Crossject annonce son éligibilité au dispositif d’investissement PEA-PME

Le PEA-PME permet aux investisseurs particuliers français d'acheter des titres à des conditions fiscales préférentielles.





Dijon, Sept 26, 2024 -- Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments pour les situations d'urgence exploitant son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, confirme aujourd'hui son éligibilité au PEA-PME, un dispositif d'investissement de l'État français qui permet aux investisseurs particuliers d'acquérir un portefeuille de titres européens tout en bénéficiant de conditions fiscales préférentielles.

Ce dispositif vise à diversifier les sources de financement des petites et moyennes entreprises (PME) et à créer un nouvel outil de financement, permettant ainsi d'orienter une partie de l'épargne vers l'économie réelle. Les avantages fiscaux offerts par le PEA-PME (Plan d'Épargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises) sont réservés aux résidents français, même si les investissements ne sont pas limités aux entreprises françaises.

Pour être éligibles au PEA-PME, les entreprises doivent être cotées sur un marché réglementé, avoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans l’année courante, ou au moins au cours d'une des quatre années précédentes, employer moins de 5 000 salariés et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique émergente spécialisée qui développe des médicaments pour les situations d'urgence en s'appuyant sur sa plateforme primée d'auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®. Crossject est en phase avancée de développement réglementaire pour ZEPIZURE®, un traitement de secours contre l'épilepsie, pour lequel elle a conclu un contrat de 60 millions de dollars* avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des États-Unis. La plateforme polyvalente ZENEO® de la société est conçue pour permettre aux patients ou aux soignants non formés d'administrer facilement et instantanément une large gamme de médicaments d'urgence par injection intramusculaire sur la peau nue ou même à travers les vêtements. Les autres produits de la société en cours de développement comprennent principalement des solutions pour les chocs allergiques et les insuffisances surrénaliennes, ainsi que des thérapies et d'autres indications d'urgence.

* Contrat n° 75A50122C00031 avec le Department of Health and Human Services; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Research and Development Authority.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Investisseurs :

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com



Medias :

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com

Pièce jointe