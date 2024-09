Progrès sur les rails : Le rapport sur les émissions au Canada en 2022 indique des réductions des gaz à effet de serre

OTTAWA, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur ferroviaire du Canada demeure un chef de file de la durabilité environnementale avec la publication du Rapport de surveillance des émissions des locomotives (SEL) 2022. Ce Rapport met en lumière les progrès réalisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’ensemble du secteur ferroviaire, renforçant son rôle de joueur clé de la transition environnementale du Canada.



Depuis 2005 :

L’intensité des émissions de GES des chemins de fer marchandises a diminué de 26,7 %.

L’intensité des émissions de GES des chemins de fer voyageurs intervilles a diminué de 28,1 %.

Les émissions totales de principaux contaminants atmosphériques par le secteur ferroviaire ont diminué, notamment les émissions de monoxyde de carbone (9 %), d’oxydes d’azote (48 %), d’hydrocarbures (55 %), de particules (61 %) et de dioxyde de soufre (99 %).



« Les progrès réalisés par les chemins de fer du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre témoignent des efforts soutenus des cheminots, qui sont au cœur de ces changements, explique Marc Brazeau, président-directeur général de l’Association des chemins de fer du Canada. En encourageant l’innovation et la collaboration relatives aux technologies ferroviaires durables, nous pourrons aider à atteindre les objectifs de durabilité du Canada. C’est également essentiel pour assurer la prospérité à long terme des chaînes d’approvisionnement de notre pays. »

« Les chemins de fer jouent un rôle clé dans l’histoire du Canada depuis des générations, et ce Rapport démontre notre engagement envers l’avenir. Je me réjouis de voir les chemins de fer du Canada travailler ensemble pour continuer à réduire les émissions. Grâce au nouveau protocole d’entente entre Transports Canada et l’Association des chemins de fer du Canada, nous pourrons continuer à réaliser des progrès pendant des années et assurer un avenir durable pour tous. » – L’honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports.

En 2022, les chemins de fer ont investi 2,4 milliards de dollars dans leurs réseaux canadiens, ce qui porte le total à plus de 21,5 milliards de dollars au cours des dix dernières années. Les chemins de fer du Canada vont continuer à contribuer à la réduction des émissions nationales en investissant dans des solutions innovantes pour augmenter l’efficacité et la durabilité.

Pour plus d’informations et pour accéder au rapport complet : https://www.railcan.ca/fr/ressources/rapport-de-surveillance-des-emissions-des-locomotives/

Le Rapport SEL 2022 est le cinquième et dernier rapport publié au titre du protocole d’entente (PE) 2018-2022 entre l’ACFC et Transports Canada. Cette collaboration a commencé en 1995, quand le premier PE a été signé entre les chemins de fer et le gouvernement fédéral. Le tout dernier PE, qui couvre la période de 2023 à 2030, a été conclu en décembre 2023.

