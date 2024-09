Nanterre, le 27 septembre 2024

VINCI remporte au Brésil la concession de l’autoroute BR-040 reliant Belo Horizonte à Cristalina

Une concession autoroutière à péage d’une durée de 30 ans

Un corridor routier dynamique de près de 600 km sur l’axe structurant entre Belo Horizonte et Brasilia

Un programme de travaux ambitieux

À l’issue d’un appel d’offres lancé par l’Agence nationale des transports routiers du Brésil (ANTT), VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a remporté la concession d’une durée de 30 ans pour l’exploitation et la modernisation d’un tronçon de 594 km de l’autoroute BR-040.

Cette autoroute à péage relie Belo Horizonte, capitale de l’Etat du Minas Gerais, à Cristalina, ville située au sud de l’Etat de Goiás. Il dessert ainsi la capitale fédérale Brasilia.

VINCI Highways reprendra l’exploitation de l’autoroute au premier trimestre 2025, après une phase de transition en collaboration avec l’ANTT.

L’autoroute Belo Horizonte-Cristalina est un corridor routier dynamique desservant les ports de la côte sud, notamment pour l’acheminement de la production minière, industrielle et agricole. En 2023, 17,5 millions de transactions y ont été enregistrées (+8,3 % par rapport à 2022), les véhicules lourds représentant 40 % du trafic. L’autoroute dessert également le réseau de l’agglomération de Belo Horizonte, la troisième du pays.

Outre le déploiement de son savoir-faire opérationnel en matière de sécurité et de qualité de service, VINCI Highways conduira un vaste programme de travaux. Celui-ci prévoit l’élargissement de la route sur plus de 300 km ainsi que la réalisation de voies de service sur plus de 60 km. Le plan d’investissement prévoit également la construction de plusieurs passages à faune (écoducs) et un programme de reboisement de près de 600 hectares.

Cette opération fait suite à l’acquisition en 2023 à travers la société Entrevias d’une concession portant sur deux sections autoroutières totalisant 570 km dans l’État de São Paulo, et s’accompagnant d’importants travaux de dédoublement et de modernisation.

VINCI Concessions franchit ainsi une nouvelle étape de son développement au Brésil, où elle gère désormais huit aéroports dans les États de Bahia, Amazonas, Roraima, Rondônia et de l’Acre, et près de 1 200 km d’autoroutes dans les États de São Paulo, Minas Gerais et Goiás.

Le groupe VINCI est aussi présent au Brésil à travers sa branche énergie (VINCI Energies et Cobra IS). Il y développe plusieurs projets de fermes solaires pour la production d’énergie renouvelable et y réalise des réseaux de transport d’électricité.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com





