Solutions30 signe avec Atlante un nouveau partenariat pour l’installation de 50 points de charge pour véhicules électriques en Espagne

Solutions30 a conclu un partenariat stratégique avec Atlante pour l’installation des infrastructures de raccordement pour 50 bornes de recharge rapide de véhicules électriques (VE) dans le sud de l'Espagne et en Catalogne dans un premier temps. Cette collaboration témoigne d’une extension significative de la relation débutée en 2023 entre les deux groupes et souligne leur engagement commun à faire progresser la mobilité durable.



Dans le cadre de ce contrat, appelé à se renforcer dans les trois prochaines années, Solutions30 gérera l'ensemble du cycle de vie du projet, des autorisations, à la conception et au déploiement des infrastructures.

Cette initiative devrait permettre d'augmenter considérablement la capacité de recharge des véhicules électriques dans la région, afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs de véhicules électriques. Elle s'aligne sur les objectifs environnementaux plus larges de l'Espagne, en contribuant à la réduction des émissions de carbone et en promouvant des solutions de transport plus écologiques.

Gianluca Palmese, responsable des achats chez Atlante Iberia, a souligné les points forts du partenariat : « Solutions30 est un de nos partenaires stratégiques dont la fiabilité et l'expertise ont été démontrées en Espagne et dans toute l'Europe. Sa vaste expérience dans le domaine de la mobilité électrique garantit l’excellence de nos installations. Conformément à notre stratégie de déploiement dans les territoires, les régions clientes disposeront d’un accès fiable, de long terme, à la charge rapide et ultra rapide. »

José Costa, responsable de la division Points de charge chez Solutions30 Iberia, a souligné l'importance du projet : « Atlante est l'un de nos principaux clients dans le secteur. Ce projet souligne non seulement la solidité de notre relation, mais aussi notre capacité à déployer aujourd’hui et dans le futur, une feuille de route ambitieuse pour l’Espagne. En nous associant à l’un des leaders européens de la charge rapide, nous renforçons notre position sur un marché qui représente un relais de croissance majeur pour le groupe »





A propos de Solutions30 SE

Le groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les avancées technologiques qui transforment notre quotidien. Hier, c'était les ordinateurs et Internet. Aujourd'hui, c'est le numérique. Demain, ce seront les technologies qui rendront le monde encore plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 50 millions d'interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens locaux, Solutions30 couvre actuellement toute la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital social de Solutions30 SE est constitué de 107 127 984 actions, correspondant au nombre de votes théoriques pouvant être exercés.

Solutions30 SE est cotée sur le marché Euronext Paris (ISIN FR0013379484 - code S30). Indexe : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com

A propos de Atlante Solutions

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies facilitant la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, façonnant ainsi l’avenir d’une nouvelle génération en harmonie avec notre planète. Atlante développe le plus grand réseau de bornes de recharge rapide et ultra-rapide en Europe du Sud, 100 % alimenté par des énergies renouvelables, et optimisé par le stockage d’énergie et des installations photovoltaïques sur site. En activité depuis octobre 2021, Atlante compte aujourd'hui plus de 2 000 points de recharge en ligne en Italie, France, Espagne et Portugal. S’appuyant sur l’héritage technologique du Groupe NHOA, notamment par sa collaboration avec sa société sœur Free2move eSolutions, Atlante est un réseau privilégié du groupe automobile Stellantis et de ses clients. Les stations Atlante sont entièrement interopérables et accessibles via pratiquement toutes les applications de mobilité électrique ou cartes de recharge, ainsi que pour toutes les marques et modèles de véhicules électriques. Pour plus d’informations, consultez www.atlante.energy.

