Notified ernennt Miranda Smith zum Vice President, EMEA & Emerging Markets

NEW YORK, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, ein weltweit anerkannter Technologiepartner für Fachleute im Bereich Investor Relations & Public Relations, freut sich, Miranda Smith als Vice President, EMEA & Emerging Markets begrüßen zu dürfen. In ihrer neuen Position wird Frau Smith den Vertrieb leiten und das Wachstum sowie die Expansion von Notified in diesen Regionen vorantreiben.



Seit mehr als 20 Jahren bietet Notified regulatorische Einreichungsdienste in 16 Märkten in ganz Europa an und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Litauen, Schweden und im Vereinigten Königreich sowie über Vertretungen in Italien, den Niederlanden und Dänemark. Das Unternehmen erweitert sein Angebot kontinuierlich um Lösungen für die verbesserte Einhaltung von Vorschriften, erhöhte Medienpräsenz und gesteigerte Markenbekanntheit für Organisationen, die Nachrichten in ganz Europa über GlobeNewswire® Pressemitteilungen verbreiten.

„Die Führungsqualitäten von Frau Smith und ihr Talent, leistungsstarke Teams aufzubauen, machen sie zur idealen Besetzung für die Erweiterung unserer Präsenz in der EMEA-Region,“ so Daniel Lotzof, Chief Revenue Officer bei Notified. „Ihre Expertise und ihr strategisches Verständnis werden entscheidend dazu beitragen, unseren Vertriebsansatz zu verbessern und unsere Wachstumsziele zu erreichen.“

Frau Smith bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich Public Relations und Marketing mit. Zuletzt war sie als Interims-Chief Sales Officer bei Onclusive tätig, wo sie transformative Initiativen leitete. Sie hat zehn Jahre im Nahen Osten verbracht und dort Führungspositionen bei Acumen Media Intelligence, Carma, IT Governance und YouGov MENA bekleidet.

Über Notified

Wir sind Notified, und hier kommt Ihre Geschichte. Sie beginnt mit GlobeNewswire, das seit mehr als 30 Jahren der weltweit vertrauenswürdige Dienst für die Verbreitung von Pressemitteilungen und die Einreichung von behördlichen Unterlagen für führende Organisationen ist. Gewinnen Sie von dort aus mit unseren erstklassigen Medien- und Social-Media-Monitoring-Tools tiefere Einblicke in Ihr Publikum und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Aktionäre mit unseren preisgekrönten Investor-Relations-Lösungen, damit Sie – der moderne PR-, IR- und Marketingprofi – bestens gerüstet sind, um Ihr Publikum zu begeistern, zu informieren und zu fesseln.

Notified ist Teil der West Technology Group, LLC, die von Tochtergesellschaften bestimmter Fonds gesteuert wird, die von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) verwaltet werden.

