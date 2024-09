ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.9.2024 KLO 10.00



Science Based Targets initiative hyväksyi Orionin lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet

Orion Oyj on ylpeä voidessaan kertoa, että Science Based Targets initiative (SBTi) on vahvistanut tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin ilmastotavoitteemme. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteemme ovat linjassa uusimman ilmastotieteen konsensuksen kanssa maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta.

Orion Oyj sitoutuu:

vähentämään absoluuttisia scope 1- ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 70 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2023 tasosta

varmistamaan, että 78 % sen toimittajista, jotka kattavat ostetut tavarat ja palvelut, pääomahyödykkeet sekä arvoketjun ylävirran (upstream) kuljetuksen ja jakelun, asettavat tieteeseen perustuvat tavoitteet vuoteen 2029 mennessä.

Scope 1 viittaa Orionin omasta toiminnasta aiheutuviin suoriin päästöihin, scope 2 puolestaan ostetun energian tuotannosta aiheutuviin päästöihin. Nämä tavoitteet eivät sisällä hiilidioksidikompensaatioita.

“Teollisuuden on oltava eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa”, sanoo Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme. “Innovatiivisena lääkeyhtiönä tiede on Orionin kaiken toiminnan ytimessä, joten meille oli tärkeää vahvistaa, että myös lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteemme ovat tuoreimman ilmastotieteen mukaiset. Tämä hyväksyntä on merkittävä askel eteenpäin systemaattisessa vastuullisuustyössämme ja osaltaan tukee missiotamme hyvinvoinnin rakentajana.”

Konkreettisia toimenpiteitä kestävämmän tulevaisuuden puolesta

Orion työskentelee näiden tavoitteiden saavuttamiseksi erilaisin toimenpitein, kuten toteuttamalla energiatehokkuushankkeita tuotantolaitoksillamme. Olemme edistyneet merkittävästi energiatehokkuuden parantamisessa ja vuonna 2023 saavutimme hankkeidemme avulla 11 459 MWh:n energiansäästöt. Esimerkiksi Turun ja Espoon tuotantolaitoksillamme olemme ottaneet käyttöön innovatiiviset lämpöpumppujärjestelmät, jotka hyödyntävät hukkalämpöä ja ulkoilmasta saatavaa energiaa ja näin vähentävät merkittävästi hiilijalanjälkeämme.

Sitoutumisemme ulottuu oman toimintamme ulkopuolelle, sillä teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien ja kumppaneiden kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme. Tätä varten käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimittajiemme kanssa sekä tuemme ja seuraamme heidän edistymistään omien SBT-tavoitteidensa asettamisessa.

Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi) on globaali organisaatio, jonka avulla yritykset pystyvät asettamaan kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita viimeisimmän ilmastotieteen mukaisesti. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä päästövähennyksissä ja nettonollatavoitteissa. Sen tavoitteena on tarjota yrityksille selkeä polku päästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää: https://sciencebasedtargets.org/

Vastuullisuus Orionilla

Orionin vastuullisuusohjelma kattaa neljä keskeistä teemaa, jotka ovat potilasturvallisuus, ympäristövastuu, työntekijöiden hyvinvointi ja eettinen liiketoiminta. Edistämme vastuullisuutta koko lääkkeen elinkaaren ajan – aina lääkkeiden ja muiden tuotteidemme tuotekehityksestä niiden käyttöön ja lopulta hävittämiseen saakka.

Toiminnallamme on vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin ympäri maailman. Siksi meille ei riitä, että tavoittelemme pelkästään oman toimintamme parantamista. Arvoketjumme kestävyys on yhtä kuin Orionin kestävyys, ja yhdessä kumppaneidemme kanssa kehitämme lääkealaa kestävämpään suuntaan.

Lue lisää: https://www.orion.fi/vastuullisuus/



Yhteyshenkilö:

Noora Paronen

Head of Corporate Responsibility

Puh. +358 10 426 2258

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.