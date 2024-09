Tütarettevõtja asutamine ning ELP Logistics OÜ logistikakeskuse kinnistute võlaõigusliku lepingu sõlmimine

EfTEN Real Estate Fund AS-i 100%-line tütarettevõtja EfTEN Härgmäe OÜ sõlmis 19.09.2024 OÜ-ga Conus Assets Tallinnas Härgmäe tn 8 ja Piimamehe tn 7 asuvate kinnistute, millel asub vastvalminud äri- ja logistikahoone, omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Kinnistute müügihind kokku on 8 800 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Kinnistute ostuhinnast 500 000 eurot on tasutud võlaõiguslepingu sõlmimisel ja ülejäänud osa tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel. Kinnistute ostu finantseeritakse fondi omavahendite arvel, mis fond sai Tähesaju kinnistu müügist ning Swedbank AS-iga sõlmitava laenulepingu arvel. Tehingu lõpuleviimine on kavandatud oktoobri lõpuks.



Kinnistuid jääb pikaajalise üürilepingu (10+5 aastat) alusel kasutama logistikaettevõte ELP Logistics OÜ.

EfTEN Härgmäe OÜ on Eesti Vabariigis asutatud 100%-line EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtja, mille osakapital on 2 500 eurot. Osaühingu juhatuse liikmed on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Osaühingul ei ole nõukogu. Tütarettevõtja asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. Fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee