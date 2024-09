CIRRO E-Commerce en YourSurprise tonen hun internationale succes tijdens het CrossBorder Event 2024

UTRECHT, Nederland, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce, een wereldwijd een van de grootste en meest innovatieve vervoerders op het gebied van crossborder e-commerce, liet een opmerkelijke indruk achter tijdens de 11e editie van het CrossBorder Event in Utrecht op 17 september. Samen met aanbieder van gepersonaliseerde cadeaus YourSurprise presenteerde CIRRO E-Commerce een boeiende casestudy over innovatieve logistieke strategieën voor internationale uitbreiding.

Het CrossBorder Event 2024 is een jaarlijkse vakbeurs voor bedrijven die internationale markten willen betreden door middel van digitale handel, waar CIRRO E-Commerce voor het tweede jaar op rij aanwezig was. CIRRO E-Commerce nodigde zijn klant YourSurprise voor deze gelegenheid uit om te laten zien hoe hun succesvolle uitbreiding naar 28 landen mede mogelijk werd gemaakt door de expertise van CIRRO E-Commerce op het gebied van internationale logistieke dienstverlening, en zo hun inzet voor het internationale groeistrategieën te onderstrepen.

Tijdens de presentatie, met als titel “Think Global, Act Local: Overcoming Cross-Border Challenges”, ging YourSurprise nader in op de transformatie van een oplossing met één bezorgingsdienst naar het beheer van een netwerk van 18 verschillende last-mile carriers. Door de integratie van de oplossingen van CIRRO E-Commerce was YourSurprise in staat om een groeiend deel van zijn internationale logistieke activiteiten te stroomlijnen.

“Ik deel met de nodige trots de ontwikkeling van onze crossborder logistiek”, vertelt Stefan Leander van der Stoep, Transport & Delivery Manager bij YourSurprise. “Dankzij de expertise van CIRRO E-Commerce konden we onze snelheid van leveren en onze lokale dienstverlening in Europa verbeteren en zo uiteindelijk de klanttevredenheid en winstgevendheid in bepaalde regio's verhogen. Denk hierbij aan Oostenrijk en in 2025 ook de Nordics.”

Thijs Boots, Vice Managing Director en Head of Sales bij CIRRO E-Commerce, voegde hieraan toe: “Hoewel de concurrentie in de Nederlandse e-commercemarkt groot is, bestaat er groeipotentieel van minimaal 30% voor wat betreft internationale handel. CIRRO E-Commerce geeft je door middel van 1 API-koppeling de toegang tot alle landen in Europa, en creëert nieuwe kansen en dus hogere conversie. We willen YourSurprise bedanken voor het delen van hun ervaringen en het verlenen van waardevolle inzichten aan bedrijven die internationaal willen uitbreiden.”

Over YourSurprise

YourSurprise heeft een catalogus van meer dan 3000 cadeauartikelen die kunnen worden gepersonaliseerd met foto's, tekst of logo's, en kunnen worden verzonden naar 28 landen. Vanuit het hoofdkantoor in Zierikzee bezorgt het bedrijf met zijn cadeaus elke dag een stukje blijdschap: 'Spread a little Happiness'. Ga voor meer informatie naar www.yoursurprise.eu.

Over CIRRO E-Commerce

CIRRO E-Commerce is een innovatieve, vernieuwende en toonaangevende logistiek dienstverlener voor crossborder e-commerce die zich toelegt op naadloze, end-to-end en internationale logistieke diensten. Dankzij onze aanzienlijk sterke punten veranderen we het spel op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, geavanceerde technologie en klantgerichtheid. Dit omvat een robuust netwerk, bestaande uit meer dan 40 hubs met linehauls tussen alle hubs, lokale teams van experts uit de branche en een uitgebreide fysieke aanwezigheid in meer dan 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Australië.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail:

branding@cirroecommerce.com

Website:

www.cirroecommerce.com

Een bij deze mededeling behorende foto is beschikbaar op http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f336461c-482f-408b-8417-be3fb401151d