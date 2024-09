HP Work Relationship Index 2024 toont aan dat AI-gebruikers een gezondere relatie met hun werk hebben

Hoofdpunten



Slechts 28% van de kenniswerkers uit verschillende bedrijfstakken wereldwijd heeft een gezonde relatie met het werk, een stijging van 1% ten opzichte van 2023

AI-gebruik onder kenniswerkers is gestegen naar 66% in 2024, ten opzichte van 38% vorig jaar; en werknemers die AI gebruiken zijn 11% gelukkiger met hun relatie met werk dan hun collega's die geen AI gebruiken

Ten minste twee derde van de kenniswerkers wenst gepersonaliseerde werkervaringen en 87% zou bereid zijn om hiervoor een deel van hun salaris af te staan

Slechts 44% van de leiders heeft vertrouwen in hun softskills; vrouwelijke bedrijfsleiders hebben aanzienlijk meer vertrouwen dan hun mannelijke tegenhangers

PALO ALTO, Californië, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. (NYSE:HPQ) publiceerde vandaag de tweede jaarlijkse HP Work Relationship Index (WRI), een gedetailleerd onderzoek naar de relatie met werk in de wereld. Het onderzoek, waarbij 15.600 respondenten uit verschillende sectoren in 12 landen werden ondervraagd, laat zien dat werkrelaties voor velen nog steeds een uitdaging zijn. Slechts 28% van de kenniswerkers heeft een gezonde relatie met werk, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar. De nieuwe bevindingen richten zich echter op twee potentiële oplossingen om de relatie met werk te verbeteren: AI en gepersonaliseerde werkervaringen.

"We weten dat de verwachtingen van werkgevers en werknemers zijn veranderd en we denken dat slimme technologie de sleutel is om te voldoen aan de behoeften van de hedendaagse beroepsbevolking", zegt Enrique Lores, President en CEO van HP Inc. "De toekomst van werk zal worden ontsloten door de kracht van AI te gebruiken om oplossingen en ervaringen te creëren die bedrijfsgroei stimuleren en mensen in staat stellen persoonlijke en professionele voldoening te bereiken."

Gepersonaliseerde werkervaringen kunnen leiden tot gezondere relaties met werk

In het tweede jaar van het onderzoek zijn aspecten van de relatie van mensen met werk verder geanalyseerd, waaronder de rol van werk in hun leven, hun vaardigheden, capaciteiten, hulpmiddelen, werkplekken en hun verwachtingen van leiderschap. Dit jaar duidt de WRI erop dat kenniswerkers overal ter wereld grote behoefte hebben aan gepersonaliseerde werkervaringen.

Ten minste twee derde gaf aan behoefte te hebben aan gepersonaliseerde werkervaringen, waaronder een gepersonaliseerde werkplek, toegang tot voorkeurstechnologieën en flexibele werkomgevingen. Deze ervaringen zijn cruciaal voor het verbeteren van de relatie met werk en hebben positieve gevolgen voor zowel werknemers als bedrijven:

64% van de kenniswerkers zegt dat ze zich meer zouden inzetten voor de groei van hun bedrijf als hun werk gepersonaliseerd of aan hun persoonlijke behoeften en voorkeuren aangepast zou zijn.

69% van de kenniswerkers denkt dat dit hun algehele welzijn zou verbeteren.

68% van de kenniswerkers zegt dat het hen zou aanmoedigen om langer bij hun huidige werkgever te blijven.



Dit verlangen naar personalisatie is zo groot dat 87% van de kenniswerkers bereid zou zijn om er een deel van hun salaris voor op te geven. Gemiddeld zouden werknemers bereid zijn tot 14% van hun salaris af te staan, waarbij Gen Z-werknemers zelfs 19% zouden afstaan.

AI biedt kenniswerkers nieuwe mogelijkheden om hun werk leuker te maken en hun productiviteit te verbeteren

Het AI-gebruik onder kenniswerkers is gestegen naar 66% in 2024, ten opzichte van 38% vorig jaar. Werknemers die AI gebruiken zien de voordelen, waaronder een gezondere relatie met werk:

73% vindt dat AI hun werk makkelijker maakt en bijna 7 op de 10 (69%) stemmen hun gebruik van AI af om productiever te zijn, wat aangeeft dat AI een middel zou kunnen zijn voor het ontsluiten van een meer gepersonaliseerde werkervaring.

60% geeft aan dat AI een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van hun balans tussen werk en privéleven.

68% zegt dat AI nieuwe mogelijkheden biedt om meer plezier te hebben in het werk.

73% denkt dat een beter begrip van AI het makkelijker maakt om verder te komen in hun carrière.

Bovendien zijn kenniswerkers die AI gebruiken 11% gelukkiger met hun relatie met werk dan hun collega's die geen AI gebruiken. Het is daarom dringend noodzakelijk dat AI liever vroeger dan later zijn intrede doet op de werkvloer, aangezien onder werknemers die geen AI gebruiken de angst voor verlies van hun baan door AI is toegenomen: 37% gaf blijk van die angst, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Bedrijfsleiders hebben weinig vertrouwen; vrouwelijke bedrijfsleiders zijn meer optimistisch

Terwijl de index op mondiale schaal weinig verandering laat zien, was bij landen die een stijging zagen in hun individuele werkrelatie-index sprake van een lichte verbetering in de zes belangrijkste factoren voor een gezonde relatie met werk – met name de factoren Leiderschap en Voldoening. De index van dit jaar laat zien dat vertrouwen in senior leiderschap een kritieke factor blijft voor een gezonde werkrelatie, maar dat er een kloof is tussen de erkenning van het belang van softskills (bijv. mindfulness, zelfbewustzijn, communicatie, creatief denken, veerkracht, empathie, emotionele intelligentie) en het vertrouwen van leiders om hun beloften waar te maken:

Hoewel meer dan 90% van de leiders de voordelen van empathie erkent, heeft slechts 44% vertrouwen in hun softskills.

Slechts 28% van de werknemers zegt dat hun leiders consequent empathie tonen, terwijl 78% hier veel waarde aan hecht.

In het onderzoek van dit jaar kwam echter een lichtpuntje naar voren: vrouwelijke leiders. Gemiddeld hebben vrouwelijke bedrijfsleiders 10% meer vertrouwen in hun hardskills (bv. technische, computer- en presentatievaardigheden) en 13% meer vertrouwen in softskills dan hun mannelijke tegenhangers. Bovendien is het vertrouwen van vrouwelijke bedrijfsleiders in beide soorten vaardigheden het afgelopen jaar gegroeid (+10% in softskills en +4% in hardskills), terwijl onder mannelijke bedrijfsleiders het vertrouwen in softskills gelijk bleef en het vertrouwen in hardskills daalde (-3%).

Ga voor meer informatie over de HP Work Relationship Index naar de WRI-website en voor toegang tot het volledige rapport naar de HP Newsroom.

Methodologie

HP gaf opdracht voor een online enquête die werd beheerd door Edelman Data & Intelligence (DXI) en tussen 10 mei en 21 juni 2024 werd uitgevoerd in 12 landen: de VS, Frankrijk, India, het VK, Duitsland, Spanje, Australië, Japan, Mexico, Brazilië, Canada en Indonesië. HP ondervroeg in totaal 15.600 respondenten – 12.000 kenniswerkers (1.000 in elk land), 2.400 IT-besluitnemers (200 in elk land) en 1.200 bedrijfsleiders (100 in elk land).

