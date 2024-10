Kombination aus TALVEY®▼ (talquetamab) und DARZALEX® (daratumumab) in subkutaner (s. c.) Formulierung zeigt tiefgreifendes und dauerhaftes Ansprechen bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom

Aktuelle Daten zeigen 100 Prozent Gesamtansprechrate, wobei 56 Prozent der Patienten bei wöchentlicher Verabreichung ein komplettes Ansprechen oder besser erreichten, was die Kombinierbarkeit des bispezifischen Antikörpers GPRC5D unterstützt1



Das Sicherheitsprofil, einschließlich der Infektionsraten, ist vergleichbar mit subkutan verabreichten talquetamab- und daratumumab-Monotherapien1

BEERSE, BELGIEN, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute aktualisierte Ergebnisse der Phase-Ib-Studie TRIMM-2 bekanntgegeben, in der die Kombination von TALVEY®▼ (talquetamab) mit der subkutanen Formulierung von DARZALEX® (daratumumab) und pomalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom untersucht wurde. Die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) betrug 82 Prozent, was die Untersuchung dieser Kombination weiter unterstützt.1 Diese Daten wurden im Rahmen eines mündlichen Vortrags auf der Jahrestagung 2024 der International Myeloma Society (IMS) vorgestellt, die vom 25. bis 28. September in Rio de Janeiro, Brasilien, stattfindet (Abstract Nr. OA – 01).1

Die Ergebnisse der Phase-Ib-Studie TRIMM-2, in der talquetamab, der erste bispezifische T-Zell-Engager, der auf GPRC5D abzielt, in Kombination mit daratumumab s. c., dem ersten subkutanen monoklonalen Anti-CD38-Antikörper, und pomalidomid untersucht wurde, schlossen Patienten ein, die mindestens drei vorangegangene Therapielinien, einschließlich eines Proteasom-Inhibitors (PI) und eines immunmodulatorischen Arzneimittels (Immunomodulatory Drug, IMiD), erhalten hatten oder doppelt refraktär bei Behandlung mit einem PI und IMiD waren und in den vorangegangenen 90 Tagen keine Anti-CD38-Therapie erhalten hatten.1

„Da Therapien, die auf CD38 abzielen, in der Erstbehandlung immer häufiger eingesetzt werden, müssen wir weiterhin neue Ansätze erforschen, die für Menschen mit Multiplem Myelom in späteren Behandlungslinien wirksam sind, unabhängig von der vorherigen Exposition“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, das vielversprechende Potenzial dieser talquetamab-Kombinationstherapie zu nutzen, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und Krebs letztendlich zu eliminieren.“

Zum Zeitpunkt des Datenschnitts hatten 77 Patienten talquetamab in einer Dosierung von 0,4 mg/kg wöchentlich (QW) oder 0,8 mg/kg zweiwöchentlich (Q2W) erhalten, wobei die Dosierung erhöht wurde, kombiniert mit daratumumab s. c. und pomalidomid.1 Im QW-Arm (n=18) betrug die ORR 100 Prozent, wobei 56 Prozent ein komplettes Ansprechen (Complete Response, CR) oder besser erreichten.1 Der Q2W-Arm (n=59) erzielte eine ORR von 76 Prozent, wobei 56 Prozent ein CR oder besser erreichten.1 Die mediane Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR) in der Q2W-Gruppe betrug 26,4 Monate, und das mediane progressionsfreie Überleben (Progression-Free Survival, PFS) lag bei 20,3 Monaten.1 Die Ergebnisse zeigten, dass 51,6 Prozent der Patienten, die Anti-CD38-refraktär sind (n=64), eine CR oder besser erreichten, und 70,8 Prozent der Patienten, die zuvor eine chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T) erhalten hatten (n=24), erreichten eine CR oder besser.1 Patienten, die zuvor bispezifische Antikörper erhalten hatten (n=29), erreichten eine ORR von 82,8 Prozent.1

