CSL schließt sich Accumulus Synergy an, um den Wandel der Branche voranzutreiben

BURLINGAME, Kalifornien, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, Inc. („Accumulus“) und seine Gründungssponsoren sind stolz darauf, CSL als erstes Mitgliedsunternehmen begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der kollektiven Zusammenführung von Interessenvertretern der Industrie dar, um das Vorhaben voranzutreiben, wichtige Therapien für die Menschen auf der Welt drastisch zu beschleunigen.



„Wir fühlen uns geehrt, CSL in unserer Mitgliedergemeinschaft begrüßen zu dürfen“, kommentierte Frank Nogueira, Chief Executive Officer von Accumulus. „Eine Mitgliedschaft bei Accumulus ist eine Investition in das Ökosystem. Wir arbeiten eng mit nationalen Regulierungsbehörden (NRAs), Handelsverbänden, Biowissenschaftsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) innerhalb des globalen regulatorischen Ökosystems zusammen, um den ordnungspolitischen Austausch und die Datenharmonisierung zu beschleunigen. In so dynamischen und sich schnell entwickelnden Branchen wie der Pharmaindustrie, der Wissenschaft und der Technologie ist es unerlässlich, Teil eines starken, innovativen Netzwerks zu sein.

Das Accumulus-Mitgliedschaftsmodell soll dazu beitragen, die Regulierungspolitik zu gestalten und das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer weltweiten Harmonisierung von Regulierungsanforderungen und Datenstandards zu schärfen. Diese Bemühungen treiben letztendlich die digitale Transformation voran, um Therapien für Patienten weltweit zu beschleunigen. Mit ihrem gemeinsamen Engagement für die Förderung dieser Interessen sind Accumulus und CSL gut aufgestellt, um ihren gemeinsamen Einfluss zu verstärken und positive Veränderungen auf globaler Ebene voranzutreiben.

„Accumulus Synergy ist ein Katalysator für Veränderungen. Accumulus ist nicht nur innovativ, sondern leistet Pionierarbeit für einen Paradigmenwechsel in der Branche im Hinblick auf die Harmonisierung von Vorschriften und die digitale Transformation“, sagte Emmanuelle Lecomte-Brisset, Global Head of Regulatory Affairs bei CSL.

Eine Mitgliedschaft steht nun allen Teilnehmern des regulatorischen Ökosystems offen, einschließlich Biowissenschaftsorganisationen, Gesundheitsverbänden, privaten/gemeinnützigen Stiftungen und anderen Institutionen. Accumulus bietet den Mitgliedsorganisationen einen unvergleichlichen Zugang zu wertvollen Ressourcen, Vordenkern, Networking-Möglichkeiten und auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnittene Maßnahmen zur Gestaltung von Richtlinien.

„Wir freuen uns, dass unsere Gemeinschaft wächst und sich unsere Arbeit darauf konzentriert, gemeinsam die Möglichkeiten für die Zusammenführung von Regulierungsdaten, die Datenharmonisierung und die digitale Transformation voranzutreiben“, sagte Khushboo Sharma, Chief Regulatory Innovation Officer von Accumulus. „Es ist ein Privileg, dass CSL mit seinem unermüdlichen Engagement für Innovation und Zusammenarbeit zu uns stößt.“

Wenn Sie mehr über die Mitgliedschafts- und Abonnementmöglichkeiten bei Accumulus Synergy erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter info@accumulus.org.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein globaler, gemeinnütziger Industrieverband, der eine transformative Datenaustauschplattform entwickelt, die eine verbesserte Zusammenarbeit und Effizienz zwischen Unternehmen der Biowissenschaften und globalen Zulassungsbehörden ermöglichen soll und gleichzeitig den Nutzern die Möglichkeit bietet, dynamische, datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen. Accumulus arbeitet mit den wichtigsten Interessenvertretern im Ökosystem der Biowissenschaften und der Regulierungsbehörden zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu unterhalten, die darauf abzielt, die Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des Datenschutzes zu erfüllen, die sich auf die Bereiche Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie auf den Austausch und die Einreichung von Zulassungsunterlagen erstrecken. Zu den Sponsoren von Accumulus Synergy gehören führende globale Pharmaunternehmen.

Über CSL

CSL (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) ist ein globales Biotechnologieunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an lebensrettenden Arzneimitteln, darunter solche zur Behandlung von Hämophilie und Immunschwäche, Impfstoffe zur Grippeprävention und Therapien für Eisenmangel und Nephrologie. Seit unseren Anfängen im Jahr 1916 haben wir uns dem Versprechen verschrieben, mit Hilfe modernster Technologien Leben zu retten. Heute bietet CSL - einschließlich unserer drei Geschäftsbereiche: CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor - Patienten in mehr als 100 Ländern lebensrettende Produkte zur Verfügung und beschäftigt 32.000 Mitarbeiter Unsere einzigartige Kombination aus kommerzieller Stärke, F&E-Fokus und operativer Exzellenz ermöglicht es uns, Innovationen zu identifizieren, zu entwickeln und zu liefern, damit unsere Patienten ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Weitere Informationen über CSL finden Sie unter CSL.com.



