NOUVELLE GOUVERNANCE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ADVINI



Nominations de Magdeleine Allaume (Administratrice) et Catherine Hostein (Censeur)

Cooptation de Philippe Chapuis (Administrateur et Président du Comité Stratégique)

L’Assemblée Générale Mixte d’AdVini, réunie le 20 juin 2024, a approuvé la nomination de nouveaux membres au sein du Conseil d’Administration de l’entreprise.

L’Assemblée Générale Mixte a nommé Magdeleine Allaume, en qualité d’Administratrice pour une durée de six ans, en remplacement de Rachel Delacour, démissionnaire de son mandat et Catherine Hostein, en qualité de Censeur pour une durée de six ans.

Elle a également approuvé la cooptation de Philippe Chapuis, en qualité de nouvel administrateur et Président du Comité Stratégique, en remplacement de Christophe Navarre, démissionnaire de son mandat. Philippe Chapuis est coopté pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

Magdeleine Allaume est diplômée d’HEC, et a baigné dès son enfance dans le monde viti-vinicole. Diplômée WSET 1 & 2, elle est animée par l’émotion, si particulière, que suscite le vin.

Magdeleine Allaume a débuté sa carrière en cabinet de conseil avant d’intégrer le Groupe Bénéteau, où elle a occupé, en 17 ans, de nombreuses fonctions de direction - aux Achats, à la Supply, à la Direction des Programmes et enfin, des Opérations. Depuis janvier 2022 à la direction de la tonnellerie Seguin Moreau, et membre du Comité Exécutif du Groupe Oeneo, elle explore désormais l’alchimie entre le vin et le bois. En juin 2024, Magdeleine Allaume a également été élue à la Présidence des Tonneliers de France, signe de son engagement au service de la filière.

Grâce à son expérience industrielle, enrichie de sa connaissance du monde du vin, Magdeleine Allaume apportera son expertise au Conseil d’Administration.

« J’ai rejoint de Conseil d’Administration d’AdVini pour me mettre au service d’une équipe dont je partage les valeurs : l’esprit Maison, l’ancrage familial, l’engagement environnemental. C’est aussi pour moi l’occasion d’embrasser une vision d’ensemble de la filière.»

Catherine Hostein est depuis 7 ans présidente mandataire social de la société Nutrimaine France, qui gère les célèbres marques Banania, Benco, Columbus et Dolce Vita, principalement sur les marchés des boissons chaudes (poudres chocolatées, café et cappuccino). Elle a réalisé l’essentiel de sa carrière dans des fonctions de directions commerciales et marketing au sein notamment du groupe multinational américain Procter & Gamble.

Certifiée Administrateur indépendant à Science Po Paris, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens, Catherine Hostein occupe un rôle actif au sein du Conseil de surveillance du groupe international allemand Krüger, actionnaire unique de la société Nutrimaine, du fait de ses fonctions depuis 13 ans. Elle pourra apporter au groupe Advini son expertise professionnelle de plus de 30 ans, spécialisée notamment en Produits de Grande Consommation.

« Je suis heureuse d’intégrer le Conseil d’Administration du groupe Advini et je remercie les membres du Conseil pour leur confiance. Très sensible aux valeurs familiales, authentiques et humanistes, portées par Advini, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer au futur succès du Groupe dans une logique de croissance durable à long terme. »

Philippe Chapuis est membre de l’Académie d’Agriculture de France. Il a construit sa carrière au Crédit Agricole, où il a occupé différentes fonctions de Direction de marché Entreprises dans plusieurs caisses régionales de Crédit Agricole, de même que des postes de Direction Financière. Il a été Directeur Général de la filiale Foncaris, avant de devenir Directeur de l’Agroalimentaire France et Europe.

A l’interface des grands acteurs de ce secteur, ces expériences ont permis à Philippe Chapuis de devenir un expert reconnu des secteurs agricoles et agroalimentaires en général, et de la filière vin, en particulier. Ce marathonien invétéré partage ses passions entre art contemporain et amour du vin ; il voit comme un aboutissement de sa carrière de pouvoir mettre sa connaissance fine du secteur viticole au profit AdVini.

« J’ai rencontré Antoine Leccia à la Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux (FEVS), il y a plus de 10 ans. Et depuis, nous n’avons eu de cesses d’échanger sur le marché du vin. Au-delà de notre partage de vision, nous avons sympathisé. C’est pourquoi j’ai tout de suite accepté lorsqu’il m’a sollicité pour intégrer le Conseil. J’ai trouvé chez AdVini un Conseil d’Administration qui joue parfaitement son rôle, dans un cadre décontracté et amical. Je suis ravi d’en faire partie. »

Antoine Leccia, président du Conseil d’Administration, a indiqué :

« Ces nouveaux membres du Conseil d’Administration vont venir enrichir les réflexions stratégiques de leurs expériences et de leurs compétences. Je remercie chaleureusement Magdeleine, Catherine et Philippe d’avoir accepté de nous rejoindre. Réunir au sein du Conseil des profils de si grande qualité est une véritable chance pour AdVini.

J’adresse également une pensée émue à Rachel et à Christophe, qui ont cheminé à nos côtés ces dernières années. Votre engagement pour AdVini a été structurant. L’ensemble du Conseil et des équipes AdVini se joignent à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude. »

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Contact presse

AdVini

Carmen Etcheverry

Directrice Durabilité, Qualité et Communication

Carmen.etcheverry@advini.com

Chloé Perinet

Responsable Communication

Chloe.perinet@advini.com

Pièce jointe