„Das tiefgreifende und dauerhafte Ansprechen, das in diesen jüngsten Ergebnissen von TRIMM-2 gezeigt wurde, untermauert das Potenzial von talquetamab in Kombination mit daratumumab s. c., das sich zu einem Behandlungsstandard beim Multiplen Myelom entwickelt hat, und pomalidomid“, so Dr. Nizar Bahlis, Associate Professor am Arnie Charbonneau Cancer Institute der University of Calgary und Autor der Studie*: „Mit hohen Gesamtansprechraten in allen Kohorten zeigt diese Kombination das Potenzial für eine signifikante Krankheitskontrolle und ein längeres Überleben bei Patienten, die bereits mehrere Therapielinien erhalten haben, einschließlich der Behandlung mit bispezifischen Antikörpern.“

Das Sicherheitsprofil dieser Kombination entsprach den bekannten Profilen von talquetamab, daratumumab s. c. und pomalidomid.1 Trotz der hohen Inzidenz von Neutropenien (83,3 Prozent im QW-Arm und 79,7 Prozent im Q2W-Arm) war die Infektionsrate des Grades 3/4 im Allgemeinen niedrig (16,7 Prozent bzw. 37,3 Prozent).1 Die Mehrzahl der behandlungsbedingten Nebenwirkungen (Treatment-Related Adverse Events, TRAEs) außerhalb des Tumors, einschließlich in Bezug auf den Mundbereich (100 Prozent im QW-Arm, 84,7 Prozent im Q2W-Arm), die Haut (88,9 Prozent, 67,8 Prozent), die Nägel (83,3 Prozent, 55,9 Prozent) und Gewichtsabnahme (66,7 Prozent, 49,2 Prozent) waren geringfügig (Grad 1/2) und führten nicht zum Abbruch der Therapie.1 Diese Ergebnisse unterstützen die weitere Untersuchung von talquetamab in Kombination mit daratumumab s. c., mit oder ohne pomalidomid, bei Patienten, die frühere Therapielinien erhalten haben, einschließlich eines Proteasom-Inhibitors und lenalidomid, das derzeit in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie MonumenTAL-3 untersucht wird.1

„Wir sind weiterhin ermutigt durch die potenzielle Vielseitigkeit von talquetamab als Kombinationspartner mit anderen Therapien, um den ungedeckten Bedarf von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom zu decken, für die es in diesem fortgeschrittenen Stadium nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt“, so Dr. Jordan Schecter, Vizepräsident, Leiter des Krankheitsbereichs Multiples Myelom, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Indem wir mit der Kombination aus talquetamab und daratumumab s. c. gleichzeitig auf GPRC5D und CD38 auf Myelomzellen abzielen, wollen wir das Multiple Myelom auf verschiedene Weise angreifen, um die Ergebnisse für Patienten mit dieser schweren Krankheit und begrenzten Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern.“

Weitere Daten aus der RedirecTT-1-Studie, die die Kombinierbarkeit von talquetamab unterstreichen, werden ebenfalls auf der Jahrestagung der IMS vorgestellt. Die Ergebnisse der TRIMM-2-Studie wurden bereits auf der ASCO-Jahrestagung 2023 vorgestellt.2

Über die TRIMM-2-Studie

Die TRIMM-2-Studie (NCT04108195) ist eine laufende Phase-II-Studie zu subkutanen (s. c.) Formulierungen von daratumumab in Kombination mit talquetamab zur Behandlung von Patienten mit Multiplem Myelom.3 Die primären Ziele der TRIMM-2-Studie waren die Ermittlung der Phase-II-Dosis (RP2D) für jede Komponente der Behandlungskombination (erster Teil) und die Charakterisierung der Sicherheit der Behandlungskombination bei der RP2D (zweiter Teil).3 Die an der Studie teilnehmenden Patienten waren alle an Multiplem Myelom erkrankt und hatten und mindestens drei vorangegangene Therapielinien erhalten oder waren doppelt refraktär gegenüber einem Proteasom-Inhibitor (PI) und einem immunmodulatorischen Wirkstoff.3 Patienten, die mehr als neunzig Tage vor Beginn der Studie einer Anti-CD38-Therapie ausgesetzt waren oder refraktär gegenüber einer Anti-CD38-Therapie waren, wurden ebenfalls eingeschlossen.1

