ARAMIS GROUP - Déclaration des transactions sur actions propres du 23.09. au 27.09.2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 30 septembre 2024

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 23 au 27 septembre 2024

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 9 février 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 23 au 27 septembre 2024 (hors contrat de liquidité) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2024-09-23 FR0014003U94 5 836 5,9291 XPAR Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2024-09-24 FR0014003U94 6 027 5,9947 XPAR TOTAL 11 863 5,9624

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

