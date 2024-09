Crédit Agricole Brie Picardie : Rapport Financier semestriel 2024

Rapport Financier semestriel 2024





La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie compte au 30 juin 2024 :

• 206 agences de Proximité

• 1 agence Gestion de la Relation à Distance

• 2 agences Crédit Agricole En Ligne

• 3 agences Courtiers

• 1 agence Habitat à distance

• 3 agences Banque Privée

• 5 Centres d’Affaires Entreprises

• 3 agences Collectivités Publiques

• 3 Centres d’Affaires Professionnels de l’Immobilier

• 2 pôles Institutionnels et Associations

• 3 équipes de conseillers mobiles Assurances Agriculteurs et Professionnels

• 1 plateforme Front Office Assurances Agriculteurs et Professionnels

• 1 plateforme Allocation d’Actifs et Gestion Conseillée

• 1 Banque d’Affaires

• 1 agence Evènements de la Vie

• 85 Caisses Locales

• 18 Administrateurs de la Caisse Régionale

• 859 Administrateurs de Caisses Locales

• Plus de 433 000 Sociétaires

• Plus de 1,1 million de clients

