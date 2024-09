Global Plastic Sleeve Market to Surge towards USD 15.4 Billion by 2034: Booming Food Delivery, Customization, and Sustainable Innovations Fuel Industry Growth amid Environmental Challenges | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global plastic sleeve market is on track to reach an impressive valuation of USD 9.8 billion by 2024, with projections indicating a robust expansion to USD 15.4 billion by 2034. With a steady CAGR of 3.8%, the market is experiencing exponential growth, driven by rising consumer demand for hygiene and safety in packaging, as well as the increasing application of plastic sleeves across key industries such as food & beverages, pharmaceuticals, and cosmetics.



The gradual shift towards recyclable plastic materials, combined with advancements in sleeve technology, has opened new opportunities for market expansion. As industries such as food and beverage, healthcare, and electronics continue to grow, so does the need for advanced packaging solutions like plastic sleeves. The demand for customization in product packaging, such as shrink sleeves and stretch sleeves, has also significantly contributed to market expansion.

Future Opportunities and Growing Trends

The surge in demand for plastic protective sleeves is directly linked to the growing preference for clean and hygienic packaging solutions, particularly in the wake of the global pandemic. Businesses operating in the food and beverage industry are increasingly adopting plastic sleeves to ensure the safety and hygiene of their products, catering to the health-conscious consumer base that has emerged in recent years.

Moreover, the rising emphasis on sustainability is unlocking new opportunities for market players. A shift towards eco-friendly materials, such as recyclable and biodegradable plastic sleeves, is reshaping the industry landscape. Companies across the globe are eager to reduce their carbon footprints and meet the growing demand from eco-conscious consumers, especially in urban and semi-urban areas. This trend is further boosted by advancements in packaging technology, including the development of antimicrobial coatings, smart packaging features, and enhanced barrier properties.

The booming food delivery sector, particularly in rapidly developing regions such as Asia, is further propelling market growth. Countries like India, China, Japan, and Thailand are seeing tremendous demand for plastic sleeves, as restaurants and fast-food establishments increasingly rely on them for secure and hygienic packaging during transit.

Key Takeaways

Global Valuation in 2024 : The plastic sleeve market is valued at USD 9.8 billion in 2024, reflecting steady demand across various industries, especially food and beverages.

: The plastic sleeve market is valued at USD 9.8 billion in 2024, reflecting steady demand across various industries, especially food and beverages. Future Market Projection : By 2034, the market is expected to reach USD 15.4 billion, driven by rising consumer awareness about hygiene, sustainability, and product safety.

: By 2034, the market is expected to reach USD 15.4 billion, driven by rising consumer awareness about hygiene, sustainability, and product safety. CAGR Growth : The industry is projected to grow at a CAGR of 3.8% from 2024 to 2034, showcasing sustained expansion over the decade due to advancements in packaging technologies and eco-friendly solutions.

: The industry is projected to grow at a CAGR of 3.8% from 2024 to 2034, showcasing sustained expansion over the decade due to advancements in packaging technologies and eco-friendly solutions. Major Industry Players : Leading companies like Amcor plc, Berry Global Group, Inc., Sealed Air Corporation, and Bemis Company, Inc. dominate the market through innovation, sustainability initiatives, and global distribution networks.

: Leading companies like Amcor plc, Berry Global Group, Inc., Sealed Air Corporation, and Bemis Company, Inc. dominate the market through innovation, sustainability initiatives, and global distribution networks. Key Growth Drivers: The market growth is driven by increased applications in the food and beverage industry, the rising popularity of e-commerce, and the global demand for sustainable packaging solutions.



Market Insights: Customization, Branding, and Technological Innovation

One of the most significant drivers of growth in the plastic sleeve market is the increasing emphasis on customization and branding. Companies are leveraging advanced printing technologies to display logos, product information, and eye-catching designs on plastic sleeves, turning packaging into a powerful marketing tool. This trend is particularly pronounced in industries like food and beverages, cosmetics, and pharmaceuticals, where brand visibility and product differentiation are crucial to success.

Technological advancements are also playing a pivotal role in shaping the future of the plastic sleeve market. Companies are investing heavily in research and development to create innovative solutions with enhanced functionality, such as antimicrobial properties and smart packaging features that improve product protection and shelf life.





The plastic sleeve market is expanding due to rising demand for hygienic, customizable packaging, driven by advancements in eco-friendly materials, branding, and smart technology. Sustainability remains key amid environmental concerns. Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).

