Ageas kondigt zijn nieuwe driejarig strategisch plan aan: Elevate27

Vandaag kondigt Ageas het volgende strategische driejarenplan aan, Elevate27, voor de periode 2025-2027. Zoals de naam aangeeft, beoogt Ageas de sterke prestaties van de Groep naar een hoger niveau te tillen, voortbordurend op zijn unieke groeiprofiel, het sterke trackrecord, en de ervaring die het bedrijf door de jaren heen heeft opgedaan. Elevate27 is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Ageas dat duurzame winstgevende groei wil bestendigen en vooruitgang wil versnellen in de belangrijkste kerndomeinen. De ambitie is om tegemoet te komen aan de noden van de verouderende bevolking en kmo’s, het leiderschap van de Groep op het vlak van technische verzekeringen en operationele uitmuntendheid uit te breiden, de distributiecapaciteiten toekomstbestendig te maken en de klantervaring te verrijken.

"De wereld blijft aan een snel tempo veranderen. Daarom moeten we wendbaar en alert blijven en focussen op wat komt. Dat betekent dat we ons altijd moeten afvragen - kan het beter? Of kunnen we nog meer doen? Dat is wat me zo enthousiast maakt over Elevate27. Het gaat erom onze prestaties als Groep verder te verbeteren, voortbouwend op onze sterke punten, technologische vooruitgang te omarmen waar ze toegevoegde waarde levert, inspelen op de evoluerende verwachtingen van onze stakeholders en op hun hoop en dromen voor de toekomst. We hebben in het verleden onze plannen met succes waargemaakt, en we zijn klaar om dat opnieuw te doen." Hans De Cuyper, CEO Ageas





ELEVATE27 COMMITMENTS ALS BEDRIJF EN NAAR INVESTEERDERS Doelstelling tegen eind 2027 Gemiddelde groei winst per aandeel 6% tot 8% Holding Free Cash Flow EUR 2,2+ miljard Vergoeding aan de aandeelhouders EUR 1,9+ miljard (Progressief dividend per aandeel) NAAR KLANTEN Leveren van de beste klantenervaring Topkwartiel NPS in al onze markten NAAR MEDEWERKERS NPS medewerkers Topkwartiel Vrouwen in senior & middle management 40% NAAR DE SAMENLEVING Producten 35+ % GWP van producten die de overgang naar een duurzamere en meer inclusieve wereld stimuleren. ESG Ratings Topkwartiel bij 3 van de 6 ratingbureaus waarmee we actief samenwerken

De afgelopen drie jaar hebben we onze Impact24-groeistrategie succesvol uitgevoerd en de meeste doelen die we hebben gesteld, behaald. Dit werd bereikt door sterke commerciële vooruitgang en solide operationele prestaties, waardoor we onze beloftes aan investeerders konden nakomen inzake winst per aandeel en dividendgroei, terwijl we ook de guidance voor het netto operationeel resultaat haalden. Naast onze operationele en financiële prestaties worden we steeds meer erkend voor onze toewijding aan niet-financiële doelen, zoals blijkt uit de verbeterde scores van de ESG-rating agencies waarmee we samenwerken en de verschillende erkenningen die we ontvingen, zoals TOP Employer en het Platinum ECOVADIS-label (AG Insurance). We boekten ook sterke vooruitgang ten aanzien van klanten en werknemers, zoals blijkt uit onze hoge NPS- en eNPS-scores. Nu we het einde van ons driejarig strategisch plan naderen, hebben we er vertrouwen in dat we Impact24 succesvol zullen afronden, wat een solide basis biedt om Elevate27 te starten.

Elevate27 stoelt op drie strategische pijlers: winstgevende groei stimuleren, toonaangevend zijn op het gebied van technische verzekeringen en operationele uitmuntendheid om de marges te bestendigen en te verhogen, en de distributie toekomstbestendig maken en de klantervaring verrijken.

Door ons te richten op drie strategische pijlers willen we de sterke punten van de Groep benutten om onze prestaties in de komende jaren te verbeteren. Elevate27 zal werken volgens twee snelheden: doorgaan met de zaken waar we al in uitblinken en versnellen op domeinen waar we nieuwe mogelijkheden zien om extra waarde te genereren voor onze stakeholders. In deze strategie leggen we een nog grotere nadruk op de kracht van onze medewerkers en op onze technologische competenties waaronder Data & AI. Zij zullen ons in staat stellen om onze ambities waar te maken.

