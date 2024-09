Crossject publiera ses résultats financiers du premier semestre et organisera un webcast le 23 Septembre 2024

Dijon, France, 17 septembre 2024 - Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments pour les situations d'urgence exploitant son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, publiera ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2024, comme prévu le lundi 23 septembre.

En outre, à 18h00 CET ce jour-là, le PDG Patrick Alexandre commentera les priorités stratégiques de l'entreprise au cours d'un webcast et répondra aux questions du public.

Marianne Svensson, directrice administrative et financière, sera également présente lors de l'appel. Pour vous inscrire au webcast, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pdQiyctTTAeP2jw9J8OTlA

Un enregistrement sera disponible après l'événement. Le webcast se déroulera en français.

