Rackspace Technology kündigt Angebot an, schnelle Migrationen zu AWS zu fördern

SAN ANTONIO, Texas, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Einführung des Rackspace Rapid Migration Offer (RRMO) bekanntgegeben, das die Migration von Rechenzentren zu Amazon Web Services (AWS) beschleunigen soll. Das Rackspace Rapid Migration Offer (RRMO) bietet alles, was ein Unternehmen oder eine Organisation benötigt, um den Umstieg auf die Cloud zu beschleunigen.



RRMO bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das Migrationsplanung, Einrichtung der Landing Zone, Migrationsdurchführung und Support rund um die Uhr für den Day-Two-Cloud-Betrieb mit Überwachung und Reaktion auf Vorfälle umfasst. Dieses einzigartige Angebot bietet technische und architektonische Unterstützung von Rackspace Technology, zusammen mit RiverMeadow Software Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich Workload Mobility Automation and Services, und MontyCloud, einem Unternehmen für autonome Cloud-Operations-Plattformen. RRMO bietet diese umfassende Migrationslösung mit einem nahtlosen Kundenerlebnis, um die Migration zu AWS zu beschleunigen.

RRMO umfasst auch eine zweimonatige Testversion für den Day-Two-Cloud-Betrieb als zusätzliche Unterstützung nach der Migration durch den Rackspace Modern Operations-Service. Kunden erhalten eine Überwachung rund um die Uhr und Reaktion auf Vorfälle, Zugang zu On-Demand-Cloud-Technikern, Support bei der Fehlerbehebung, technische Reviews und vieles mehr.

„Unterstützung nach der Migration ist ein häufiger Kundenwunsch, und wir haben dies nun eingebaut, sodass unsere Kunden sich um weniger kümmern müssen. Dieses Angebot umfasst alles, was ein Unternehmen benötigt, um eine Migration zu AWS erfolgreich zu unterstützen und gleichzeitig Geschäftsrisiken, Unterbrechungen und Ausfallzeiten zu minimieren“, so D K Sinha, President of Public Cloud, Rackspace Technology. „Die Rackspace-Partnerschaft mit AWS ermöglicht es uns, dieses Angebot mit kostenlosen Optionen für qualifizierte Kunden durch AWS-Partnerfinanzierung bereitzustellen.“

Hauptvorteile von RRMO

Einfache feste Preise pro virtueller Maschine (VM)



Das gesamte Migrationspaket: alles, was Sie von Anfang bis Ende benötigen, um eine Reihe von Arbeitslasten oder Anwendungen schnell auf AWS zu migrieren



Beseitigt im Voraus Unklarheiten in Bezug auf Kosten, Dauer und Migrationsgeschwindigkeit



Bietet Kunden die Möglichkeit, ein Rechenzentrum schnell zu verlassen



Landing Zone der Enterprise-Klasse, die AWS Landing Zone Accelerator nutzt und dem AWS Well-Architected Framework entspricht



Zu den erweiterten Rehosting-Funktionen gehören unter anderem die Modernisierung des Betriebssystems (OS), die OS-Konvertierung usw.



Überprüfung von Anträgen nach der Migration



Zweimonatiger Test von Rackspace Modern Operations mit entscheidendem Day-Two-Support



Ermöglicht zusätzliche AWS-ISV-Finanzierung



RRMO-Phasen

Schnelle Bewertung: Kostenlose Migrationsbewertung mit einem Lösungsarchitekten, um allgemeine Migrationsdetails und den Umfang zu erfassen, Rackspace-Services, -Funktionen und -Migrationsstrategien zu überprüfen und festzustellen, ob Sie für dieses vorgeschriebene Angebot in Frage kommen oder ob ein maßgeschneiderterer Ansatz besser geeignet ist.

Mobilisierung: Führen Sie Workshops zur detaillierten Erkundung und Migrationsplanung durch und entwickeln Sie die Grundlage (Landing Zone), die Ihre Umgebung nutzen und von der sie gesteuert werden wird.

Migration und Modernisierung: Führen Sie die Migration durch, indem Sie die Arbeitslasten gemäß dem vereinbarten Migrationsplan auf AWS Elastic Compute Capacity (EC2)-Instanzen umstellen. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Discovery-Analyse ist auch eine Betriebssystemmodernisierung verfügbar, um Workloads auf neuere Betriebssystemversionen zu aktualisieren – alles in einem einzigen flüssigen Vorgang. Die Modernisierung des Betriebssystems im Rahmen Ihrer Migration senkt Ihre Kosten, erhöht Ihre Rendite und senkt potenziell das Risiko, wenn Sie mit veralteten Betriebssystem- oder SQL-Versionen arbeiten.

Betrieb: Day-2-Operations-Tool zur Ausrichtung Ihrer Umgebung auf Best Practices. Die Betriebsphase umfasst einen Well-Architected Framework Review (WAFR)-Scan, sobald Sie im Rahmen einer zweimonatigen Testversion bei Rackspace Modern Operations eingerichtet sind. Der Kunde kann die Testversion nach Ablauf der Testphase kündigen oder fortsetzen.

„RiverMeadow Software freut sich, ein integraler Bestandteil des Rackspace Rapid Migration Offering (RRMO) zu sein“, kommentiert dies Seth Pickett, Vice President of Sales bei RiverMeadow Software. „Diese Lösung bringt die besten AWS-Partner zusammen, um Kunden bei schnellen und skalierbaren Migrationen zu unterstützen. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus der Workload-Migration von der Bewertung über die Planung bis hin zur Ausführung und dem Day 1- und Day 2-Betrieb abgedeckt, und das alles nahtlos in der AWS-Cloud.

„Wir freuen uns sehr, zusammen mit Rackspace Technology und RiverMeadow Teil des Rackspace Rapid Migration Offering (RRMO) zu sein“, so Mitchell Ivanicki, Senior Director of GTM bei MontyCloud. „Rackspace und MontyCloud haben Tausende von Fällen identifiziert, in denen Kunden die Leistung, Sicherheit und Kosten verbessern können. Mit RRMO bieten wir nun die Automatisierung, um die Verwaltung, den Betrieb und die Optimierung der Day 1-und Day 2-Abläufe zu unterstützen. Kunden werden mehr Zeit mit Innovationen als mit Betriebsprozessen verbringen.“

RRMO ist jetzt im AWS Marketplace verfügbar, um Kunden bei der Bereitstellung von 100 VMs oder mehr zu unterstützen, und beinhaltet eine zweimonatige kostenlose Testversion von Rackspace Modern Operations mit einem einfachen Festpreis, einer unternehmensgerechten vorgeschriebenen Landing Zone, die AWS Landing Zone Accelerator nutzt, und branchenführenden Day-Two-Operations-Tools über MontyCloud.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Reise hin zur Cloud zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com