Wat we doen, wordt ingegeven en beïnvloed door onze toewijding aan duurzaamheid, ons langetermijndenken en ons partnerschap DNA.

Winstgevende groei stimuleren

Door gebruik te maken van onze sterke aanwezigheid in Leven en Niet-leven in Europa en Azië, en de succesvolle lancering van een volwaardige Herverzekeringspoot die zorgt voor diversificatie en een solide cash-motor, zullen we ons blijven richten op marktsegmenten die aansluiten bij onze kerncompetenties en nieuwe kansen bieden om winstgevende groei te creëren en te versnellen. We zullen ons aanbod aan kmo's versneld uitbreiden, wat al een belangrijk deel van onze portefeuille is en waar de markt een groot potentieel heeft. We zullen ook onze oplossingen voor een vergrijzende bevolking sneller uitrollen, door verder te bouwen op onze sterke positie in Leven en onze uitgebreide ervaring in het 50-plussers klantensegment. Dat is een opportuniteit die we waarnemen in alle markten waarin Ageas actief is.

Verzekeringstechnisch leiderschap en operationele uitmuntendheid nastreven

Ageas heeft een sterke trackrecord op verzekeringstechnisch en operationeel vlak, en wil zijn leiderschap op dat vlak behouden en verder uitbouwen. Een leidende rol spelen op deze gebieden, waaronder het benutten van de nieuwe mogelijkheden die technologie, data en AI bieden, zorgt voor aantrekkelijke marges voor de Groep en biedt klanten een efficiënte en naadloze service.

We zullen blijven investeren in onze systemen en processen en tegelijkertijd onze partners ondersteunen in hun eigen digitale (transformatie)trajecten. We willen dat het operationele aspect van ons aanbod onzichtbaar is voor de klant, die er uiteindelijk van profiteert, en dat het waarde toevoegt voor onze medewerkers. We willen onze reputatie op het gebied van financiële discipline en onze sterke risicocultuur behouden, zodat we onze marges kunnen handhaven en verbeteren. En we willen de synergiën binnen de Groep versterken door de assets en expertise van alle entiteiten te benutten en zo de kracht van de Groep op dit vlak te demonstreren.

En tot slot hebben we een sterke expertise in Data & AI. We willen deze technologieën voor ons laten werken - waarde toevoegen, maar op een gedisciplineerde en gecontroleerde manier. Zo kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en verzekeringen toegankelijker en meer inclusief maken.

Distributie klaarstomen voor de toekomst en de klantervaring verrijken

In een distributielandschap dat permanent evolueert, blijven we ons inzetten op alle distributiekanalen waarmee we onze klanten het best kunnen bereiken en toegang kunnen krijgen tot nieuwe klantensegmenten.

Door gebruik te maken van ons sterk partnerschap-model en de nieuwe mogelijkheden die AI biedt, willen we innovatieve voorstellen en diensten voor klanten ontwikkelen door de data-inzichten en expertise van Ageas en onze partners te combineren. Met het volste vertrouwen in onze traditionele distributiepartners - Banken, Agenten en Makelaars - zullen we samen inzetten op een verbetering van onze digitale mogelijkheden. En in de context van voortdurende diversificatie, zullen we nog meer inzetten op digitale B2B2C verkoopplatformen.

In Impact24 hebben we een programma van initiatieven ontwikkeld om klanten de beste ervaring te bieden door te focussen op CX Culture, Customer Journey Management en Technologie & Data, waardoor de Groep de mogelijkheden heeft om een toonaangevende on- en offline-klantervaring te ontwikkelen en tegelijkertijd efficiënter te werken. Daar zullen we prioritair op blijven inzetten. We willen nog meer vooruitgang boeken in de manier waarop we met klanten communiceren via verschillende kanalen en platforms, door ons klantinteractiemodel te innoveren, prioriteit te geven aan zelfbedieningsoplossingen en geautomatiseerde klantenassistentie, en te investeren in hyper-gepersonaliseerde diensten.

