AdVini s'engage résolument dans la lutte contre le changement climatique en signant la lettre d'engagement SBTi

ADVINI S’ENGAGE RESOLUMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN SIGNANT LA LETTRE D’ENGAGEMENT SBTI

AdVini, acteur majeur du secteur viticole, franchit une nouvelle étape dans sa démarche de développement durable en signant la lettre d’engagement de la Science Based Targets initiative (SBTi). Cette décision marque une accélération décisive dans la trajectoire de décarbonation du groupe, tant en France qu’en Afrique du Sud. AdVini s’engage à poursuivre la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, avec une démarche robuste et transparente.

L’engagement SBTi

AdVini vient de s’engager auprès de la Science Based Targets initiative (SBTi), organisme de référence en matière d’objectifs fondés sur la science, né de la collaboration entre le Carbone Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le WWF. En signant cette lettre, le groupe s’engage à ce que ses objectifs de réduction de CO 2 fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse par la SBTi. Cette évaluation indépendante garantit l’alignement de ces objectifs avec les recommandations scientifiques pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C, conformément à l’Accord de Paris et aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Une feuille de route ambitieuse

Cette démarche concerne l’ensemble des activités d’AdVini en France et en Afrique du Sud. Tous les métiers et tous les collaborateurs du groupe sont mobilisés pour contribuer à cet objectif ambitieux, véritable projet d’entreprise.

Dans le cadre de cet engagement, AdVini s’est fixé des objectifs à court et à long terme :

Un objectif Near-term à 2035 : Une réduction significative des émissions directes et indirectes (scopes 1, 2 et 3) à horizon 2035.

Une réduction significative des émissions directes et indirectes (scopes 1, 2 et 3) à horizon 2035. Un objectif Net Zéro à 2050 : Une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre couplée à des actions de séquestration de carbone, dans ses propres puits de carbone viticoles et au sein de sa chaîne de valeur.

AdVini, producteur sur 2000 ha en France et en Afrique du Sud, a identifié un objectif complémentaire lié à ses activités viticoles, celui de construire une trajectoire de décarbonation pour ses émissions FLAG (Forrest, Land and Agriculture).

Pour évaluer la faisabilité de son engagement, AdVini s’est appuyé sur une méthodologie rigoureuse, ACT, développée par Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), l’établissement public français qui joue un rôle clé dans la transition écologique.

Selon les exigences de SBTi, AdVini a désormais 2 ans pour construire avec l’ensemble de ses collaborateurs une feuille de route détaillée pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Relever le défi du changement climatique pour le salut de la filière vin

Le changement climatique représente un défi majeur pour la viticulture. AdVini a la conviction qu’il est de sa responsabilité d’agir pour préserver cet héritage et de contribuer à un avenir durable pour les générations futures. En s’engageant auprès de la SBTi, le groupe souhaite non seulement réduire son propre impact sur les écosystèmes, mais également inspirer d’autres acteurs de la filière vin dans cette voie.

« Entrer dans la démarche SBTi, c'est plus qu'un engagement, c'est une promesse faite à nos collaborateurs, à nos clients, à la filière vin et aux générations futures.

C’est une étape supplémentaire de la politique ESG d’AdVini. Elle concrétise les actions déjà menées et visant à toujours plus de durabilité dans tous les métiers de l’entreprise. Nos efforts ont été formalisés dès 2003 avec la création du service développement durable dont les missions visent à mettre en place des pratiques agroécologiques au sein de nos vignobles, optimiser la performance environnementale de nos sites de production, ou encore adopter des démarches d’écoconception de nos vins.

L’urgence climatique nous oblige à aller plus loin, et à faire encore plus pour que demain, la viticulture perdure. Au-delà de devoir nous adapter et faire preuve de résilience, nous sommes déterminés à agir en responsabilité et souhaitons être un acteur moteur au sein de la filière vin. » déclare Antoine Leccia, Président Directeur Général d’AdVini.

À propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

À propos de la SBTi

La Science Based Targets initiative (SBTi) est une organisation d'action climatique qui encourage les entreprises et les institutions financières du monde à jouer leur rôle dans la lutte contre la crise climatique.

La SBTi développe des normes, des outils et des orientations qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en ligne avec ce qui est nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de niveaux catastrophiques et atteindre zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard.

La SBTi est constituée en association caritative. Ses partenaires sont le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations Unies, la Coalition We Mean Business, le World Ressources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

