AGF A/S – årsrapport 2023/24: Historisk millionoverskud

Bestyrelsen for AGF A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

Koncernens resultat før skat er et overskud på 76 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for regnskabsåret.

Omsætningen er steget fra 178 mio. kr. til 186 mio. kr. Den væsentligste årsag er en stigning i indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer fra 76 mio. kr. til 81 mio. kr., som kan henføres til en generel positiv udvikling i sponsoropbakningen. Omsætningen har også været positivt påvirket af entre- og tv-indtægter, der stiger fra 35 mio. kr. til 37 mio. kr. samt arrangementer og billetsalg, der stiger fra 12 mio. kr. til 14 mio. kr. Det kan primært henføres til det høje tilskuertal samt pokalfinale-deltagelse. Derudover kan stigningen henføres til anden omsætning, der stiger fra 15 mio. kr. til 20 mio. kr. grundet deltagelse i europæisk turnering og pokalfinalen. Derudover har ophør af forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune d. 31. december 2022 givet et fald i udlejningsvirksomhed fra 6 mio. kr. til 0 mio. kr.

Koncernens eksterne omkostninger er steget med 9 mio. kr. fra 68 mio. kr. i 2022/23 til 77 mio. kr. i 2023/24. Denne stigning kan primært henføres til kamp- og spilleromkostninger, som er steget fra 19 mio. kr. til 31 mio. kr. Ovenstående stigning kan i væsentlig grad henføres til stigende omkostninger, som primært kan henføres til høj rejseaktivitet med afsæt i europæisk deltagelse, pokalfinale samt oprettelse af en scoutingafdeling, der også har høj rejseaktivitet. Derudover har der været omkostninger forbundet med påbegyndt nedrivning af det gamle stadion samt forberedelser til det midlertidige stadion. Modsat har der været en positiv afvigelse vedrørende Vareforbrug i restaurations – og cateringvirksomhed, som er faldet fra 13 mio. kr. i 2022/23 til 8 mio. kr. i 2023/24. Det kan henføres til ophør af forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune, idet der ikke afholdes arrangementer i lige så stort omfang.

Personaleomkostninger er steget med 18 mio. kr. fra 99 mio. kr. i 2022/23 til 117 mio. kr. i 2023/24. Stigningen kan primært henføres til øgede udgifter til den sportslige sektor, herunder også omkostninger til øget fokus på scouting i rekrutteringsafdelingen.

Af- og nedskrivninger er steget med 5 mio. kr. fra 27 mio. kr. i 2022/23 til 32 mio. kr. i 2023/24. Stigningen kan henføres til nedskrivning på spillere samt en generel øget afskrivning på kontraktrettigheder.

Andre driftsindtægter er steget med 94 mio. kr. fra 28 mio. kr. i 2022/23 til 122 mio. kr. i 2023/24, hvilket kan henføres til salg af kontraktrettigheder vedrørende Yann Aurel Bisseck, Thomas Kristensen og Adam Daghim.

Koncernens likviditetsberedskab inkl. værdipapirer pr. 30. juni 2024 udgør 85 mio. kr. i forhold til 102 mio. kr. året før. Selskabet har en kassekredit på 12 mio. kr., som ikke har været anvendt i regnskabsåret. Koncernen har ikke anden rentebærende gæld.

Egenkapitalen er netto steget med 60 mio. kr. til 226 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 77 %. Nettostigningen kan henføres til årets resultat.

Pengestrømme fra den primære drift er ÷2 mio. kr. mod ÷8 mio. kr. året før. De samlede pengestrømme er ÷26 mio. kr. mod 28 mio. kr. året før. Korrigeret for køb og salg af værdipapirer er koncernens pengestrømme for regnskabsåret ÷27 mio. kr. mod 28 mio. kr. året før. Udviklingen skyldes, at der i 2022/23 blev foretaget en emission, mens der i 2023/24 er foretaget store investeringer i forbindelse med nyt akademi samt kontraktrettigheder.

Forventninger

For regnskabsåret 2024/25 forventer koncernen uændret et negativt resultat før skat på mellem 20 og 40 mio. kr.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:

”Årets resultat er meget tilfredsstillende og vidner om, at vi er på rette spor både sportsligt og kommercielt. Det historisk høje millionoverskud giver os den nødvendige økonomiske ballast til fortsat at styrke den sportslige sektor, sideløbende med at vi investerer massivt i store infrastrukturelle projekter, der skal udvikle vores forretning yderligere og bringe os op blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien. Vi går en spændende, men også udfordrende tid i møde med omskiftelige forhold, men hele vejen rundt – hos samarbejdspartnere, sponsorer, aktionærer og fans – mærker vi en enestående opbakning, der kun bestyrker os i, at vi er et godt sted og i fællesskab kan se frem til noget endnu bedre.”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Både når det gælder transferindtægter og sponsoromsætning kan vi med tilfredshed notere os et historisk højt resultat, og det er sjette år i streg, at vi kommer ud med et tocifret millionoverskud. Vi står på et solidt økonomisk fundament, og i regnskabsperioden har vi foretaget en række strategiske investeringer, der skal sikre, at vores forretning fortsat udvikler sig positivt og i tråd med vores målsætninger. Sportsligt er det blandt andet sket med en styrkelse af både vores scouting- og performanceafdeling, og vores samarbejde med El Cambio Academy er også med et langsigtet perspektiv for øje. Derudover er opførelsen af akademi-bygningen på Fredensvang og de igangværende stadionbyggerier i Vejlby og for enden af Stadion Allé også betydelige projekter, der skal ruste os til fremtiden og gøre os endnu mere konkurrencedygtige i forhold til at række ud efter titler og europæisk gruppespil. Det er dog vigtigt at understrege, at vi har lang vej endnu – og det kræver hårdt arbejde, ansvarlighed og en indædt vindervilje at nå de mål, vi alle sigter efter – ikke mindst i de kommende år, hvor vores modstandsdygtighed bliver sat på prøve i anderledes rammer.”

