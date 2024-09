Ease2pay NV: realiseert 31% platformomzet-groei in eerste helft 2024

Sterke groei in de platformactiviteiten van Ease2pay, resulterend in een stijging van de platformomzet met 31% tot EUR 1,3 miljoen. De overige omzet (verkoop van stroom en apparatuur) daalden zoals beoogd met 84%, waardoor de totale omzet met 7% daalde tot EUR 1,3 miljoen. De netto-omzet, de omzet minus de kosten van de inkomsten, steeg echter met 33%. Het resultaat voor het halfjaar, hoewel nog steeds negatief, verbeterde met circa 42% tot EUR 0,5 miljoen negatief.



Ease2pay versterkt in het eerste halfjaar van 2024 in hoog tempo haar focus op de platformactiviteiten. De EBITDA verbetert daardoor met 59% tot 193 duizend euro negatief, vergeleken met 472 duizend euro negatief in dezelfde periode in 2023. De stijging van de netto-omzet met 167 duizend EUR (33%) en de daling van de personeelsbeloningen met 18% tot 504 duizend EUR in vergelijking met het eerste halfjaar van 2023 zorgen voor de verbeterde EBITDA.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2024 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2024 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2024 weergeeft.

Het halfjaarbericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2024 is bijgevoegd.

25 september 2024

Bijlage