Über MonumenTAL-3

Die MonumenTAL-3-Studie (NCT05455320) ist eine laufende Phase-III-Studie zu talquetamab in Kombination mit s. c. verabreichtem daratumumab SC mit oder ohne pomalidomid im Vergleich zu s. c. verabreichtem daratumumab in Kombination mit pomalidomid und dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom, die mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten haben.4

Über Talquetamab

Talquetamab erhielt im August 2023 von der Europäischen Kommission (European Commission, EC) eine bedingte Marktzulassung (Conditional Marketing Authorization, CMA) als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM, die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben, darunter einen immunmodulatorischen Wirkstoff, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten ist.5 Die US-amerikanische FDA hat im August 2023 auch talquetamab für die Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM zugelassen, die mindestens vier vorangegangene Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper.6

Talquetamab ist ein bispezifischer, an T-Zellen bindender Antikörper, der an CD3 auf T-Zellen und an GPRC5D bindet, ein neuartiges Zielmolekül, das auf der Oberfläche von Zellen des Multiplen Myeloms stark exprimiert wird, während auf B-Zellen oder B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression festgestellt wird.5 Bis heute wurden weltweit über 2.000 Patienten mit talquetamab behandelt.7

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittelagentur für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über Daratumumab und Daratumumab s. c.

Johnson & Johnson ist bestrebt, das Potenzial von daratumumab für Patienten mit Multiplem Myelom im gesamten Spektrum der Erkrankung zu erforschen.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die Johnson & Johnson eine Exklusivlizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich daratumumab zu einer grundlegenden Therapie bei der Behandlung des Multiplen Myeloms entwickelt und wurde weltweit bei mehr als 548.000 Patienten eingesetzt.8 Daratumumab ist der einzige CD38-gerichtete Antikörper, der für die subkutane Verabreichung zur Behandlung von Patienten mit Multiplem Myelom zugelassen ist.9 Daratumumab s. c. ist mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der ENHANZE®-Arzneimitteltechnologie von Halozyme, co-formuliert.10

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in hoher Zahl auf Zellen des Multiplen Myeloms vorhanden ist.9 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Tod der Myelomzellen führt.2 Daratumumab kann auch auf normale Zellen wirken.9 Daten aus zehn klinischen Phase-III-Studien, sowohl in der Erstlinien- als auch in der Rezidivbehandlung, haben gezeigt, dass auf daratumumab basierende Therapien zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder des Gesamtüberlebens führten.11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Weitere Informationen zu daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf.

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist ein derzeit unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die so genannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.21,22 Beim Multiplen Myelom vermehren sich diese bösartigen Plasmazellen immer weiter, reichern sich im Körper an und verdrängen die normalen Blutzellen, was häufig zu einer Zerstörung der Knochen und anderen schweren Komplikationen führt.20 In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 bei schätzungsweise mehr als 35.000 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben.23 Während einige Patienten mit Multiplem Myelom zunächst keine Symptome aufweisen, können bei anderen die üblichen Anzeichen und Symptome der Krankheit auftreten, wie z. B. Knochenbrüche oder -schmerzen, eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hohe Kalziumwerte, Infektionen oder Nierenschäden.24

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Expertise in den Bereichen Innovative Medizin und Medizintechnik sind wir einzigartig positioniert, um heute Innovationen im gesamten Spektrum der Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen liefern und die Gesundheit der Menschheit grundlegend beeinflussen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkung von daratumumab und talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Produktwirksamkeit oder -sicherheit, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ (Punkt 1A. Risikofaktoren) sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. und Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Dr. Nizar Bahlis, außerordentlicher Professor am Arnie Charbonneau Cancer Institute der University of Calgary, hat Johnson & Johnson beratend zur Seite gestanden und Vorträge gehalten; er wurde nicht für Medienarbeit bezahlt.

