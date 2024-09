VINCI remporte deux nouveaux contrats routiers en Australie

Réalisation de deux infrastructures de transport stratégiques à Sydney et Melbourne

Minimisation de l’impact environnemental

Montant total de plus de 200 millions d’euros

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, a remporté deux contrats d’une valeur totale de près de 340 millions de dollars australiens (environ 209 millions d’euros) :

à Sydney, Seymour Whyte participera - pour le compte de Transport for New South Wales - à l’élargissement d’un tronçon de 3,8 km de Mamre Road, axe routier situé dans l’ouest de la ville près du futur aéroport international. Le projet recouvre le doublement des deux voies actuelles, la création d’un terre-plein central afin d'accueillir potentiellement deux voies supplémentaires à l'avenir et la construction d’un mur antibruit. Des initiatives environnementales sont également prévues, telles que le recours à des enrobés recyclés (à environ 40 %) et à d'autres matériaux excavés et réutilisés sur site. L’achèvement des travaux est prévu en 2028 ;

à Melbourne, dans le cadre d’un contrat d’extension et de rénovation de Clyde Road pour le compte de Major Road Projects Victoria, Seymour Whyte aura la charge de réaliser une voie supplémentaire dans les deux sens, d’élargir le pont Clyde Road et d’améliorer les intersections existantes. Ce projet, qui s’achèvera en 2027, intègre une analyse de réduction des gaz à effet de serre. Le chantier aura recours à des installations et équipements fonctionnant également à l’énergie solaire ou hybride. Par ailleurs, un plan Recycled First met l'accent sur le recyclage des matériaux sur le projet.

Seymour Whyte intervient déjà sur de nombreux chantiers routiers majeurs en Australie, tels que les travaux de génie civil et de construction pour les accès au futur aéroport international de Western Sydney, la modernisation d’une portion de la route Mulgoa Road à Sydney ou encore le prolongement de la M1 Pacific Motorway entre Sydney et Brisbane.

