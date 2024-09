ABS aprueba sistema de suministro de combustible de amoníaco para Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON y TEMECULA, California, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS emitió una aprobación en principio (AIP) para un nuevo sistema de suministro de combustible de amoníaco (FSS) de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, parte de la División Industrial de Nikkiso Co., Ltd.



El sistema de suministro de combustible de amoníaco cuenta con bombas de alta eficacia y un sistema integrado de gestión de combustible y se puede instalar en aplicaciones marinas como buques mercantes. ABS completó revisiones de diseño basadas en la clase y los requisitos legales.

“El amoníaco promete ser una de las principales alternativas de combustible en la transición energética. Junto con la excelencia en seguridad, nuestra profunda experiencia técnica en combustibles alternativos y diseños de motores nos convierte en la sociedad de clasificación ideal para proyectos innovadores como este de Nikkiso ", dijo Patrick Ryan, vicepresidente sénior y director de tecnología de ABS.

ABS ofrece servicios líderes en el sector en la aplicación de amoníaco como combustible marino, así como otras fuentes de energía alternativas. Para más información, haga clic aquí .

"Como líder mundial en sistemas marinos de abastecimiento de GNL, Nikkiso cuenta con la experiencia y conocimientos adecuados para apoyar la transición segura de los clientes a combustibles de amoníaco con bajas emisiones de carbono", dijo Konstantinos Fakiolas, director de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "El FSS de Nikkiso para amoníaco está diseñado bajo los principios de redundancia, confiabilidad mejorada y robustez con los más altos estándares de seguridad para mitigar fugas y deslizamientos".

Título: En la foto (de izquierda a derecha) están Vassilios Kroustallis, vicepresidente sénior de desarrollo comercial global de ABS; Konstantinos Fakiolas, director de marina de Nikkiso CE&IG; Patrick Ryan, vicepresidente sénior y director de tecnología de ABS; y Joseph Pak, presidente de infraestructura energética y proyectos estratégicos de Nikkiso CE&IG.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (dba Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases - Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.600 personas en 22 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Acerca de ABS

ABS, un proveedor global líder de servicios de clasificación y asesoramiento técnico para las industrias marítima y offshore, se compromete a establecer estándares de seguridad y excelencia en diseño y construcción. Centrado en la aplicación segura y práctica de tecnologías avanzadas y soluciones digitales, ABS trabaja con la industria y los clientes para desarrollar un cumplimiento preciso y rentable, un rendimiento optimizado y una eficiencia operativa para los activos marinos y offshore.

Para más información, comuníquese con ABS Media Relations: jmire@eagle.org o Nikkiso CE&IG Media Relations: pr@nikkisoceig.com