Monument publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1 :) « Monument » ou la « Société » a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers annuels pour l’année qui s’est terminée le 30 juin 2024 (« l’exercice 2024 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter www.sedar.com pour accéder aux résultats financiers in extenso.



Cathy Zhai, présidente-directrice générale a déclaré : « L’exercice 2024 a été une année remarquable pour la Société. La production d’or a généré un chiffre d’affaires brut de 51,42 millions USD, pour un bénéfice net de 6,44 millions USD, ou 0,02 USD par action, contre une perte nette de 6,27 millions USD, soit 0,2 USD par action, l’année dernière. Un flux de trésorerie de 14 millions USD avec 10,86 millions USD de liquidités disponibles et un fonds de roulement confortable de 20,55 millions USD ont permis à la société d’atteindre une position financière beaucoup plus solide. Les activités sont viables et nous sommes prêts à poursuivre le développement de l’entreprise. »

Mme Zhai a ajouté : « La Société étudie la possibilité de relancer la production du projet aurifère de Murchison alors que les prix de l’or atteignent des sommets, et capitalise ses efforts sur l’expansion des ressources, la croissance du marché et la rémunération de nos actionnaires. »

Faits marquants de l’exercice 2024 :

Flux de trésorerie abondant, production stable : une trésorerie nette de 14,39 millions USD générée par la production de l’exercice 2024, contre 0,12 USD million lors de l’exercice 2023, portant ainsi le solde de trésorerie à 10,86 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 5,96 millions de dollars pour l’exercice 2023.

Le fonds de roulement a augmenté de 109 % pour atteindre 20,55 millions USD à la fin de l’exercice 2024, contre 9,82 millions USD à la fin de l’exercice 2023.

Résultat net positif : 6,44 millions USD pour l’exercice 2024, ou 0,02 USD par action, contre une perte nette de 6,27 millions USD pour l’exercice 2023, ou 0,02 USD par action ;

Augmentation significative de la marge brute, multipliée par 14 : 24,83 millions de dollars pour l’exercice 2024 contre 1,75 million de dollars pour l’exercice 2023 ;

Performances de la production en 2024 Production chiffrée à 31 542 onces d’or, contre 10 775 onces d’or pour l’exercice 2023 ; Ventes arrêtées à 30 713 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 2 116 USD/once pour un chiffre d’affaires brut de 51,42 millions USD (exercice fiscal 2023 : ventes arrêtées à 7 060 onces à raison d’un prix moyen de 1 824 USD/once pour un chiffre d’affaires brut de 12,39 millions USD) ; Coût décaissé par once de 866 USD, contre 1 507 USD pour l’exercice 2023) ; Une diminution de 32 % de tous les coûts de maintien à 1 173 USD/once au cours de l’exercice 2024, contre 1 722 USD/once au cours de l’exercice 2023.





Points marquants de la production au quatrième trimestre :

La production de concentré d’or a augmenté au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2024 (« T4 de l'Exercice 2024 »), avec un total de 12 003 onces d’or produites ;

Ventes arrêtées à 10 413 onces d’or à raison d’un prix moyen de 2 295 USD/once pour un chiffre d’affaires de 18,60 millions USD (T4 de l'Exercice 2023 : 1 910 onces d’or vendues pour un total de 3,18 millions USD, dont 1 148 onces de concentré d’or à 1 949 USD/once pour 1,74 million USD et 762 onces de lingots d’or à 1 883 USD/once pour 1,44 million USD) ;

Coût décaissé par once pour or concentré vendu à 842 USD/once (T4 de l’Exercice 2023 : 917 USD/once) ;

Le coût de maintien tout compris (« AISC ») est descendu à 1 183 USD/once, contre 1 567 USD/once au T4 de l’exercice 2023.

Faits financiers et de production marquants du quatrième trimestre et de l’excercice 2024

Three months ended June 30, Year ended June 30, 2024 2023 2024 2023 Production Ore mined (tonnes) 187,723 144,148 977,987 439,022 Waste removed (tonnes) 2,718,199 2,104,082 10,283,519 8,051,618 Gold Oxide Production Ore processed (tonnes) - - - 195,263 Average mill feed grade (g/t) - - - 1.03 Processing recovery rate (%) - - - 44.87 Gold produced (1) (oz) - 362 - 3,926 Gold sold (oz) - 762 - 5,912 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 179,364 124,768 715,553 223,494 Average mill feed grade (g/t) 2.52 1.66 1.84 1.80 Processing recovery rate (%) 82.59 66.47 74.20 54.06 Gold produced (oz) 12,003 4,409 31,542 6,849 Gold sold (oz) 10,413 1,148 30,713 1,148 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 18,602 3,177 51,421 12,386 Gross margin from mining operations 9,835 450 24,827 1,749 Net Income / (loss) before other items 2,715 (891 ) 13,678 (3,948 ) Net income / (loss) 884 (1,951 ) 6,443 (6,273 ) Cash flows provided by (used in) operations 5,750 (3,327 ) 14,385 118 Working capital 20,552 9,822 20,552 9,822 Earnings (Loss) per share – basic and diluted (US$/share) 0.02 (0.01 ) 0.02 (0.02 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price - oxide production (2) - 1,883 - 1,800 Realized price - sulphide production (2) 2,295 1,949 2,116 1,949 Cash cost per ounce sold Mining 220 392 274 513 Processing 262 810 318 797 Royalties 290 179 205 178 Operations, net of silver recovery 70 47 69 19 Total cash cost per ounce sold (3) 842 1428 866 1507 By-product silver recovery - - - 1 Operation expenses 5 84 5 23 Corporate expenses 1 5 5 15 Accretion of asset retirement obligation 5 27 7 28 Exploration and evaluation expenditures 1 (21 ) 1 66 Sustaining capital expenditures 329 44 289 82 Total all-in sustaining costs per ounce sold (4) 1,183 1,567 1,173 1,722

(1) Defined as good delivery gold oxide production according to London Bullion Market Association (“LBMA”), net of gold doŕe in transit and refinery adjustment.

(2) Exclude gold prepaid delivery for comparison purposes.

(3) Total cash cost for both oxide and sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. For Q4 FY2024 and FY2024, there’s sulphide production only. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, operation expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère annuelle

La production en usine par flottation des sulfures lors de l’exercice 2024 était de 31 542 onces (6 846 onces en 2023) d’or contenu dans du concentré d’or. L’usine de traitement a traité 715 553 tonnes de minerai sulfuré à une teneur de tête de 1,84 g/t et un taux de récupération de 74,20 %, contre 223 494 tonnes de minerai sulfuré à une teneur de tête de 1,80 g/t et un taux de récupération de 54,06 % lors de l’exercice 2023. L’augmentation du taux de récupération de l’or est due à l’optimisation des performances grâce à des modifications et des améliorations apportées à l’usine et au traitement de minerais sulfurés à plus haute teneur.

lors de l’exercice 2024 était de 31 542 onces (6 846 onces en 2023) d’or contenu dans du concentré d’or. L’usine de traitement a traité 715 553 tonnes de minerai sulfuré à une teneur de tête de 1,84 g/t et un taux de récupération de 74,20 %, contre 223 494 tonnes de minerai sulfuré à une teneur de tête de 1,80 g/t et un taux de récupération de 54,06 % lors de l’exercice 2023. L’augmentation du taux de récupération de l’or est due à l’optimisation des performances grâce à des modifications et des améliorations apportées à l’usine et au traitement de minerais sulfurés à plus haute teneur. La production en usine CIL était nulle lors de l’exercice 2024, le circuit CIL étant désormais en entretien et en maintenance en vue d’un redémarrage potentiel à l’avenir (exercice 2023 : récupération de 2 910 onces d’or avec une alimentation du broyeur à hauteur de 195 264 tonnes, une teneur moyenne de 1,03 g/t et un taux de récupération de 44,87 %).

