Investeringsforeningen Stonehenge afskaffer tegningsprovision

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har d.d. truffet beslutning om at afskaffe tegningsprovision i afdelingerne Globale Valueaktier KL og Value Mix Akkumulerende KL.

Af tabellen nedenfor fremgår de hidtidige gældende satser for tegningsprovision for afdelingerne og de samlede maksimale emissionstillæg for afdelingerne før og efter afskaffelse af tegningsprovision.

Afdeling Tegningsprovision indtil den 1. oktober 2024 Emissionstillæg indtil den 1. oktober 2024. I alt, maksimalt Tegningsprovision efter den 1. oktober 2024 Emissionstillæg efter den 1. oktober 2024. I alt, maksimalt Globale Valueaktier KL



0,25 % 0,49 % 0,00 % 0,24 % Value Mix Akkumulerende KL



0,25 % 0,41 % 0,00 % 0,16 %

Ændringerne har virkning fra den 1. oktober 2024, hvor et opdaterede prospekt for foreningen også vil blive offentliggjort.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør