GlobeNewswire bietet jetzt auch in Deutschland Ad-hoc-Publizität an

FRANKFURT und NEW YORK, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, ein weltweiter Anbieter von Kommunikationslösungen für die Investor Relations- und Public Relations-Arbeit, erweitert sein Angebot für kapitalmarktorientierte Unternehmen auf dem deutschen Markt. Ab 01. Oktober wird zusätzlich zum GlobeNewswire Distributionsservice für Pressemitteilungen eine Lösung für das Erfüllen von Zulassungsfolgepflichten für Emittenten mit Herkunftsstaat Deutschland angeboten.



Über Notifieds GlobeNewswire-Plattform können Unternehmen Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten bei deutschen Börsen, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dem Unternehmensregister erfüllen. Durch das Erweitern des European Regulatory News-Service (ERN) können deutsche Emittenten ihre Ad-hoc-Mitteilungen (Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR) rechtssicher veröffentlichen und diese Meldungen gleichzeitig europaweit verbreiten.

Deutsche ERN-Lösung wird nahtlos in GlobeNewswire-Plattform integriert

„Notified erweitert sein derzeitiges Angebot im deutschen Markt, den wir schon unter den Markennamen Hugin, Thomson Reuters und Nasdaq erfolgreich bedient haben“, so Erik Carlson, Chief Product Officer von Notified. „Jetzt läuten wir mit unserer innovativen Lösung eine neue Ära der Flexibilität, Kosteneffizienz und Nutzerfreundlichkeit ein. So bieten wir Emittenten auf Basis unsere umfangreiche Erfahrung eine einzigartige Unterstützung in der Erfüllung von Publizitätspflichten.“

GlobeNewswire European Regulatory News (ERN) Deutschland ist eine umfassende Lösung für die Einreichung und Verbreitung von Pflichtmitteilungen, die speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. Die Plattform zielt darauf ab, sich nahtlos in die bestehenden GlobeNewswire-Dienste für den Versand von Pressemitteilungen zu integrieren und die besonderen Bedürfnisse der deutschen Pflichtpublizitäts-Kunden zu erfüllen. Damit rundet Notified die Palette von IR-Angeboten ab, die vom Webseiten-Hosting, über Webcasts von Events und Hauptversammlungen bis zum Kontaktmanagement reicht.

Reichhaltige Erfahrung mit Regulatory Filings-Services

Die All-in-One-Lösung rationalisiert den Prozess der europaweiten Verbreitung von Pflicht- und Pressemitteilungen sowie der Kontaktverwaltung. Sie unterstützt Kunden dabei, Regularien einzuhalten und die Effizienz ihrer Kommunikationsarbeit zu maximieren. Dabei kann Notified auf die globale, langjährige Erfahrung mit Pflichtmitteilungen in 19 Kapitalmärkten zurückgreifen. So wird bereits in 16 europäischen Märkten die Verbreitung regulatorischer Nachrichten angeboten.

„Unsere Plattform vereint die Einfachheit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit, die IR-Manager erwarten, und bietet gleichzeitig ein beispielloses Maß an lokalem Know-how und engagiertem Support“, fügt Miranda Smith, Vice President, EMEA & Emerging Markets, hinzu. Die Plattform bietet eine flexible Preisstruktur, die auf die verschiedenen Ankündigungstypen und Unternehmensgrößen zugeschnitten ist und sicherstellt, dass die Kunden nur für die Dienste zahlen, die sie benötigen.

Ausführliche Informationen über das neue ERN-Angebot und die GlobeNewswire-Dienste in Deutschland finden Sie unter LINK.

Über Notified

Wir von Notified unterstützen den Storyteller eines Unternehmens. Wir geben Investor Relations- und Public Relations-Experten die Werkzeuge, Technologien und das Fachwissen an die Hand, um ihre Geschichten kraftvoll, effektiv und fehlerfrei zu transportieren.

Mehr als 10.000 Kunden weltweit vertrauen auf unsere erstklassigen, preisgekrönten Lösungen und unser engagiertes Serviceteam, damit IR- und PR-Teams jederzeit die Kontrolle über ihre Unternehmensgeschichten haben. Unsere End-to-End-Kommunikationslösungen umfassen alle Aspekte von der Verteilung von GlobeNewswire-Pressemitteilungen, Social Listening und Medienbeobachtung bis hin zu Earnings Calls, IR-Websites und Investorentagen.

Mit Notified wird Ihre Story gelesen.

Medienkontakt

Frank Schwarz

schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929 0

Notified ist Teil der West Technology Group, LLC die von angeschlossenen Unternehmen bestimmter Fonds kontrolliert und unter dem Management von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) stehen.

