NSR 0,0 300,7 0,00 0 300,7 0,00 0,00 0,00 0 0 BOU-DD24-372 9750N Para 666,8 667,8 15,16 1 1,0 0,01 0,01 0,01 4 1 168 BOU-DD24-373 9325N Principale 337,6 341,2 1,41 35 3,6 0,03 0,43 0,95 4 185 BOU-DD24-373 9325N Para 369,0 370,0 0,11 68 1,0 0,03 0,61 0,17 16 101 BOU-DD24-373 9325N Para 402,5 403,2 0,78 16 0,7 0,03 0,03 0,08 9 82 BOU-DD24-373 9325N Para 406,2 407,1 0,59 40 0,9 0,11 0,40 0,66 8 126 BOU-DD24-374 9050 Para 156,8 159,0 0,74 32 2,2 0,02 0,22 0,42 9 108 BOU-DD24-374 9050 Para 162,2 163,8 0,29 30 1,6 0,01 0,35 0,92 15 89 BOU-DD24-374 9050 Para 181,0 181,8 0,44 72 0,8 0,11 2,37 4,55 10 310 BOU-DD24-374 9050 Para 231,6 232,6 0,71 76 1,0 0,01 0,61 1,83 7 200 BOU-DD24-374 9050 Principale 242,4 245,4 1,99 49 3,0 0,02 0,35 0,95 6 240 Incluant 243,3 244,6 3,96 60 1,3 0,02 0,23 1,34 6 410 BOU-DD24-374 9050 Para 286,0 288,5 0,10 60 2,5 0,98 1,45 6,34 12 381 BOU-DD24-375 5000N Para 482,3 484,8 0,75 11 2,5 0,01 0,01 0,01 3 70 BOU-DD24-375 5000N Principale 492,8 497,0 1,30 14 4,2 0,01 0,01 0,01 12 116 BOU-DD24-375 5000N Para 501,0 501,8 0,49 8 0,8 0,01 0,01 0,01 11 48 BOU-DD24-376 9250N Para 15,0 17,0 0,71 26 2,0 0,01 0,85 0,07 4 107 BOU-DD24-376 9250N Para 20,3 21,0 0,46 36 0,7 0,01 0,73 1,78 17 143 BOU-DD24-376 9250N Principale 35,9 38,7 2,25 49 2,8 0,05 0,55 7,82 10 462 Incluant 35,9 37,9 3,00 60 2,0 0,06 0,66 6,32 11 494 BOU-DD24-376 9250N Para 40,3 41,3 0,26 44 1,0 0,01 1,17 1,98 20 153 BOU-DD24-376 9250N Para 46,7 47,4 0,43 36 0,7 0,02 0,48 1,33 11 122 BOU-DD24-376 9250N Para 99,5 100,0 0,38 34 0,5 0,03 1,35 2,00 1 161 BOU-DD24-376 9250N Para 103,6 104,1 1,16 132 0,5 0,12 0,94 3,23 1 350

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.



Annexe 2 – Coordonnées des nouveaux sondages forés dans le cadre du programme d’exploration 2024 à Boumadine (sondages complétés)

Sondage

Estant

Nordant

Élévation

Azimut

Pendage

Longueur (m) BOU-DD24-337 315667 3477246 1278 320 -50 308 BOU-DD24-338 315433 3476507 1266 270 -50 309 BOU-DD24-339 315507 3476506 1247 270 -50 423 BOU-DD24-340 315508 3477105 1288 270 -50 362 BOU-DD24-341 316355 3477890 1219 250 -50 538 BOU-DD24-342 316437 3477920 1222 250 -50 621 BOU-DD24-343 315585 3476506 1241 270 -50 522 BOU-DD24-344 314867 3477339 1312 320 -50 216 BOU-DD24-345 315450 3476712 1261 270 -50 507 BOU-DD24-346 314915 3477289 1290 320 -50 303 BOU-DD24-347 315597 3477112 1287 270 -50 524 BOU-DD24-348 316859 3477859 1208 250 -50 717 BOU-DD24-349 315147 3477062 1289 320 -50 232 BOU-DD24-350 315666 3475418 1272 300 -50 264 BOU-DD24-351 315737 3475378 1268 300 -50 355 BOU-DD24-352 316516 3477949 1222 250 -50 441 BOU-DD24-353 315204 3477003 1291 320 -50 400 BOU-DD24-354 316593 3477977 1218 250 -50 852 BOU-DD24-355 315190 3475033 1298 270 -50 199 BOU-DD24-356 315264 3475033 1283 270 -50 306 BOU-DD24-357 315347 3475033 1280 270 -50 452 BOU-DD24-358 315442 3475033 1291 270 -50 603 BOU-DD24-359 314772 3475431 1344 270 -50 303 BOU-DD24-360 314937 3475432 1337 270 -50 509 BOU-DD24-361 315242 3475430 1307 270 -50 506 BOU-DD24-362 317113 3477952 1203 250 -50 771 BOU-DD24-363 315067 3475431 1304 270 -50 312 BOU-DD24-364 318061 3473669 1317 250 -50 584 BOU-DD24-365 317274 3478010 1202 250 -50 801 BOU-DD24-366 318246 3473736 1355 250 -50 137 BOU-DD24-369 318246 3473736 1355 250 -50 699 BOU-DD24-371 317873 3473388 1311 250 -50 301 BOU-DD24-373 316794 3477610 1212 250 -50 462 BOU-DD24-374 316857 3477328 1221 250 -50 346 BOU-DD24-375 317962 3473420 1325 250 -50 517 BOU-DD24-376 316588 3477443 1216 250 -50 255 BOU-DD24-377 318150 3473489 1368 250 -50 654 BOU-DD24-378 318077 3473463 1374 250 -50 568 BOU-DD24-379 316547 3471122 1373 180 -50 525 BOU-DD24-380 316547 3471205 1367 180 -50 597 BOU-DD24-381 317890 3473606 1305 250 -50 607 BOU-DD24-382 318440 3473807 1318 250 -50 567 BOU-DD24-383 318222 3473515 1360 250 -50 775 BOU-DD24-384 316547 3471280 1354 180 -50 220 BOU-DD24-385 316547 3471349 1337 180 -50 800 BOU-DD24-386 317978 3473637 1315 250 -50 159 BOU-DD24-387 318288 3473540 1345 250 -50 808 BOU-DD24-388 318516 3473835 1314 250 -50 626 BOU-DD24-389 317978 3473637 1315 250 -50 510 BOU-DD24-390 317321 3473348 1337 300 -50 222 BOU-DD24-391 316947 3471250 1331 180 -50 627 BOU-DD24-392 318359 3473566 1339 250 -50 588 BOU-DD24-393 317392 3473307 1332 300 -50 495 BOU-DD24-394 316554 3474181 1281 70 -50 441 BOU-DD24-395 318269 3473319 1359 250 -50 410 BOU-DD24-396 316947 3471444 1357 180 -50 886 BOU-DD24-397 317149 3470944 1314 180 -50 200 BOU-DD24-398 318331 3473342 1335 250 -50 476 BOU-DD24-399 316479 3474149 1285 70 -50 520 BOU-DD24-400 317148 3471036 1323 180 -50 345