Sustainability to Attract More Businesses, but Environmental Concerns Remain a Challenge

Sustainability continues to be a key trend in the plastic sleeve market. As consumer awareness of environmental issues grows, businesses are increasingly adopting recyclable and biodegradable materials for packaging. This shift not only reduces environmental impact but also enhances brand value by appealing to eco-conscious consumers.

However, environmental concerns surrounding plastic waste remain a significant challenge for the industry. Traditional plastic sleeves contribute to pollution and degradation, which has led to stricter government regulations and bans on single-use plastics in some regions. As a result, manufacturers are under pressure to innovate and develop sustainable alternatives that meet both regulatory requirements and consumer expectations.

Prominent Drivers of the Plastic Sleeve Market

Several factors are driving the consistent growth of the Plastic Sleeve Market:

Sustainability Initiatives: The growing awareness surrounding environmental impact has led to a rise in the demand for sustainable packaging solutions. Plastic sleeves, especially those made from recyclable and biodegradable materials, are gaining popularity. Manufacturers are increasingly focusing on reducing their carbon footprint by producing sleeves that comply with environmental standards. Increased Demand in the Food and Beverage Industry: The food and beverage industry represents one of the largest consumers of plastic sleeves. As the demand for packaged and ready-to-eat food products continues to grow, so does the need for reliable, moisture-resistant packaging solutions. Plastic sleeves, particularly shrink sleeves, provide a cost-effective way to package and label products. Technological Advancements: Innovations in printing technology, such as digital and flexographic printing, have allowed for more intricate and vibrant designs on plastic sleeves, enhancing product presentation and shelf appeal. These advancements are key factors for industries that rely on eye-catching packaging to attract consumers



Country-Wise Insights for the Plastic Sleeve Market:

Country CAGR (2024 to 2034) Key Market Drivers India 6.7% Rapid growth of food & beverage industry, expanding e-commerce, rising number of quick-service restaurants, and increased demand for hygienic packaging. Thailand 5.8% Increasing demand for secure packaging in food delivery services and rising urbanization driving the adoption of plastic sleeves. China 4.5% Booming manufacturing sector and e-commerce market requiring efficient packaging solutions with a focus on technological innovation in the packaging sector. South Korea 3.7% High demand for advanced packaging solutions due to a thriving electronics industry and consumer preference for convenience products. The United Kingdom 3.7% Increased adoption of sustainable packaging solutions in response to growing consumer eco-consciousness and regulatory measures promoting recyclable packaging. Canada 3.4%% Growing focus on eco-friendly packaging materials driven by sustainability trends, coupled with strong demand from the food and beverage sector. Germany 2.8 Increasing demand for innovative and durable packaging solutions in the industrial and pharmaceutical sectors. United States 2.5% Stringent hygiene standards and growing e-commerce driving the demand for durable, protective plastic sleeves, alongside a shift towards sustainable options.

This table highlights each country's projected CAGR along with a brief description of the primary drivers contributing to the growth of the plastic sleeve market.

Unlock Comprehensive Market Insights – Explore the Full Report Now: https://www.futuremarketinsights.com/reports/plastic-sleeve-market

Key Players in the Plastic Sleeves Industry

Amcor plc Berry Global Group, Inc. Sealed Air Corporation Sonoco Products Company Mondi Group Bemis Company, Inc. Huhtamaki Oyj Coveris Holdings S.A. AptarGroup, Inc. Constantia Flexibles Group GmbH CCL Industries Inc. ProAmpac Glenroy, Inc. Winpak Ltd. Clondalkin Group Printpack, Inc. Schur Flexibles Group Flexopack SA SleeveCo, Inc. Transcontinental Inc.

Key Segments of the Plastic Sleeves Industry

By application:

By application, the market is divided into carbonated beverages, alcoholic beverages, ready-to-drink (RTD) beverages, and other beverages.

By Material:

By material, the market includes polyethylene, polyethylene terephthalate glycol, polyvinyl chloride, oriented polystyrene, and polypropylene.

By Sleeve Type:

By sleeve type, the segmentation covers full-body sleeves, neckband sleeves, partial sleeves, and multipack sleeves.

By Application:

By application, the market is divided into carbonated beverages, alcoholic beverages, ready-to-drink (RTD) beverages, and other beverages.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia, Middle East and Africa (MEA), and Oceania have been covered in the report.

