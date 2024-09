SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2024 klo 9.30

Sammon osakkeiden kaupankäynti alkaa Kööpenhaminan pörssissä tänään

Sampo Oyj on saanut tänään päätökseen rinnakkaislistautumisensa Nasdaqin Kööpenhaminan pörssiin osana Topdanmarkin osakkeenomistajille tehdyn vaihtotarjouksen toteutusta. Rinnakkaislistautumisen myötä kaupankäynti Sammon A-osakkeilla alkaa tänään, 18.9.2024, kaupankäyntitunnuksella ”SAMPO DKK”.

- Olemme iloisia siitä, että Topdanmarkin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet tarjouksemme, sillä tämän ansiosta pääsemme aloittamaan kahden hienon vahinkovakuutusyhtiön yhdistämisen yhden pohjoismaisen toimintamallin alle, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

- Nasdaqin Kööpenhaminan pörssiin listautuminen on virstanpylväs, joka perustuu Topdanmarkin lähes nelikymmenvuotiseen historiaan pörssiyhtiönä. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi ja odotan innolla jatkoa niiden kanssa, jotka ovat olleet kanssamme Topdanmarkin omistajia. Yhdessä odotamme Sammon pohjoismaisen mittakaavan ja digitaalisen osaamisen yhdistyvän Topdanmarkin paikallistuntemuksen ja Tanskan markkinoilla olon tuomiin etuihin ja luovan merkittäviä synergioita asiakkaiden ja osakkeenomistajien hyväksi, toteaa Magnusson.

Sammon A-osakkeet ovat jatkossakin listattuna Nasdaqin Helsingin pörssiin ja sen ruotsalaiset talletustodistukset (SDR) ovat listattuina Nasdaqin Tukholman pörssiin. Rinnakkaislistaus Kööpenhaminan pörssissä ei edellytä Sammon osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Sammon taloudellisena neuvonantajana toimii Nordea Bank Abp:n Tanskan sivuliike, ja sen oikeudellisina neuvonantajina toimivat Plesner Advokatpartnerselskab ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.



