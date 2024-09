Sofascore revela os vencedores do prémio Player of the Season da época de 2023/2024

ZAGREB, Croácia, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sofascore, a conceituada plataforma de desporto com resultados e estatísticas em tempo real, anunciou a sua lista de vencedores do prémio Player of the Season da época de 2023/2024. Com base no sistema de classificação reconhecido em todo o mundo da Sofascore , estes prémios celebram não só momentos de brilhantismo, mas também a persistência e excelência demonstradas consistentemente ao longo de uma época. Entre os galardoados com este prémio de prestígio estão Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Frauen-Bundesliga), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) e Khadija Shaw (Women’s Super League). Em associação com os mercados cuja época irá terminar em dezembro, o prémio irá distinguir os profissionais com melhor desempenho em 50 ligas em todo o mundo.



Os troféus Player of the Season deste ano carregam um significado ainda mais profundo. Através da campanha Field of Dreams, a Sofascore fez uma parceria com a lenda do futebol brasileiro, Zico, para renovar um campo de futebol na sua academia no Rio de Janeiro. De uma forma única, cada troféu contém partes do campo de futebol rejuvenescido da academia do Zico, simbolizando a ligação entre as raízes de um jogador e a sua ascensão à grandeza.

A propósito da parceria, Zico declarou, «O futebol é muito mais do que um mero jogo; é um percurso alimentado por sonhos e suportado pela persistência. Tenho orgulho nesta parceria com a Sofascore que me permitiu renovar um campo na minha academia, onde a próxima geração de estrelas do futebol iniciará o seu percurso.»

No cerne da campanha está a crença de que o futebol não é definido por um único momento de brilhantismo, mas pelo trabalho árduo e pela dedicação constantes indispensáveis para alcançar a excelência.

Cada um destes jogadores demonstrou um compromisso incessante com a excelência, fazendo com que os seus esforços consistentes se destacassem nas suas respetivas ligas.

Branimir Karačić, diretor de marketing da Sofascore, partilhou os seus pensamentos acerca do significado mais profundo do prémio, «O conceito Field of Dreams não tem que ver apenas com honrar as estrelas atuais, mas também relembrar a cada jogador o início do seu percurso. É um reconhecimento do seu trabalho árduo e um tributo ao apoio que receberam ao longo do percurso.»

