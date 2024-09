VALLOUREC SIGNE UN CONTRAT MAJEUR AVEC PETROBRAS

Meudon (France), le 27 septembre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce, à l'issue d'un processus concurrentiel, la signature d'un important contrat avec Petrobras, acteur mondial de premier plan du secteur de l’énergie. Ce contrat porte sur la fourniture de produits tubulaires premium pour le secteur pétrolier (OCTG) et d'accessoires pour le développement des projets Sepia 2 et Atapu 2 d’une grande complexité technique. En outre, Vallourec fournira une gamme complète de services associés, comme son Tubular Management Service, VAM Field Service, ainsi que l'ensemble des solutions numériques de Vallourec.

Ce projet illustre l'expertise de Vallourec dans la fourniture d'acier complexe et haut de gamme (High Collapse, Sour Service, Super Martensitic) et de connexions premium (VAM 21 et VAM SLIJ-3) pour répondre aux défis techniques particulièrement exigeants des champs pré-salifères en eaux profondes au Brésil. Tous les produits seront fournis par les usines brésiliennes du Groupe, y compris des tubes sans soudure de grand diamètre, dont la capacité de production a été renforcée grâce aux récents investissements réalisés dans le cadre du plan New Vallourec. Vallourec se différencie ainsi par sa capacité à livrer des solutions et des services de très haute valeur ajoutée, depuis ses installations brésiliennes totalement intégrées.

Ce contrat, qui témoigne de la valeur ajoutée des solutions premium de Vallourec, prévoit des livraisons pouvant atteindre 25 000 tonnes sur une période de trois ans.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « Ce contrat est une reconnaissance claire du positionnement unique de Vallourec dans l'une des régions pétrolières les plus importantes au monde. Il démontre l'engagement de l'entreprise sur le marché brésilien et sa capacité à fournir des solutions et des services tubulaires de haute valeur ajoutée depuis ses installations brésiliennes. Il s'agit d'un résultat concret du plan stratégique New Vallourec, qui a renforcé la position de l'entreprise sur des marchés clés pour mieux servir ses clients. Vallourec est fier de s'associer à Petrobras sur ce projet majeur. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus information, contactez :

Pièce jointe