French Translation:

Le marché mondial des manchons en plastique est en passe d'atteindre une valorisation impressionnante de 9,8 milliards USD d'ici 2024, avec des projections indiquant une expansion robuste à 15,4 milliards USD d'ici 2034. Avec un TCAC stable de 3,8 %, le marché connaît une croissance exponentielle, tirée par la demande croissante des consommateurs en matière d'hygiène et de sécurité dans les emballages, ainsi que par l'application croissante des manchons en plastique dans des industries clés telles que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

L'évolution progressive vers des matières plastiques recyclables, combinée aux progrès de la technologie des manchons, a ouvert de nouvelles opportunités d'expansion du marché. Alors que des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la santé et l'électronique continuent de croître, le besoin de solutions d'emballage avancées telles que les manchons en plastique augmente également. La demande de personnalisation des emballages de produits, tels que les manchons rétractables et les manchons extensibles, a également contribué de manière significative à l'expansion du marché.

Opportunités futures et tendances de croissance

La forte demande de manchons de protection en plastique est directement liée à la préférence croissante pour des solutions d’emballage propres et hygiéniques, notamment dans le sillage de la pandémie mondiale. Les entreprises opérant dans le secteur des aliments et des boissons adoptent de plus en plus les manchons en plastique pour garantir la sécurité et l’hygiène de leurs produits, répondant ainsi à la clientèle soucieuse de sa santé qui a émergé ces dernières années.

De plus, l’importance croissante accordée à la durabilité ouvre de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché. L’évolution vers des matériaux respectueux de l’environnement, tels que les manchons en plastique recyclables et biodégradables, remodèle le paysage industriel. Les entreprises du monde entier souhaitent réduire leur empreinte carbone et répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines. Cette tendance est encore renforcée par les progrès de la technologie de l’emballage, notamment le développement de revêtements antimicrobiens, de fonctionnalités d’emballage intelligentes et de propriétés barrières améliorées.

Le secteur de la livraison de repas en plein essor, notamment dans les régions en développement rapide comme l’Asie, stimule encore davantage la croissance du marché. Des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et la Thaïlande connaissent une demande énorme en manchons en plastique, car les restaurants et les établissements de restauration rapide y ont de plus en plus recours pour un emballage sûr et hygiénique pendant le transport.

Principaux points à retenir

Évaluation mondiale en 2024 : Le marché des manchons en plastique est évalué à 9,8 milliards USD en 2024, reflétant une demande constante dans divers secteurs, en particulier l'alimentation et les boissons.

: Le marché des manchons en plastique est évalué à 9,8 milliards USD en 2024, reflétant une demande constante dans divers secteurs, en particulier l'alimentation et les boissons. Projection du marché futur : D'ici 2034, le marché devrait atteindre 15,4 milliards USD, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène, à la durabilité et à la sécurité des produits.

: D'ici 2034, le marché devrait atteindre 15,4 milliards USD, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène, à la durabilité et à la sécurité des produits. Croissance du TCAC : L'industrie devrait croître à un TCAC de 3,8 % entre 2024 et 2034, affichant une expansion soutenue au cours de la décennie en raison des progrès des technologies d'emballage et des solutions respectueuses de l'environnement.

: L'industrie devrait croître à un TCAC de 3,8 % entre 2024 et 2034, affichant une expansion soutenue au cours de la décennie en raison des progrès des technologies d'emballage et des solutions respectueuses de l'environnement. Principaux acteurs de l'industrie : Des entreprises leaders comme Amcor plc, Berry Global Group, Inc., Sealed Air Corporation et Bemis Company, Inc. dominent le marché grâce à l'innovation, aux initiatives de développement durable et aux réseaux de distribution mondiaux.

: Des entreprises leaders comme Amcor plc, Berry Global Group, Inc., Sealed Air Corporation et Bemis Company, Inc. dominent le marché grâce à l'innovation, aux initiatives de développement durable et aux réseaux de distribution mondiaux. Valeur marchande 2023 : En 2023, le marché des manchons en plastique était évalué à 9,4 milliards USD, indiquant la trajectoire de croissance constante de l'industrie même avant 2024.