Twee cruciale troeven om ons plan uit te voeren: 'onze medewerkers' en 'Technologie, Data & AI'

Via Elevate27 herbevestigen we de belofte die we aan onze mensen hebben gedaan om een “Great place to Grow” te bieden, zowel vandaag als in de toekomst, en zullen we optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die worden geboden door Technologie, Data & AI om onze ambities waar te maken. We hebben een hoogwaardig gegevensbeheer opgezet en een pijplijn van meer dan 300 AI-initiatieven in de hele Groep opgebouwd, die in Elevate27 volledig zullen worden geïmplementeerd.

De snelle ontwikkelingen op deze gebieden vereisen dat we als Groep snel handelen om onze voortrekkerspositie te behouden. Door gebruik te maken van de collectieve kracht van de Groep kunnen we onze entiteiten en partnerships toegang bieden tot essentiële middelen en vaardigheden, schaalvoordelen genereren, onze time-to-market versnellen, en de meest effectieve benaderingen en methodologieën invoeren, waar iedereen voordeel uit haalt.

Om de doelstellingen van Elevate27 waar te maken, zullen we blijven investeren in onze technologische mogelijkheden. We zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze IT-architectuur open en aanpasbaar is, zodat we gemakkelijk kunnen integreren met partners en sneller op de markt kunnen komen. Bovendien zullen we de toepassing van nieuwe Data- en (Gen)AI-oplossingen versnellen waar ze toegevoegde waarde creëren. Hun integratie in onder andere prijsstelling, acceptatie en productontwikkeling, schadebeheer, fraudebeheer & Customer Journeys zal in de toekomst nog belangrijker worden.

Duurzaamheid en langetermijndenken als leidraad

Als echte supporter van het leven van al onze stakeholders, zullen onze toewijding aan duurzaamheid en onze langetermijnvisie bepalend blijven voor wat we doen. Voortbouwend op 200 jaar solide bedrijfservaring en de recente successen en lessen van Impact24, zullen we onze inspanningen doorheen de Groep op het gebied van duurzaamheid en langetermijndenken verder versterken.

Doelgerichte prestaties

Als een echt stakeholder-gedreven bedrijf houden we ons zelf verantwoordelijk voor het nakomen van onze beloften tegen 2027. Dat vertaalt zich in het stellen van duidelijke financiële en niet-financiële doelen waarmee we onze vooruitgang doorheen de tijd kunnen meten.

Voor investeerders en als bedrijf in het algemeen hebben we een reeks doelstellingen geformuleerd die de kracht van onze balans, onze financiële prestaties en ons vermogen om winstgevende groei en aantrekkelijke rendementen te realiseren, aantonen. We hebben vertrouwen in de duurzaamheid van onze investeringscase op lange termijn.

Ons streven om waarde te creëren komt tot uiting in 3 financiële doelstellingen:

Gemiddelde groei van de winst per aandeel: 6% tot 8%

Holding Free Cash Flow (HFCF): EUR 2,2+ miljard

Vergoeding van de aandeelhouders: EUR 1,9+ miljard (Progressief dividend per aandeel)

Voor klanten streven we naar een uitmuntende ervaring bij elk klantencontact. Om onze inzet hiervoor te benadrukken, zullen we streven naar top kwartiel NPS scores in al onze markten.

Voor onze partners willen we de geprivilegieerde partner zijn, zowel voor onze traditionele als voor nieuwe soorten partnerships. Wij zullen op lokaal niveau feedback over onze samenwerking nauwlettend monitoren en er actief mee aan de slag gaan.

Voor onze medewerkers willen we erkend worden als een Great place to Grow. Dat engagement weerspiegelt zich in twee specifieke doelstellingen:

NPS werknemers - top kwartiel score

40% vrouwen in senior & middle management

Voor de maatschappij blijven we duurzaamheid centraal stellen in alles wat we doen. Dit zal onze beslissingen over producten, investeringen en emissies beïnvloeden, met externe erkenning van onze ESG-initiatieven.

Producten: 35+ % GWP van producten die de overgang naar een duurzamere en meer inclusieve wereld stimuleren.

ESG-ratings: topkwartiel bij 3 van de 6 ratingbureaus waarmee we actief samenwerken.

INVESTOR DAY WEBCAST

23 september 2024 – 17u:00 CET (16u00 UK Time)

Audio webcast via https://ageaspresents.com/aid2024/live.

