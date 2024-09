PreAnalytiX, ein Joint Venture von QIAGEN und BD, bringt neuartige Lösung für urinbasierte Flüssigbiopsie auf den Markt

VENLO, Niederlande und HOMBRECHTIKON, Schweiz, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PreAnalytiX GmbH, ein Joint Venture der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) und BD (Becton, Dickinson and Company; NYSE: BDX), hat heute die Markteinführung des PAXgene® Urine Liquid Biopsy Set bekannt gegeben. Es ermöglicht die zuverlässige Analyse zellfreier DNA (cell-free DNA, cfDNA) aus Urin mit einer Reihe von molekularen Testtechnologien, einschließlich qPCR, digitaler PCR und Next-Generation-Sequencing (NGS). Vertrieben wird des neue Set von QIAGEN.



Das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set begegnet der Herausforderung, cfDNA in Urin zugänglich zu machen, durch die Verwendung einer Konservierungslösung. Das benutzerfreundliche Set zur Urinsammlung und Stabilisierung von cfDNA ist dabei auch das erste, das einen verifizierten, standardisierten und vollständigen präanalytischen Workflow bietet, um den Zugang zu cfDNA in Urin für Forschungsanalysen einfacher zu gestalten denn je.

cfDNA aus Urin birgt ein großes Potenzial für Forschungs- und zukünftige klinische Anwendungen dar. Sie ermöglicht die Messung und Analyse von cfDNA-Fragmenten, den Nachweis genetischer Veränderungen und Mutationen, die Bestimmung des Methylierungsstatus sowie die Generierung genomischer Daten, die in Blutproben nicht zu finden sind. Die Analyse von Urinproben stellte bislang eine Herausforderung dar, da cfDNA nach der Probenentnahme schnell zersetzt wird und irreführende genomische DNA freigesetzt werden kann.

„Zellfreie DNA, die aus Urin isoliert wird, bietet eine wahrhaft nicht-invasive Probenentnahme für die Flüssigbiopsie, bei der jedoch eine sorgfältige Handhabung der Probe erforderlich ist“, so Dr. Ellen Heitzer, Professorin an der Medizinischen Universität Graz in Österreich. „Das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set ermöglicht eine standardisierte Urinprobenahme, die in der klinischen Praxis einfach anzuwenden ist. Es ist mit verschiedenen nachgelagerten Analysen kompatibel, darunter Hotspot-, Genpanel- und genomweite Analysen, die alle in Ergänzung zu Blutauswertungen wichtige Zusatzinformationen liefern können.“

„Wir freuen uns, mit dem innovativen PAXgene Urine Liquid Biopsy Set den dringenden Bedarf des Marktes an einer Lösung zur Urinsammlung, -stabilisierung, -transport und -lagerung zu bedienen, die in einen vollständigen präanalytischen Workflow für die Entwicklung von cfDNA-basierten Tests integriert ist“, sagte Dr. Uwe Oelmueller, Co-Vorsitzender des PreAnalytiX Management Committee und Leiter der MDx Development Sample Technologies bei QIAGEN. „Flüssigbiopsien haben ein enormes Potenzial, genaue Ergebnisse hängen allerdings stark vom Arbeitsablauf ab. Daher ist die Stabilisierung der Analytprofile in Proben entscheidend, um sicherzustellen, dass die Testergebnisse zuverlässig und reproduzierbar sind.“

Das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Probenqualität, Standardisierung und Benutzerfreundlichkeit für Forscherinnen und Forscher dar, die mit Urinproben arbeiten. Es bietet ein geschlossenes Konfigurationsset für die Urinsammlung und cfDNA-Stabilisierung sowie eine Reihe von Optionen für den Versand und die Lagerung von Proben. Es kann in bestehende Workflows integriert werden und ist mit den bewährten Probenvorbereitungsprodukten von QIAGEN kompatibel. Entwickelt nach dem neuesten europäischen CEN/TS-Standard für die präanalytische Handhabung von Urin zur Isolierung zellfreier DNA, bietet das Set einen optimierten und standardisierten Arbeitsablauf. Die Bezeichnung CEN/TS bezieht sich dabei auf technische Spezifikationen, die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) entwickelt wurden.

Die urinbasierte Flüssigbiopsie birgt enormes Potenzial, Forscherinnen und Forschern dabei zu helfen, minimale Resterkrankungen zu erkennen, die Wirkung von Therapien zu überwachen und therapeutische Ziele zu identifizieren, indem sie die Ergebnisse der Blutplasma-Analyse ergänzt und ein umfassenderes Verständnis ermöglicht. Im Gegensatz zu Blutproben gibt es jedoch keine allgemein anerkannten technischen Lösungen für die Entnahme, Lagerung, Transport und Verarbeitung von Urinproben – eine Lücke, die das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set nun schließen wird.

Das neue PAXgene Urine Liquid Biopsy Set ergänzt andere von QIAGEN vermarktete Flüssigbiopsie- Lösungen, die alle Arten von Analyten (zirkulierende zellfreie Nukleinsäuren, Tumorzellen, Exosomen) sowie die meisten molekularen Nachweistechnologien (NGS, qPCR, digitale PCR) abdecken, um Forscher und Ärzte in die Lage zu versetzen, das Potenzial von Flüssigbiopsien in den verschiedensten Anwendungen voll auszuschöpfen.

Mehr über das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set erfahren Sie hier: https://www.qiagen.com/de-us/product-categories/discovery-and-translational-research/sample-collection-stabilization/dna.

Über die PreAnalytiX GmbH

PreAnalytiX wurde 1999 von QIAGEN und BD gegründet, um integrierte Systeme zur Entnahme, Stabilisierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) für molekulare Diagnoseverfahren zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Weitere Informationen über PreAnalytiX und das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set finden Sie unter https://www.preanalytix.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Über BD

BD ist eines der größten internationalen Medizintechnologie-Unternehmen, das sich den Fortschritt für die Welt der Gesundheit™ durch Verbesserungen in den Bereichen der medizinischen Forschung, der Diagnostik sowie bei der Behandlung und Pflege von Patienten zum Ziel gesetzt hat. Das Unternehmen unterstützt die medizinischen Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit – mit innovativen Technologien, Dienstleistungen und Konzepten, die helfen, die Versorgung der Patienten sowie die Abläufe im klinischen Alltag zu verbessern. BD und seine mehr als 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit widmen sich mit großem Engagement der Aufgabe, Behandlungsergebnisse zu optimieren, klinische Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten, Laborfachkräfte in die Lage zu versetzen, Krankheiten schneller und genauer zu diagnostizieren und Forscher bei der Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen. BD ist in fast allen Ländern der Erde vertreten und unterhält Partnerschaften mit internationalen Organisationen, um den drängendsten Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung von Menschen auf der ganzen Welt zu begegnen. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden trägt BD dazu bei, bessere klinische Ergebnisse zu erzielen, Kosten zu senken, die Effizienz in Klinik und Labor zu erhöhen, die Patienten- und Anwendersicherheit zu verbessern sowie den Zugang zur Gesundheitsversorgung auszuweiten. Weitere Informationen über BD erhalten Sie auf bd.com oder kontaktieren Sie uns über LinkedIn auf http://www.linkedin.com/company/bd1/ und X (Twitter) @BDandCo.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

