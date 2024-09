Notified nomme Miranda Smith Vice-présidente de la région EMEA et des marchés émergents

NEW YORK, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, un partenaire technologique de confiance pour les professionnels des relations avec les investisseurs et des relations publiques, a le plaisir d’accueillir Miranda Smith en tant que Vice-présidente de la région EMEA et des marchés émergents. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Miranda Smith dirigera les opérations de vente, sera le fer de lance de la croissance et sera en charge de l’accélération de l’expansion de Notified dans ces régions.



Depuis plus de 20 ans, Notified propose des services de dépôt réglementaire sur 16 marchés européens, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Lituanie, en Suède et au Royaume-Uni, ainsi qu’une présence en Italie, aux Pays-Bas et au Danemark. Elle continue d’étendre ses offres en améliorant la conformité réglementaire, l’exposition médiatique et la visibilité de la marque des organisations via la diffusion d’actualités dans toute l’Europe à travers les communiqués de presse de GlobeNewswire®.

« La grande expérience de Miranda en matière de leadership et son talent pour constituer des équipes très performantes font d’elle la personne idéale pour étendre notre présence dans la région EMEA », a déclaré Daniel Lotzof, Directeur général des revenus chez Notified. « Son expertise et sa vision stratégique joueront un rôle essentiel dans l'amélioration de notre approche commerciale et dans la poursuite de nos objectifs de croissance. »

Mme Smith possède plus de 18 ans d’expérience dans des fonctions de direction commerciale dans le domaine des relations publiques et du marketing. Elle a récemment occupé le poste de Directrice des ventes par intérim chez Onclusive, où elle a mené des initiatives porteuses de changement. Elle a passé une dizaine d’années au Moyen-Orient, où elle a occupé des postes de direction chez Acumen Media Intelligence, Carma, IT Governance et YouGov MENA.

