Midland et Wallbridge débutent des travaux de forage sur la propriété Casault

MONTRÉAL, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »), a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage au diamant, dans la partie est de la propriété aurifère Casault.



Faits saillants :

Programme de 5 forages pour 1 100 m en cours;

Cartographie régionale et structurale effectuée à l’été 2024;

Nouveau secteur favorable et inexploré au nord de la faille Sunday Lake avec jusqu’à 112 grains d’or obtenus dans le till, dont 97 grains délicats;

Génération de plus de 15 nouvelles cibles d’exploration, incluant une nouvelle interprétation structurale et de nouvelles cibles de forage à Vortex.

Forage au diamant

Une campagne de (5) sondages pour 1 100 m a débuté en septembre. Les sondages seront concentrés sur un nouveau secteur favorable, jamais exploré, situé au nord et « en amont » de l'anomalie d'or dans le till (97 grains délicats). Cette anomalie a été détectée par le trou CSS-23-018, réalisé dans le cadre du programme de forage de morts-terrains de 2023. Cette cible correspond à une zone de faible magnétisme (possible zones d’altération) qui s'étend le long d'une faille secondaire orientée vers le nord-ouest qui s'étendrait à partir de la rupture nord de la zone de déformation principale de Sunday Lake. Cette importante structure est un métallotecte de premier ordre avec laquelle sont associés la mine d’or de Detour Lake en Ontario, ainsi que les gîtes aurifères de Fenelon Gold et de Martinière du côté québécois. Cette nouvelle cible hautement prioritaire est très bien positionnée à environ 18 kilomètres à l’ouest du gîte d’or Fenelon Gold qui est détenu par Wallbridge.

De plus, des travaux de cartographie géologique et structurale régionale ont été réalisés cet été. Au total, huit (8) jours de terrain à Casault Ouest et à Casault Est ont permis d’évaluer les structures régionales et la minéralisation potentielle A) adjacente à la propriété Martinière, B) adjacente au pluton de Turgeon et C) au bassin sédimentaire de Casault Est.

Propriété aurifère Casault

La propriété aurifère Casault, qui comprend les blocs de claims miniers Casault Ouest et Casault Est, est située à environ 110 kilomètres à l’ouest de la ville de Matagami, entre les propriétés aurifères Martinière et Detour East qui sont 100% détenues par Wallbridge. Wallbridge a l’option d’acquérir une participation maximale de 65 % dans le projet de 177 km2 d’Exploration Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 18 juin 2020). Casault couvre sur plus de 20 kilomètres la Zone de déformation Sunday Lake, le long de laquelle se trouvent les gîtes aurifères Martinière et Fenelon Gold de Wallbridge et qui encaisse également la mine Detour Lake de calibre mondial, détenue par Agnico Eagle Mines Limited.

Mise en garde

La minéralisation présente à Fenelon Gold et à Martinière détenue par Wallbridge ainsi qu’à la mine Detour Lake détenue par Agnico eagle Mines Limited n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation pouvant être trouvée sur la propriété Casault détenue par Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires de renom tels que Wallbridge Mining Company Ltd, Corporation aurifère Barrick, BHP Canada inc., Exploration Rio Tinto Canada inc., Probe Gold inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., Fonds d’exploration minière du Nunavik, Exploration Cosmos Limitée et Mines Abcourt inc. Midland privilégie le travail en partenariat et entend conclure rapidement des ententes supplémentaires en ce qui concerne les propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portefeuille de la Société et de générer de la valeur pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D St-Cyr. P.Geo., directeur de l'exploration pour Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