: En 2023, le marché des manchons en plastique était évalué à 9,4 milliards USD, indiquant la trajectoire de croissance constante de l'industrie même avant 2024. Principaux moteurs de croissance: La croissance du marché est tirée par l’augmentation des applications dans l’industrie alimentaire et des boissons, la popularité croissante du commerce électronique et la demande mondiale de solutions d’emballage durables.

Perspectives du marché: personnalisation, image de marque et innovation technologique

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des manchons en plastique est l’importance croissante accordée à la personnalisation et à la valorisation de la marque. Les entreprises exploitent des technologies d’impression avancées pour afficher des logos, des informations sur les produits et des designs accrocheurs sur les manchons en plastique, transformant ainsi l’emballage en un puissant outil marketing. Cette tendance est particulièrement prononcée dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, où la visibilité de la marque et la différenciation des produits sont essentielles au succès.

Les avancées technologiques jouent également un rôle essentiel dans l’avenir du marché des manchons en plastique. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des solutions innovantes dotées de fonctionnalités améliorées, telles que des propriétés antimicrobiennes et des caractéristiques d’emballage intelligentes qui améliorent la protection et la durée de conservation des produits.

Le marché des manchons en plastique est en pleine expansion en raison de la demande croissante d'emballages hygiéniques et personnalisables, stimulée par les progrès des matériaux respectueux de l'environnement, de l'image de marque et des technologies intelligentes. La durabilité reste essentielle dans le contexte des préoccupations environnementales. Selon Ismail Sutaria, consultant principal en emballage chez Future Market Insights (FMI) .

Le développement durable devrait attirer davantage d’entreprises, mais les préoccupations environnementales demeurent un défi

La durabilité reste une tendance clé sur le marché des manchons en plastique. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes environnementaux, les entreprises adoptent de plus en plus de matériaux recyclables et biodégradables pour les emballages . Cette évolution permet non seulement de réduire l'impact environnemental, mais également d'améliorer la valeur de la marque en attirant les consommateurs soucieux de l'environnement.

Cependant, les préoccupations environnementales liées aux déchets plastiques demeurent un défi majeur pour l’industrie. Les manchons en plastique traditionnels contribuent à la pollution et à la dégradation, ce qui a conduit à des réglementations gouvernementales plus strictes et à l’interdiction des plastiques à usage unique dans certaines régions. En conséquence, les fabricants sont sous pression pour innover et développer des alternatives durables qui répondent à la fois aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.

Principaux moteurs du marché des manchons en plastique

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la croissance constante du marché des manchons en plastique :

Initiatives en matière de développement durable : La prise de conscience croissante de l'impact environnemental a entraîné une augmentation de la demande de solutions d'emballage durables. Les manchons en plastique, en particulier ceux fabriqués à partir de matériaux recyclables et biodégradables, gagnent en popularité. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur la réduction de leur empreinte carbone en produisant des manchons conformes aux normes environnementales. Augmentation de la demande dans l'industrie agroalimentaire : L'industrie agroalimentaire est l'un des plus gros consommateurs de manchons en plastique. La demande de produits alimentaires emballés et prêts à consommer ne cesse de croître, tout comme le besoin de solutions d'emballage fiables et résistantes à l'humidité. Les manchons en plastique, en particulier les manchons rétractables, constituent un moyen économique d'emballer et d'étiqueter les produits. Progrès technologiques : Les innovations en matière de technologie d'impression, telles que l'impression numérique et flexographique, ont permis d'obtenir des motifs plus complexes et plus dynamiques sur les manchons en plastique, améliorant ainsi la présentation des produits et l'attrait en rayon. Ces avancées sont des facteurs clés pour les industries qui comptent sur des emballages accrocheurs pour attirer les consommateurs





Informations par pays sur le marché des manchons en plastique:

