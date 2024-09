Foncière 7 Investissement: Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2024

COMMUNIQUE SUR LES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2024

A titre liminaire

Les principaux chiffres ci-dessous sont des chiffres issus des comptes sociaux semestriels qui seront publiés dans le rapport financier au 30 juin 2024, la Société Foncière 7 ne présentant pas de comptes consolidés, en l’absence de filiales.

Chiffres clés

Capitaux propres : 610 K€

Actif circulant : 657 K€

Résultat net : 0 K€

Total de bilan : 657 K€

La Société a continué à gérer ses actifs, et n’a pas effectué d’arbitrage sur la période. La situation économique actuelle ne devrait impacter ni le fonctionnement direct de la société ni la valorisation durable des actifs qu’elle détient.

Au 30 juin 2024, la composition du portefeuille de valeurs mobilières de placement se compose uniquement des titres suivants :

- 855 000 actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, soit 0,58 % de son capital et de ses droits de vote. La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602), et valorisées 347 K€ dans les comptes semestriels.

Les comptes semestriels faisant ressortir un résultat positif de 383 euros ont été arrêtés par le Conseil d’administration en date du 19 Septembre 2024.

Postérieurement à la clôture semestrielle, la Société a perçu un dividende d’ACANTHE DEVELOPPEMENT de 51 300 € (0,06 € / action). Ayant opté pour le réinvestissement en action, la Société a reçu 155 454 actions ACANTHE DEVELOPPEMENT le 12 septembre 2024.

En conformité avec la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers du

29 avril 2021 (DOC-2016-05), il est précisé que les procédures d’examen limité sont achevées. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission par notre commissaire aux comptes.

Foncière 7 Investissement, société cotée au compartiment C d’Euronext Paris.

Siège social : 55, Rue Pierre Charron – 75008 Paris

Code ISIN : FR0000065930

