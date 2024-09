联合国支持的公开信 (签署者包括 Gillian Anderson 和 Forest Whitaker) 呼吁各国政府应对全球半数儿童受暴力影响的危机

伦敦, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 来自世界各地的幸存者、专家和倡导者正在发起一项全球行动,以解决儿童遭受暴力侵害的骇人问题。



他们在今天 (9 月 17 日) 发布了一封公开信,要求世界各地领导人在今年首届“消除儿童遭受暴力问题的全球部长级会议 (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) ”之前采取紧急行动,该会议将于 11 月在哥伦比亚举行。

演员、创作者和作家 Calle & Poché、Forest Whitaker、Gillian Anderson、Shudu Musida 和 Will Poulter 等公众人物都在这封信中署名,它由“Project Everyone”统筹撰写,并获得了世界卫生组织 (World Health Organisation) 和联合国儿童基金会 (UNICEF) 的支持。

世界卫生组织的数据显示,全球每年有半数儿童 (超过十亿) 遭受暴力,包括性虐待、黑社会暴力、童婚和童工。

一些曾在童年时期遭受暴力的幸存者加入了备受瞩目的倡导者行列,包括创伤专家 Bessel van der Kolk、儿童权利积极分子 Hina Jilani 和 Mabel van Oranje 王妃,以及诺贝尔和平奖得主 Denis Mukwege 博士等顶尖专家。

这封信旨在通过提高公众关注度,号召社会紧急行动,并推动地方和全球层面的变革。 倡导者团体呼吁世界领导人在即将举行的部长级会议上着眼关键战略,并确保危机响应和支持服务能够惠及每一个需要帮助的儿童。

这封充满力量的公开信呼吁世界领导人出席哥伦比亚会议,并根据危机的规模和严重程度,作出创新而具体的相应承诺。

证据表明,采取正确的方法可以显著减少儿童遭受的暴力行为。 实施循证战略的国家可减少 50% 的此类行为。

世界卫生组织健康问题的社会决定因素部部长 (Director of the Department of Social Determinants of Health at the World Health Organization) Etienne Krug 博士表示:

“每年有半数儿童遭受残忍的暴力行为,但这个问题却没有得到应有的关注、资金支持或政治上的重视。 证据显示,儿童遭受的暴力行为是可以预防的。 世界各国政府现在必须抓住这一重要机遇,为全球每年遭受伤害的 10 亿儿童实现变革。”

点击此处查看公开信全文。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d27bb52e-4d96-4ac7-a7c8-47c20b28ac2c