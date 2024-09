Totalkredit indgår tilsagnsaftale med myndighederne om Totalkredit-samarbejdet - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

25. september 2024

Totalkredit indgår tilsagnsaftale med myndighederne om Totalkredit-samarbejdet

Totalkredit og Nykredit har indgået en tilsagnsaftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrencemyndighederne godkendte i 2003 Totalkredit-samarbejdet. Tilsagnsaftalen vedrører udtrædelsesvilkårene i den aftale, der ligger til grund for Totalkredit-samarbejdet.

Totalkredit har siden oktober 2020 været i løbende dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Myndighederne har de seneste knap fire år foretaget omfattende markedsundersøgelser og sendt to udkast til en tilsagnsaftale i høring blandt konkurrenter og pengeinstitutter i Totalkredit-samarbejdet.

Totalkredits dialog med myndighederne har været konstruktiv. Det har i hele forløbet været vigtigt for Totalkredit at sikre, at vi også fremover – i samarbejde med pengeinstitutterne i Totalkredit – kan være til stede i alle dele af Danmark med de billigste realkreditlån. Det har desuden været vigtigt for Totalkredit at værne om det, der altid har karakteriseret det danske realkreditsystem: At alle boligejere, uanset hvor i landet de bor, betaler den samme pris for deres realkreditlån.

Totalkredit og konkurrencemyndighederne er på baggrund af de gennemførte markedsundersøgelser og den løbende dialog mellem parterne nået til enighed om en tilsagnsaftale. Tilsagnsaftalen indeholder følgende ændringer til den aftale, der ligger til grund for Totalkredit-samarbejdet:

Pengeinstitutterne kan fremover beholde 100% af de fremtidige provisionsbetalinger for tidligere formidlede lån, hvis de måtte vælge at forlade Totalkredit-samarbejdet og skifte til en anden samarbejdspartner, mod fortsat at stille sikkerhed for lånene. Samtidig får pengeinstitutterne mulighed for at formidle realkreditlån til boligejere for ikke vertikalt integrerede udbydere af realkreditlån, herunder nye eller eksisterende mindre realkreditinstitutter. Herudover er pengeinstitutterne fortsat fri til at indgå i samarbejde om funding af prioritetslån med andre udbydere end Totalkredit.

Bestyrelsesformand i Totalkredit og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen udtaler:

”Jeg er tilfreds med, at der nu er skabt klarhed om rammerne for Totalkredit. For Totalkredit har det været afgørende at indgå en tilsagnsaftale, der skaber de bedst mulige forudsætninger for at fortsætte det gode og langvarige samarbejde med pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet, så vi fortsat kan tilbyde danske boligejere markedets bedste og billigste lån, uanset hvor i landet de bor.”





”Vi er meget konkurrencedygtige i Totalkredit. Vi ser, at flere og flere danske boligejere vælger Totalkredit til, når de skal finansiere deres hjem. Det skyldes, at vi med KundeKroner har markedets billigste realkreditlån, og at pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet er til stede med filialer i hele landet med god, lokal rådgivning. Det står i modsætning til de største pengeinstitutter i Danmark, der over de senere år har lukket filialer og trukket sig fra store dele af Danmark, især uden for de store byer.”





Med tilsagnsaftalen har myndighederne skabt klarhed om rammerne for Totalkredit, og derfor er det naturligt, at vi i dialog med pengeinstitutterne i Totalkredit nu går i gang med at kigge på, hvordan vi kan modernisere vores samarbejde inden for de nye rammer.

