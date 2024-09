Communiqué de presse

Prorogation de la période de sauvegarde accélérée

Paris, France, le 19 septembre 2024

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 24 juillet 2024, le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice d’Atos SE (« Atos » ou la « Société ») le 23 juillet 2024, pour une durée initiale de deux mois, renouvelable pour deux mois supplémentaires.

La Société annonce aujourd’hui avoir obtenu, du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre, les deux mois supplémentaires initialement prévus pour la procédure de sauvegarde accélérée.

Le calendrier précédemment annoncé demeure inchangé avec les prochaines étapes suivantes :

Résultats des votes des classes de parties affectées sur le projet de plan de sauvegarde accélérée le 27 septembre 2024, à l’issue des périodes de vote ;

Audience devant le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre pour l’approbation du plan de sauvegarde accélérée prévue le 15 octobre 2024.

