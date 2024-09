REEオートモーティブ、大手自動車サプライヤーのマザーソン・グループとグローバル製造契約を締結、M&G主導で4,535万ドルの登録直接募集への戦略的投資を発表

