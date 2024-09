Huhtamäen taloudellinen raportointi vuonna 2025

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2024 KLO 14.00

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2025 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 14.2. Vuosikertomus 2024 10.3. alkavalla viikolla Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2025 24.4. Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2025 24.7. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2025 23.10.

Huhtamäki noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista. Tilinpäätöstiedotteen julkaisua edeltävä hiljainen jakso on neljä viikkoa. Puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkaisua edeltävä hiljainen jakso alkaa raportoitavan katsauskauden viimeisenä päivänä.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 24.4.2025. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 4.3.2025.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

