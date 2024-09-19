AKWEL : 2024 年上半年净收入 2020 万欧元

尚夫罗米耶，2024 年 9 月 19 日星期四
2024 年上半年净收入 2020 万欧元
AKWEL（FR0000053027，AKW）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2024 年半年度业绩表现。
|综合数据 - 单位：百万欧元
|2024 年 6 月 30 日
|2023 年 6 月 30 日
|2023 年 6 月 30 日
重报 (1)
|变化率
/ 重报
|营业额
|528.8
|533.2
|545.8
|-3.1 %
|业务盈余毛额
|49.2
|49.0
|49.8
|-1.3%
|经常性业务利润
|24.4
|30.2
|31.1
|-21.6%
|经常性业务利润率
|4.6%
|5.7%
|5.7%
|-1.1 点
|业务利润
|28.9
|30.0
|30.6
|-5.4%
|财务业绩
|0.0
|(2.5)
|0.1
|-
|净利润（集团份额）
|20.2
|19.2
|22.2
|9.0%
|净利润率
|3.8%
|3.6%
|4.1%
|-0.2 点
(1) 根据适用于土耳其子公司的会计准则 IAS 21 重新计算上报。
2024 年上半年，AKWEL 的营业额为 5.288 亿欧元，按固定汇率计算分别下降 3.1% 和 2.8%。
上半年，将价格上涨转嫁给客户变得更加困难。劳动力成本居高不下，也对集团的营业利润率造成了压力。
息税前利润下降 1.3% 至 4920 万欧元，经常性营业利润下降 21.6% 至 2440 万欧元。归属于集团的净利润达到 2020 万欧元，净利润率为 3.8%，与去年同期基本持平。
截至 6 月 30 日，集团净现金（包括租赁负债）为 1.06 亿欧元，而去年 12 月 31 日为 1.05 亿欧元。
鉴于上半年的业绩、全球市场前景下滑以及一些制造商增加库存的策略，AKWEL 预计本财年的营业额将略有下降。
在不断变化的汽车市场上，集团近年来进行的大量投资使 AKWEL 拥有了一个灵活的工业工具和更强的技术能力，能够有效适应电动、混合动力以及内燃机之间不确定的发展趋势。
|AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。
AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。
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