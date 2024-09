Haffner Energy s'associe à Bambbco, leader du bambou en France, pour diversifier les sources d’approvisionnement en biomasse durable

Vitry-le-François, 24 septembre 2024 à 8h00 (CEST)

Haffner Energy et Bambbco, leader français du bambou, annoncent la signature d’un partenariat. Les deux sociétés, basées en France, ont pour objectif commun d’améliorer l’exploitation énergétique de la biomasse, notamment sur des terres marginales.

La biomasse, première source d’énergie renouvelable en France et dans le monde, est souvent confrontée à des conflits d’usage. La diversification des sources d’approvisionnement, et l’exploitation durable des terres marginales et des zones désertiques par des biomasses durables, résilientes et productives telles que le bambou, sont un enjeu stratégique. Leur contribution à la décarbonation sera significative.

Haffner Energy a développé une technologie innovante et brevetée de thermolyse de la biomasse et de déchets organiques, issue de 30 ans d’expérience. Cette technologie permet la production d’hydrogène renouvelable et de biocarburants destinés à l’industrie et aux mobilités. En parallèle, la technologie de thermolyse génère du biochar et du CO 2 biogénique.

Bambbco est une entreprise de solutions ancrées dans la nature, qui utilise plusieurs variétés de bambou pour produire de l’énergie renouvelable, séquestrer le carbone, prévenir l'érosion des sols, rétablir le cycle de l'eau, promouvoir la biodiversité et contribuer à l'économie circulaire de la biomasse énergétique. Bambbco est lauréate de French Tech, le programme de soutien des start-ups françaises.

Le bambou a la particularité remarquable de produire jusqu’à quatre fois plus de biomasse par hectare que les résidus de bois issus d’une forêt, tout en étant résistant à la sécheresse et ne nécessitant aucun intrant chimique. Il capture aussi les métaux lourds et éléments chimiques toxiques dans le sol par le biais de son système racinaire (les rhyzomes). Cela en fait un candidat idéal pour la régénération des sols et des écosystèmes naturels sur les terres marginales, assortie à la génération de valeur.

« L'Europe est le seul continent au monde où le bambou n'est pas encore reconnu pour ses nombreux avantages—de la régénération des terres marginales et des écosystèmes naturels, à la mise à disposition d'une alternative véritablement durable, renouvelable et économiquement compétitive au bois et aux résidus de bois pour d'innombrables applications », souligne Pierre-Alexandre Lemarquis, PDG de Bambbco. « Je suis ravi de l'approche novatrice de Haffner Energy en ce qui concerne l'approvisionnement en biomasse. Notre collaboration permettra de développer des écosystèmes locaux, basés sur l'économie circulaire, pour des projets de production de carburants propres », ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux de nous engager avec Bambbco et de développer des projets de production énergétique à partir de biomasse dans des zones géographiques qui ne seraient pas adaptées autrement. Les zones semi-désertiques peuvent ainsi connaître un renouveau grâce à des cultures énergétiques robustes et à notre technologie », déclare Marcella Franchi, directrice du marketing de Haffner Energy. « Nous avons hâte de montrer aux visiteurs la parcelle de bambous que nous venons de planter sur le site de notre nouveau site à Marolles (Marne, France). Les bambous pourront être utilisés sur place comme matière première pour produire du gaz et de l'hydrogène renouvelables, et ils embelliront le site. »

La signature de ce partenariat va permettre à Haffner Energy et Bambbco de fournir des solutions complètes pour la production d'énergie verte, avec une disponibilité et un coût des matières premières garantis toute l’année. Le partenariat s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'approvisionnement en biomasse durable de Haffner Energy, initiée au début de l'année avec la signature d'un partenariat avec le développeur de XanoGrass, Hexas, aux Etats-Unis.

L’ensemble des bénéfices économiques et environnementaux de ces solutions est significatif :

Sécurisation des plans d’approvisionnement en biomasse

Capture du CO 2 par les plantes grâce à la photosynthèse

par les plantes grâce à la photosynthèse Séquestration du CO 2 dans le biochar et production de CO 2 biogénique à travers les solutions de Haffner Energy

dans le biochar et production de CO biogénique à travers les solutions de Haffner Energy Régénération et valorisation de terres marginales grâce aux plantes dédiées

Émissions de gaz à effet de serre évitées en remplaçant les énergies fossiles par une énergie entièrement renouvelable—car produite par une biomasse dédiée





À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 30 ans d'expérience, sa technologie innovante et brevetée de thermolyse et de gazéification de la biomasse permet de produire du carburant d'aviation durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. L'entreprise contribue également à la séquestration du carbone par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou biochar). Pour plus d'informations : www.haffner-energy.com

À propos de Bambbco

Bambbco est leader de la production durable de biomasse de bambou en France. Guidée, dès sa fondation, par sa mission de promouvoir des pratiques agricoles responsables et de fournir des ressources renouvelables à diverses industries, dont l'énergie, Bambbco s'est rapidement établie dans le secteur émergent de la biomasse. Pour plus d'informations : www.bambbco.com

Contacts médias

HAFFNER ENERGY

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0) 6 13 04 62 01

BAMBBCO

Pierre-Alexandre Lemarquis

contact@bambbco.com

+33 (0)7 64 69 53 9

Pièce jointe