Bavarian Nordic indgår aftale med UNICEF om levering af 1 million doser mpox-vaccine

Første tildeling under UNICEF’s nødudbud, der skal sikre tilgængelighed af mpox-vacciner til Afrika

KØBENHAVN, Danmark, 26. september 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag indgåelsen af en aftale med UNICEF om levering af 1 million doser af MVA-BN® mpox-vaccinen til lande i Afrika, der er berørt af mpox-udbruddet.

I henhold til aftalen vil UNICEF indkøbe 1 million doser af vaccinen, hvilket inkluderer de 500.000 doser, som Gavi har givet tilsagn om jf. selskabsmeddelelse den 18. september 2024. Som led i Bavarian Nordics tilsagn om at øge og prioritere sin produktionskapacitet med henblik på at imødekomme efterspørgslen på kort- og mellemlang bane, vil selskabet have alle doser klar til levering inden udgangen af 2024, og vil arbejde med UNICEF og deres partnere for kunne levere vaccinerne hurtigt på deres foranledning.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Aftalen med UNICEF udgør et væsentligt bidrag til de globale bestræbelser på at bekæmpe mpox-udbruddet i Afrika, og vi er stolte over at bidrage til at gøre vores vaccine hurtigt tilgængelig til at afhjælpe behovet. I kombination med donationer fra en række regeringer, institutioner og Bavarian Nordic, har denne aftale bidraget til at sikre mere end 2,5 mio. doser af MVA-BN, og har således opfyldt det kortsigtede behov, som blev skitseret af Africa CDC. Dette er en stor milepæl at kunne opnå så hurtigt, og vi bifalder UNICEF, Gavi og deres partnere samt de lande, der har bidraget med donationer, for deres opbakning til at lykkedes med dette. Sammen med vores partnere vil vi fortsætte vores bestræbelser på at sikre tilgængeligheden af de nødvendige vacciner ud over 2024.

Om mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpoxvaccine som er godkendt i USA, Schweiz, Singapore og Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle voksne befolkning, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox. I EU/EØS er vaccinen desuden godkendt til unge i alderen 12-17 år.

Bavarian Nordic har været mangeårig leverandør af vaccinen til en række lande, og har hjulpet regeringer og overnationale organisationer ved at udvide adgangen til vaccinen til mere end 70 lande verden over under mpox-udbruddet i 2022-2023.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com , Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 33 / 2024