Pays TCAC (2024 à 2034) Principaux facteurs moteurs du marché Inde 6,7 % Croissance rapide de l’industrie agroalimentaire, expansion du commerce électronique, nombre croissant de restaurants à service rapide et demande accrue d’emballages hygiéniques. Thaïlande 5,8 % La demande croissante d’emballages sécurisés dans les services de livraison de nourriture et l’urbanisation croissante entraînent l’adoption de manchons en plastique. Chine 4,5 % Secteur manufacturier en plein essor et marché du commerce électronique nécessitant des solutions d'emballage efficaces mettant l'accent sur l'innovation technologique dans le secteur de l'emballage. Corée du Sud 3,7 % Forte demande de solutions d’emballage avancées en raison d’une industrie électronique florissante et de la préférence des consommateurs pour les produits de commodité. Le Royaume-Uni 3,7 % Adoption accrue de solutions d’emballage durables en réponse à la conscience écologique croissante des consommateurs et aux mesures réglementaires favorisant les emballages recyclables. Canada 3,4 % L'accent croissant mis sur les matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, stimulé par les tendances en matière de durabilité, associé à une forte demande du secteur de l'alimentation et des boissons. Allemagne 2,8 % Demande croissante de solutions d’emballage innovantes et durables dans les secteurs industriel et pharmaceutique. États-Unis 2,5 % Les normes d'hygiène strictes et le commerce électronique croissant stimulent la demande de manchons en plastique durables et protecteurs, ainsi qu'une évolution vers des options durables.

Ce tableau met en évidence le TCAC projeté de chaque pays ainsi qu'une brève description des principaux moteurs contribuant à la croissance du marché des manchons en plastique.

Principaux acteurs de l'industrie des manchons en plastique

Amcor plc Groupe Berry Global, Inc. Société Sealed Air Société de produits Sonoco Groupe Mondi Société Bemis, Inc. Huhtamaki Oyj Coveris Holdings SA AptarGroup, Inc. Constantia Flexibles Group GmbH Les Industries CCL inc. ProAmpac Glenroy, Inc. Winpak Ltée Groupe Clondalkin Printpack, Inc. Groupe Schur Flexibles Flexopack SA SleeveCo, Inc. Transcontinental inc.

Principaux segments de l'industrie des manchons en plastique

Sur demande:

Par application, le marché est divisé en boissons gazeuses, boissons alcoolisées , boissons prêtes à boire (RTD) et autres boissons.

Par matériau:

Par matériau, le marché comprend le polyéthylène, le polyéthylène téréphtalate glycol, le polychlorure de vinyle, le polystyrène orienté et le polypropylène.

Par type de manche:

Par type de manche, la segmentation couvre les manches complètes, les manches à tour de cou, les manches partielles et les manches multipack.

Par application:

Par application, le marché est divisé en boissons gazeuses, boissons alcoolisées, boissons prêtes à boire (RTD) et autres boissons.

Par région:

Les principaux pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) et d’Océanie ont été couverts dans le rapport.

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail’s strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor’s Degree in Mathematics.

Have a Look at Trending Research Reports on Packaging Domain:

The global collapsible sleeve containers market demand is set for significant expansion, with an anticipated valuation of US$ 7,200 by the year 2033. This market displays a robust trend, featuring a noteworthy CAGR of 4.36%, which is expected to endure until 2033.

The global cup sleeves market size is projected to grow at a CAGR of 4.0% between 2023 and 2033, totaling around US$ 47.6 billion by 2033.

The global insulated cup sleeves market sales is projected to accumulate a valuation of US$ 35 billion by exhibiting a CAGR of 4.8 % in the forecast period 2023 to 2033.

The PET material packaging market demand is exhibits a prominent trend, with a 4.1% CAGR expected to persist until 2034. The consistent growth projections suggest that the global PET material packaging market is positioned to attain a remarkable valuation of US$ 122 billion by 2034.

The recycled PET packaging market value is predicted to reach US$ 6.2 billion by 2033. The market is registering a CAGR of 6.8% during the forecast period.

The global PET dome lids market size is expected to be valued at US$ 14.4 billion in 2023. eCommerce and delivery services, bolsters the overall scope for the PET dome lids market, which is projected to grow at a CAGR of 7.5% between 2023 and 2033, totaling around US$ 29.6 billion by 2033.

The demand for PET cups holds a current market valuation of US$ 989.1 million, with a CAGR of 5.50% by 2034.

The global BOPET packaging films market share has the potential to expand at a 5.5% CAGR from US$ 7.14 billion in 2023 to US$ 12.31 billion by 2033.

The plastic resins market size is is expected to rise to US$ 1,239.86 billion by 2033. The sales of plastic resins are expected to expand at a significant CAGR of 4.5% during the forecast period.

The plastic liner market value is US$ 4.8 billion in 2023. The market was valued at US$ 4.6 billion in 2022. Sales of plastic liners are projected to grow at a CAGR of 4.1% from 2023 to 2033. The market is estimated to reach US$ 7.1 billion by 2033.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer, Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA

T: +1-845-579-5705

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube