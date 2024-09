COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière semestrielle au 30 juin 2024

IFRS – Information réglementée – Auditée

Cegedim : Croissance du Chiffre d’affaires et de l’EBITDA au premier semestre 2024

Chiffre d’affaires de 319,0 millions d’euros en croissance de 6,0% et 4,6% en organique

millions d’euros en croissance de 6,0% et 4,6% en organique EBITDA de 52,2 millions d’euros en hausse de 6,9%

millions d’euros en hausse de 6,9% Résultat opérationnel courant(1) en baisse de 3,4% à 10,3 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, France, le 26 septembre 2024 après bourse





Cegedim enregistre au premier semestre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 319,0 millions d’euros, en progression de 6,0% en données publiées par rapport à l’an dernier, et un EBITDA de 52,2 millions d’euros en hausse de 3,4 millions d’euros soit 6,9%.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 10,3 millions d’euros, en baisse de 0,4 million d’euros soit 3,4%.

S1 2024 S1 2023 Variation En M€ En % En M€ En % En M€ En % Chiffre d’affaires 319,0 100,0% 301,0 100,00% 18,0 6,0% EBITDA (1) 52,2 16,4% 48,8 16,2% 3,4 6,9% Dotation aux amortissements -41,9 -38,1 -3,8 -9,8% Résultat opérationnel courant (1) 10,3 3,2% 10,7 3,6% -0,4 -3,4% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -2,6 -1,4 -1,2 -88,8% Résultat opérationnel 7,7 2,4% 9,3 3,1% -1,6 -17,1% Résultat financier -5,0 -5,6 0,6 10,8% Total impôts -2,9 -12,4 9,5 76,8% Quote-part du Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 -0,5 0,6 110,3% Résultat net consolidé -0,1 0,0% -9,2 -3,1% 9,1 99,0% Participations ne donnant pas contrôle -0,7 -0,4 -0,3 -69,3% Part du groupe 0,6 0,2% -8,8 -2,9% 9,4 107,2% Résultat courant par action (2) en euros 0,0 - -0,6 - Résultat par action en euros 0,0 - -0,6 -

Le Chiffre d’affaires consolidé progresse de 18,0 millions d’euros, soit +6,0 %, pour s’établir à 319,0 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 301,0 millions d’euros en 2023. L’effet favorable de périmètre de 3,7 millions d’euros, soit 1,2 %, est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim de Visiodent depuis le 1er mars 2024. L’impact des devises est positif de 0,5 million d'euros soit 0,2% principalement en raison de l’appréciation de la Livre Sterling. En données organiques(2), le chiffre d’affaires est en croissance de 4,6 % sur la période, une réalisation conforme aux perspectives annoncées par le Groupe, compte tenu de la saisonnalité des activités et des effets de base générés par l’absence de subventions Ségur en 2024.

L’EBITDA(1) : affiche une progression de 3,4 millions d’euros entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2023, soit +6,9%. Cette performance traduit la bonne maîtrise des dépenses de personnel et des charges externes dont la part dans le chiffre d’affaires progresse modérément, alors même que le montant capitalisé en R&D diminue et que le Groupe enregistre un trimestre supplémentaire de coûts de démarrage de son plus gros contrat en BPO.

-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 112 à 113 du Document d’Enregistrement Universel 2023.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Les Dotations aux amortissements sont en hausse de 3,7 millions d’euros, majoritairement du fait de l’augmentation des amortissements de la R&D (22,7 M€ au 30 juin 2024 contre 19,7 M€ un an plus tôt soit +3,1 millions sur le semestre) conséquence des efforts de développement réalisés ces dernières années.

Le Résultat opérationnel courant(1) ressort en baisse de 0,4 million d’euros pour s’établir à 10,3 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 10,7 millions d’euros en 2023. Il représente 3,2% du chiffre d’affaires en 2024 contre 3,6 % en 2023. La bonne performance retranscrite en EBITDA se trouve neutralisée du seul fait de la hausse des amortissements. Hors impact Ségur et à niveau comparable d’amortissement de la R&D capitalisée, le Résultat opérationnel courant aurait plus que doublé.

Les Autres charges opérationnelles non courantes(1) s’élèvent à 2,6 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 1,4 million d’euros sur la période précédente. En 2024, il s’agit principalement des frais de restructuration liés à la décision du Groupe de recentrer sur l’Ecosse ses activités Logiciels médecins au Royaume-Uni et des honoraires liés à l’acquisition de Visiodent.

Après prise en compte de ces éléments, le Résultat opérationnel s’établit à 7,7 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 9,3 millions d’euros un an plus tôt.

Le Résultat financier s’établit à -5,0 millions d’euros contre -5,6 millions d’euros au premier semestre 2023. La perception de dividendes sur la période a fait plus que compenser l’augmentation du coût de l’endettement financier.

Les Impôts s’élèvent à 2,6 millions d’euros au premier semestre 2024 et renouent avec des niveaux normaux, comparé aux 12,4 millions d’euros du premier semestre 2023. On rappelle qu’en 2023 le Groupe avait pratiqué un ajustement non-cash, se traduisant par la comptabilisation d’une charge d’impôts différés correspondant à la révision à la baisse de son estimation du montant des déficits reportables encore disponibles.

Analyse de l’évolution de l’activité par division :

en millions d'euros Total Logiciels & services Flux Data & Marketing BPO Cloud & Support Chiffres d'affaires 2023 publié



2023 reclassé (*) 301,0



301,0 161,5



150,6 48,2



46,8 54,9



54,9 32,8



32,8 3,5



15,8 2024 319,0 152,1 49,5 59,3 39,9 18,1 Var. 6,0% 1,0% 5,8% 8,0% 21,6% 14,5% Résultat Opérationnel courant 2023 publié



2023 reclassé (*) 10,7



10,7 -2,0



-2,5 5,6



5,2 6,6



6,6 1,4



1,4 -0,9



0,0 2024 10,3 -1,4 5,9 5,3 1,9 -1,3 Var. -3,4% 42,4% 12,8% -19,8% 36,0% na Marge opérationnelle courante (en % du CA)



2023 publié







3,6%







-1,2%







11,7%







11,9%







4,3%







-24,7% 2023 reclassé (*) 3,6% -1,7% 11,1% 11,9% 4,3% 0,3% 2024 3,2% -1,0% 11,8% 8,9% 4,8% -7,0%

(*) Compte tenu des synergies opérationnelles entre les métiers du cloud et de l’intégration de solutions IT, la division Cloud & Support comprend depuis le 1er janvier 2024 les filiales Cegedim Outsourcing et Audiprint (auparavant présentées en division Logiciels & Services) ainsi que BSV (auparavant présentée en division Flux).

Logiciels et services : le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 enregistre une progression de 1,5 million d’euros et le Résultat opérationnel courant (ROC)(1) se redresse de 1,1 million d’euros, clôturant le premier semestre 2024 sur une perte de 1,4 million d’euros contre une perte de 2,5 millions d’euros un an plus tôt.





-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 112 à 113 du Document d’Enregistrement Universel 2023.





Logiciels et Services Premier Semestre Var.



2024 / 2023



en millions d'euros 2024 2023 Chiffre d’affaires 152,1 150,6 1,5 1,0% Cegedim Santé 38,9 39,8 -1,0 -2,4% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 86,7 84,5 2,3 2,7% Activités internationales 26,5 26,3 0,2 0,6% Résultat opérationnel courant(1) -1,4 -2,5 1,1 42,4% Cegedim Santé -1,6 -1,4 -0,2 -11,8% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 3,4 3,3 0,1 3,5% Activités internationales -3,3 -4,4 1,1 25,6%

Cegedim Santé subit, comme prévu, les effets d’une comparaison défavorable liée à l’absence de subventions Ségur (contre 4,4 millions d’euros perçus au 1er semestre 2023) et de l’alourdissement des amortissements de sa R&D (pour près de 1 million d’euros), que l’intégration de Visiodent à compter du 1er mars 2024 ne compense qu’en partie. Le ROC est quasi-stable sur le semestre mais l’EBITDA progresse comme attendu.

Le ROC(1) des autres activités de la Division progresse de 1,2 million d’euros. La bonne performance des solutions RH qui ont su maîtriser leurs charges dans un contexte de forte croissance, compense les effets du ralentissement des ventes de matériel post Ségur en pharmacie. Les activités internationales bénéficient du dynamisme du marché médecins en Espagne et de l’assurance au Royaume-Uni. Le plan de recentrage des activités médecins UK sur l’Ecosse reste coûteux sur ce semestre, le temps de migrer les opérations.

Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 5,8%, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les deux segments contribuent positivement, Factures & Achats grâce à la reprise d’activité en France et à la réforme à venir en Allemagne et Flux Santé par le dynamisme de ses offres de sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques pour les hôpitaux. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,1%. Le ROC (1) ressort donc en croissance de 12,8% : le Tiers Payant y contribue majoritairement, Cegedim e-business ayant un fort niveau d’amortissement de R&D.

: Le chiffre d’affaires progresse de 5,8%, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les deux segments contribuent positivement, Factures & Achats grâce à la reprise d’activité en France et à la réforme à venir en Allemagne et Flux Santé par le dynamisme de ses offres de sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques pour les hôpitaux. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,1%. Le ROC ressort donc en croissance de 12,8% : le Tiers Payant y contribue majoritairement, Cegedim e-business ayant un fort niveau d’amortissement de R&D. Data & Marketing : ces métiers ont connu des tendances différentes, le Marketing ayant toujours le vent en poupe avec une croissance de 20% quand la Data enregistre un ralentissement de 2,8%, notamment à l’international. Le ROC (1) de 6,6 millions d’euros, est en retrait d’1,3 million d’euros sur la période, du fait de la forte composante de coûts fixes dans la Data, et de l’alourdissement de la charge d’amortissement chez C-MEDIA (+1 million d’euros) qui a fortement investi dans le renouvellement de son parc digital.

: ces métiers ont connu des tendances différentes, le Marketing ayant toujours le vent en poupe avec une croissance de 20% quand la Data enregistre un ralentissement de 2,8%, notamment à l’international. Le ROC de 6,6 millions d’euros, est en retrait d’1,3 million d’euros sur la période, du fait de la forte composante de coûts fixes dans la Data, et de l’alourdissement de la charge d’amortissement chez C-MEDIA (+1 million d’euros) qui a fortement investi dans le renouvellement de son parc digital. BPO : le chiffre d’affaires de la division progresse de plus de 21% sur le semestre, porté notamment par un semestre complet sur le contrat Allianz démarré au 1 er avril 2023, dont on sait qu’il génère des pertes sur les premières années. Celles-ci sont néanmoins contenues, si bien que le ROC (1) progresse de 0,5 millions d’euros au premier semestre 2024 pour s’établir à 1,9 million d’euros, également soutenu par les activités de BPO en RH et dématérialisation.

le chiffre d’affaires de la division progresse de plus de 21% sur le semestre, porté notamment par un semestre complet sur le contrat Allianz démarré au 1 avril 2023, dont on sait qu’il génère des pertes sur les premières années. Celles-ci sont néanmoins contenues, si bien que le ROC progresse de 0,5 millions d’euros au premier semestre 2024 pour s’établir à 1,9 million d’euros, également soutenu par les activités de BPO en RH et dématérialisation. Cloud & Support: le ROC(1) du premier semestre 2024 affiche une perte de 1,3 million d’euros, alors qu’il était à l’équilibre un an plus tôt. Cette baisse résulte d’un surcoût lié au lancement d’une nouvelle offre Cloud ainsi qu’au recrutement de nouvelles équipes offshores.

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 112 à 113 du Document d’Enregistrement Universel 2023.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du premier semestre 2024 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Acquisition de Visiodent

Le 15 février 2024, Cegedim Santé a fait l’acquisition du Groupe Visiodent, un des leaders français du logiciel de gestion à destination des cabinets dentaires et des centres de santé. Visiodent a lancé la première solution 100% SaaS du marché, Veasy, dans un contexte de fort développement de ces structures et compte désormais parmi ses utilisateurs les plus grands réseaux de centres de santé nationaux, mutualistes et privés, ainsi que plusieurs milliers de chirurgiens-dentistes libéraux. Visiodent a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, et contribue au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim depuis le 1er mars 2024.

Fiscalité

Cegedim S.A. a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité depuis 2018, ayant donné lieu à des redressements portant sur l'utilisation de déficits fiscaux contestés par l'administration fiscale. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que les redressements sont infondés au regard des dispositions fiscales applicables et de la jurisprudence. La Société a donc mis en œuvre et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles.

Ces recours n’étant pas suspensifs, Cegedim a payé au fil du temps les sommes redressées (au total 23 millions d’euros déjà payés dont 10,9 millions décaissés en février 2024), si bien que le risque de décaissement futur au titre de ce contentieux ne s’élève qu’à 5 millions d’euros au 30 juin 2024.

En revanche, ces décaissements n’ont jamais donné lieu à comptabilisation d’une charge d’impôt, puisque la Société considère que ces sommes seront récupérables à l’issue de la procédure (elles sont comptabilisées en avances versées à l’actif du bilan).

Si l’issue devait être défavorable, une charge de 28 millions d’euros (dont 23 millions déjà payés) devrait donc être comptabilisée dans les résultats consolidés.

De plus, le bilan consolidé doit afficher les économies futures d’impôt encore réalisables au titre des déficits reportables. Ce montant « d’impôts différés actifs » s’élève à 6,9 millions d’euros au 30 juin 2024.

Si l’issue devait être défavorable, la probabilité de réaliser ces futures économies deviendrait nulle, et une correction devrait être passée dans les résultats consolidés à hauteur de 6,9 millions d’euros (sans impact de trésorerie, puisque ces gains n’ont encore jamais été matérialisés).

Par conséquent, le risque afférent à ce litige ne porte pas (ou très peu) sur la trésorerie, mais sur une éventuelle correction des résultats. Le risque maximal de correction des résultats est connu : il s’élève à 34,9 millions d’euros et restera inchangé. Seule sa décomposition varie à chaque clôture : le montant des impôts économisés contestés (28 millions à date) continuera à s’accroître et celui des économies futures restantes (6,9 millions à date) va décroître à due concurrence jusqu’à épuisement.

Au dernier trimestre 2023 la Société a saisi le tribunal administratif de ce contentieux, qui est par conséquent susceptible de s’étendre encore sur plusieurs années.

Opérations et événements importants post 30 juin 2024

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Nouvelle structure de financement

Le 31 juillet 2024, Cegedim a annoncé la mise en place d’une nouvelle structure de financement sous la forme d’un crédit syndiqué d’un montant total de 230 millions d’euros. Ce nouveau financement se compose de 180 millions d’euros de lignes tirées au closing venant refinancer l’endettement existant du Groupe (RCF et Euro PP qui arrivaient respectivement à maturité en octobre 2024 et octobre 2025) et une ligne complémentaire de crédit revolving (RCF) de 50 millions d’euros non tirée. Cette nouvelle structure financière permet de renforcer la liquidité du Groupe et d’allonger la maturité de sa dette, dont les échéances sont désormais de 5 ans (pour 30 millions d’euros amortissables), 6 ans (pour 60 millions d’euros in fine) et 7 ans (pour 90 millions d’euros in fine).



Perspectives

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(2) de son chiffre d’affaires 2024 entre 5% et 8% par rapport à 2023. Le Résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.

Le Résultat opérationnel courant(1) s’orienterait à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur le recentrage des activités internationales.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d’événements imprévisibles (pandémie,…) et/ou d’une aggravation significative des risques géopolitiques et macroéconomiques. Le Groupe précise qu’il n’a pas d’activité en Russie ou en Ukraine et qu’il n’a pas non plus d’actifs exposés dans ces pays.

---------------

Le Comité d’Audit s’est réuni le 25 septembre 2024. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 26 septembre 2024 et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2024, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Le Rapport Financier Semestriel sera disponible en français et en anglais dans quelques jours sur notre site web.

WEBCAST LE 26 SEPTEMBRE 2024 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast



La présentation des résultats du premier semestre 2024 est disponible : Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Agenda financier 2024

2024 24 octobre après bourse Chiffre d’affaires du T3 2024

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 26 septembre 2024 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2024 sous le numéro D.24-0233.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de

6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 112 à 113 du Document d’Enregistrement Universel 2023.

(2) A périmètre et taux de change constants.



Annexes

Etats financiers consolidés au 30 juin 2024

Actif au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 31/12/2023 Goodwill 234 955 199 787 Frais de développement 29 706 1 562 Autres immobilisations incorporelles 177 834 192 616 Immobilisations Incorporelles 207 541 194 178 Terrains 594 544 Constructions 1 556 1 660 Autres immobilisations corporelles 53 006 45 829 Avances et Immobilisations en cours 901 831 Droits d'utilisation 86 092 89 718 Immobilisations corporelles 142 149 138 582 Titre de participation 0 0 Prêts 16 332 15 332 Autres immobilisations financières 7 120 5 230 Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence 23 452 20 563 Titres des sociétés mises en équivalence 19 086 22 065 Etat – Impôt différé 18 209 19 747 Charges constatées d’avance : part à plus d'un an 0 0 Actif non courant 645 390 594 922 Marchandises 6 072 5 498 Avances, acomptes sur commandes 1 396 3 703 Créances client : part à moins d’un an 182 907 175 199 Autres créances : part à moins d’un an 59 070 59 563 Créances d'impôt courant 27 262 16 495 Equivalents de trésorerie 0 0 Trésorerie 35 414 46 606 Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an 26 138 22 082 Actif courant 338 260 329 146 TOTAL Actif 983 651 924 068

Passifs et capitaux propres au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 31/12/2023 Capital social 13 432 13 337 Réserve Groupe 276 449 282 521 Ecart de conversion Groupe -11 848 -12 275 Résultat Groupe 630 -7 407 Capitaux propres part du Groupe 278 663 276 175 Intérêts minoritaires 17 550 18 381 Capitaux propres 296 213 294 556 Dettes financières à plus d’un an 187 714 188 546 Dettes de location à plus d’un an 76 267 78 761 Impôt différés passifs 5 949 5 600 Engagement de retraite 30 632 31 007 Provisions 2 147 2 521 Passif non courant 302 710 306 435 Dettes financières à moins d’un an 61 570 3 006 Dettes de location à moins d’un an 14 661 14 789 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 225 61 734 Dettes d'impôt courant 192 235 Dettes fiscales et sociales 113 884 121 371 Provisions 1 660 1 730 Autres passifs 135 538 120 212 Passif courant 384 728 323 077 TOTAL Passif 983 651 924 068

Compte de résultat au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d’affaires 318 995 301 011 Achats consommés -14 045 -14 739 Charges externes -72 687 -66 371 Impôts et taxes -3 961 -4 291 Frais de personnel -173 240 -163 623 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -872 -2 041 Dotations et reprises aux provisions -2 440 -1 830 Autres produits et charges d’exploitation -690 108 Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel 1 146 603 EBITDA (1) 52 207 48 827 Dotation aux amortissements autres que les droits d'utilisation -33 140 -29 030 Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -8 733 -9 097 Résultat opérationnel courant (7) 10 334 10 700 Produits et charges non récurrents -2 616 -1 385 Autres produits et charges opérationnels non courants (7) -2 616 -1 385 Résultat opérationnel 7 718 9 315 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 326 180 Coût de l’endettement financier brut -7 121 -5 633 Autres produits et charges financiers 1 813 -136 Résultat financier -4 983 -5 589 Impôts sur les bénéfices -1 226 -1 841 Impôts différées sur les bénéfices -1 652 -10 588 Total d’impôts -2 878 -12 429 Quote part des sociétés mises en équivalence 53 -515 Résultat net consolidé -90 -9 219 Part du groupe 630 -8 793 Participations ne donnant pas le contrôle -721 -426 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 695 317 13 658 348 Résultat courant par action (en euros) 0,0 -0,6 Résultat par action (en euros) 0,0 -0,6

Tableau de flux de trésorerie au 30 juin 2024

En milliers d’euros 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net consolidé -90 -9 219 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -1 199 -88 Dotations aux amortissements et provisions 40 531 37 972 Plus ou moins-values de cession d'exploitation -52 -798 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 39 190 27 867 Coût de l’endettement financier net 4 983 5 589 Charges d’impôt 2 878 12 429 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 47 051 45 885 Impôt versé -11 634 -378 Incidence de la variation du BFR -13 206 -18 032 Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fond



de roulement 22 211 27 476 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -29 879 -29 550 Acquisitions d’immobilisations corporelles -15 935 -11 759 Acquisitions d’immobilisations financières 0 -36 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 553 2 575 Cessions d’immobilisations financières 934 805 Variation des dépôts reçus et versés -860 -156 Incidence des variations de périmètre -35 454 -2 172 Dividendes reçus hors groupe 4 073 30 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -76 568 -40 264 Augmentation de capital 985 - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 - Emission d’emprunt 55 000 - Remboursements d’emprunts -219 -193 Participations des salariés 145 129 Remboursements des obligations locatives -8 152 -11 353 Intérêts versés sur emprunts -972 -117 Autres produits financiers reçus 718 596 Autres charges financières versées -3 612 -3 492 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 43 892 -14 430 Variation de trésorerie hors effet devises -10 465 -27 218 Incidence des variations de cours des devises -728 -456 Variation de trésorerie -11 194 -27 674 Trésorerie nette d’ouverture 46 606 55 553 Trésorerie nette de clôture 35 412 27 879

Covenants Financiers

Le Groupe respectait tous ses covenants au 30 juin 2024.

(1) Indicateur alternatif de performance.

Pièce jointe