Résultats semestriels au 30 juin 2024 : Retour à un niveau de rentabilité d’exploitation en ligne avec les performances historiques

Lyon, le 19 septembre 2024

Résultats semestriels en M€

(Non audités) S1 2024* S1 2023* Var % Chiffre d’affaires 99,2 87,9 +13% Résultat d’exploitation 12,7 9,8 +30% Marge d’exploitation 12,8% 11,1% Résultat courant 13,3 9,9 +35% Résultat net 9,3 7,5 +25% Marge nette 9,4% 8,5% Résultat d’exploitation (nouvelles normes françaises)** 12,1 9,4 +29% En M€ 30/06/2024 31/12/2023 Var K€ Capitaux propres 116,4 108,4 +7% Trésorerie nette*** 48,2 42,6 +13%

* Comptes établis selon les normes comptables françaises (CRC 99-02) et non audités

** Résultat d’exploitation calculé selon la nouvelle loi de finance 2024, par suite d'un changement de méthode, excluant le Crédit Impôt Recherche reclassé dans le résultat net

*** Incluant 4,9 M€ d’investissements classés en immobilisations financières mais mobilisables selon les besoins de l’entreprise

Croissance dynamique du chiffre d’affaires portée par les solutions Cloud

Le chiffre d’affaires d’Esker au 1er semestre 2024 affiche une croissance de +13% à taux de change constants et en données publiées.

Le revenu SaaS (Software as a Service) enregistre une progression de +12%, représentant 82% de l’activité du semestre. Le chiffre d’affaires des abonnements affiche une croissance de +30%, pour représenter 51% de l’activité SaaS. Cette dynamique, soutenue par les excellentes prises de commandes des trimestres précédents, compense la légère diminution des revenus transactionnels toujours impactés par un contexte macroéconomique difficile. Cette évolution est en ligne avec la stratégie commerciale du Groupe, qui privilégie la résilience et la prévisibilité des revenus grâce à une stratégie commerciale favorisant les abonnements, source de revenus récurrents.

Les services d’implémentation, principalement les activités de consulting, enregistrent une hausse de +25%, et contribuent à hauteur de 17% du revenu global. Les produits historiques décroissent de -57% sur la période, ne représentant plus que 1% du chiffre d’affaires.

Sur le plan géographique, les évolutions sont contrastées. L’Asie-Pacifique confirme le rebond attendu après une année 2023 plus attentiste et enregistre une croissance dynamique de +21% sur le semestre. L’Europe confirme sa résilience et progresse de +14%. Enfin, la croissance des États-Unis ralentit légèrement (+11%) en lien avec des prises de commandes modérées sur la première partie de l’exercice 2023. La très forte accélération des prises de commandes sur la fin 2023 et surtout sur le 1er semestre 2024 entraîneront une réaccélération de la croissance outre-Atlantique dès le 2nd semestre 2024.

Prises de commandes record

Les prises de commandes ont progressé de +51% au 1er semestre, soutenues par une excellente performance aux États-Unis (+95%), avec plusieurs contrats très significatifs signés au cours du 2nd trimestre.

En France, malgré une croissance de +18% par rapport au même semestre de l’année précédente,

la dynamique de signature a été ralentie en début d’année en raison du report de la réforme de la facture électronique. L’immatriculation d’Esker comme plateforme PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) devrait toutefois stimuler les prises de commandes au 2nd semestre et surtout sur l’exercice 2025.

L'Europe enregistre une performance solide et stable par rapport à un 1er semestre 2023 exceptionnellement élevé. Enfin, l’Asie-Pacifique rebondit fortement en affichant une progression de +52% boostée par la mise en place de la facture électronique obligatoire en Malaisie.



Retour au niveau habituel de rentabilité

Comme annoncé l’année dernière, Esker renoue avec une rentabilité conforme à ses niveaux habituels, en affichant une marge d’exploitation de 12,8% du chiffre d’affaires semestriel. Cette performance résulte des mesures de modérations des investissements mises en œuvre dès la seconde partie de l’année 2023 et de la solidité du modèle économique d’Esker.

Le résultat d’exploitation progresse de +30% par rapport au 1er semestre 2023, sous l’effet des efforts d’amélioration de la productivité opérationnelle. Ainsi, les effectifs moyens du semestre ne progressent que de +3%, à 1 042 personnes, contre une hausse de près de +10% sur l’exercice 2023. Ces ajustements ont permis de maîtriser la hausse des charges opérationnelles tout en optimisant les ressources existantes.

Compte tenu d’un taux effectif d’impôt stable, le résultat net s’établit à 9,3 M€ (9,4% du chiffre d’affaires) en hausse de +25%.



Structure financière solide et forte progression des cash-flows d’exploitation

La trésorerie nette du Groupe (après déduction des dettes financières) s’élève à 48,2 M€, en hausse de +5,6 M€ après le versement d’un dividende représentant 26% du résultat net de l’année 2023. L’évolution positive du niveau de trésorerie est la conséquence de la très bonne génération de cash d’exploitation sur le semestre, en progression de près de +1,8 M€, soit +13% par rapport au 1er semestre 2023.



Perspectives 2024

Esker a débuté l’année 2024 sur une note très positive grâce aux nombreuses signatures enregistrées au cours de l’exercice précédent. Les nombreux contrats signés au cours de ce 1er semestre (+51%) vont continuer à nourrir la croissance du chiffre d'affaires des trimestres à venir. Par ailleurs, la politique de modération des investissements mise en place dès le milieu de l’année 2023 améliorera encore la rentabilité du 2nd semestre.

Esker confirme donc son objectif de croissance du chiffre d’affaires de +12% à +14% (hors acquisitions et effets de change) pour l’ensemble de l’exercice 2024. À ce niveau d’activité, l’objectif de marge d’exploitation se situe entre 12% et 13% du chiffre d’affaires.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

