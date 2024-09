Ressources Cerro de Pasco annonce les résultats de son assemblée annuelle, la nomination d’une consultante et l’octroi d’options

MONTRÉAL, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « société ») est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires tenue le 17 septembre 2024 (l'« assemblée »).



Résultats de l'assemblée

Toutes les résolutions soumises au vote lors de l'assemblée ont été adoptées avec un taux d'approbation de 99 % ou plus des votes exprimés. La société a élu huit administrateurs à son conseil d'administration, à savoir John Booth, Frank Hodgson, Manuel Lizandro Rodriguez, Steven Zadka, Eduardo Loret de Mola, René Branchaud, Guy Goulet et John Carr.

Avant l'assemblée, Keith Brill a informé la société qu'il ne se présenterait pas à titre de candidat pour réélection lors de l'assemblée. Pour combler le poste vacant ainsi créé, le conseil d'administration a proposé et les actionnaires ont approuvé l'élection de John Carr en tant qu'administrateur.

John Carr est ingénieur chimiste et a été cofondateur de New Century Resources, qui a acquis et relancé la mine de zinc Century, en Australie. En tant que directeur du développement, John était responsable du développement de la relance et de l'expansion de la grande mine de métaux de base à Century, maintenant un des 15 principaux producteurs mondiaux de zinc et la plus grande opération de revalorisation des résidus en Australie. John est également cofondateur de Future Element, une entreprise privée créée pour développer des projets commerciaux pour la revalorisation et la réhabilitation des résidus à l'échelle mondiale et cofondateur de Broken Hill Mines, qui a acquis les projets de zinc-plomb-argent Rasp et Pinnacles. John est également directeur non exécutif de Future Metals NL cotée à l'ASX (ASX : FME).

La société souhaite exprimer sa gratitude pour la contribution de Keith au conseil d'administration de la société. Keith demeure conseiller spécial du conseil d’administration.

Lors de l'assemblée, les actionnaires de la société ont également approuvé la nomination de Davidson and Company LLP en tant qu'auditeurs de la société.

Nomination d’une consultante en relations avec les investisseurs

La société est également heureuse d'annoncer la nomination de Mme Donna Yoshimatsu en tant que conseillère stratégique senior indépendante pour les relations avec les investisseurs, avec effet immédiat. Elle travaillera en étroite collaboration avec la direction pour élargir la portée des investisseurs de la société, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration de la sensibilisation institutionnelle et le renforcement de la base d'actionnaires en croissance. En plus de diriger les premiers programmes de relations avec les investisseurs et actionnaires pour Franco- et Euro-Nevada Mining Corps, Mme Yoshimatsu a occupé des postes de direction au sein du groupe SNC-Lavalin et de plusieurs sociétés minières intermédiaires et juniors de métaux précieux et de base au cours de sa carrière de 30 ans.

Guy Goulet, Président et PDG de Ressources Cerro de Pasco, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Donna - une experte dans son domaine avec une solide expérience sur les marchés de capitaux - elle apporte des décennies d'expérience et des relations institutionnelles. Depuis l'octroi historique du droit de passage en mai, jusqu'à l'autorisation d'initier des activités d'exploration par le ministère péruvien de l'Énergie et des Mines à la fin août, la première autorisation de forage jamais accordée pour un nouveau projet d'exploration minière sur des résidus dans l'histoire du Pérou, le moment ne pourrait pas être plus approprié alors que nous exécutons notre stratégie de croissance en développement. »

En vertu de son entente avec la société, Mme Yoshimatsu s’est vu octroyer 250 000 options d'achat d'actions conformément au régime d'options d'achat d'actions de la société et un honoraire mensuel de 6 500 $, plus la TPS applicable, pour une période initiale de douze mois. Cette entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties en fournissant un préavis écrit de 60 jours à l'autre partie.

Octroi d'options d'achat d'actions

CDPR annonce également qu'elle a octroyé un total de 12 400 000 options d'achat d'actions à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la société. Chaque option permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire (une « action ordinaire ») de la société à un prix d'exercice de 0,20 $ par action ordinaire, pour une période de cinq ans.

