Atos is awarded a “Platinum” EcoVadis Medal for its commitment to sustainability for 5th year running

Communiqué de presse

Atos récompensé pour la cinquième année consécutive par une médaille ‘EcoVadis Platine’ pour son engagement en matière de développement durable

Paris (France), le 26 octobre 2024 - Atos annonce aujourd'hui avoir reçu une nouvelle fois, pour la cinquième année consécutive, la médaille ’Platine’ d'EcoVadis pour sa performance en matière de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), avec 80 points sur 100.

Atos confirme ainsi sa position aux côtés des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur (programmation informatique, conseil et activités connexes).

L'évaluation d'EcoVadis porte sur quatre catégories : Environnement, Travail et Droits de l'homme, Éthique, Achats durables. Atos a obtenu d'excellents résultats dans chacune d’entre elles, en particulier dans la catégorie Environnement.

Après avoir reçu pendant huit années consécutives la médaille d’or EcoVadis, Atos s’est vu décerner, depuis 2020, une médaille de platine, en reconnaissance de son engagement durable. Cette médaille, associée à un excellent score dans la catégorie Environnement, confirme le rôle d'Atos en tant que leader mondial de la décarbonation numérique et reflète son engagement à atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

Le leadership d'Atos pour les sujets climatiques et son programme environnemental ont été récompensés année après année par des organisations et des classements internationaux, telles que l'indice DJSI et le Carbon Disclosure Project.

Pour en savoir plus sur l'engagement d'Atos en matière de développement durable, veuillez vous référer au document d'enregistrement universel 2023 du Groupe.

###

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laura Fau | laura.fau@eviden.com | +33 (0) 6 73 64 04 18

Attachment