était nulle lors de l’exercice 2024, le circuit CIL étant désormais en entretien et en maintenance en vue d’un redémarrage potentiel à l’avenir (exercice 2023 : récupération de 2 910 onces d’or avec une alimentation du broyeur à hauteur de 195 264 tonnes, une teneur moyenne de 1,03 g/t et un taux de récupération de 44,87 %). L’extraction minière s’est concentrée sur Buffalo Reef et Felda Block 7 en vue d’obtenir du minerai sulfuré pour l’usine de flottation. Au total, 977 987 tonnes de minerai ont été extraites (contre 439 022 tonnes lors de l'exercice 2023) et 10 283 519 tonnes de déchets (contre 8 051 618 tonnes lors de l'exercice) ont été déplacées avec un taux de défruitement inférieur de 10,51 par rapport à 18,34 pour l’exercice précédent, principalement en raison de la séquence d’exploitation minière et des progrès réalisés pour accéder au corps de minerai.



Production aurifère au quatrième trimestre

L’usine de flottation de sulfure a produit 12 003 onces d’or (contre 4 409 onces au T4 de l’exercice 2023), dont 9 968 onces produites au quatrième trimestre auxquelles s'ajoute un ajustement de 2 035 onces produites au cours des trimestres précédents. L’usine a traité 179 364 tonnes de minerai de sulfure, à une teneur de tête de 2,52 g/t et un taux de récupération de 82,59 % (contre 124 768 tonnes de minerai de sulfure à une teneur de tête de 1,66 g/t et un taux de récupération de 66,47 % lors du T4 de l’exercice 2023), bénéficiant de l’amélioration des performances et de l’optimisation de l’usine et du traitement de minerais sulfurés à plus haute teneur.

a produit 12 003 onces d'or (contre 4 409 onces au T4 de l'exercice 2023), dont 9 968 onces produites au quatrième trimestre auxquelles s'ajoute un ajustement de 2 035 onces produites au cours des trimestres précédents. L'usine a traité 179 364 tonnes de minerai de sulfure, à une teneur de tête de 2,52 g/t et un taux de récupération de 82,59 % (contre 124 768 tonnes de minerai de sulfure à une teneur de tête de 1,66 g/t et un taux de récupération de 66,47 % lors du T4 de l'exercice 2023), bénéficiant de l'amélioration des performances et de l'optimisation de l'usine et du traitement de minerais sulfurés à plus haute teneur.

L'usine CIL a stoppé sa production pour cause d'entretien et de maintenance (T4 de l'exercice 2023 : 362 d'onces d'or ont été nettoyées du circuit sans alimentation du broyeur).



RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers de l’exercice 2024

La vente de concentré d’or a généré un chiffre d’affaires de 51,42 millions USD pour l’année close le 30 juin 2024, contre 12,39 millions USD pour l’année close le 30 juin 2023. 30 713 onces d’or ont été vendues à raison d’un prix de vente moyen réalisé de 2 116 USD par once d’or dans le cadre de la production de concentré d’or (exercice 2023 : 1 148 onces d’or à 1 949 USD/once), tandis que le chiffre d’affaires issu des opérations de fabrication de lingots d’or était nul, contre 10,64 millions USD pour l’exercice 2023, provenant de 5 912 onces d’or vendues à raison d’un prix de vente moyen réalisé de 1 800 USD/once.

La marge brute a augmenté pour atteindre 24,83 millions USD (exercice 2023 : 1,75 million USD) en raison de l’augmentation des ventes de concentré d’or à un prix réalisé plus élevé.

Le coût décaissé par once d’or vendue issue des opérations de concentré d’or était de 866 USD (contre 917 USD pour l’exercice 2023). Le coût décaissé par once d’or vendue issue des opérations de fabrication de lingots d’or était nul (contre 1 622 USD pour l’exercice 2023).

Au 30 juin 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie affichent 10,86 millions USD, soit une hausse de 4,90 millions USD par rapport au 30 juin 2023. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société comprennent principalement des fonds détenus auprès d’institutions financières réputées et sont investis dans des comptes de trésorerie.

La trésorerie, d’une hauteur de 9,37 millions USD (contre 15,12 millions USD pour l’exercice 2023), utilisée dans les activités d'investissement représentait 9,16 millions USD investis à Selinsing pour le développement de projets de sulfure, notamment des améliorations de l’usine de flottation, des améliorations et des économies dans l’installation de stockage des résidus (Tailings Storage Facility, « TSF ») et des activités de défruitement (contre 14,17 millions USD pour l’exercice 2023), tandis que 0,86 million USD (contre 0,95 million USD pour l’exercice 2023) ont été investis dans des projets d’exploration et d’évaluation à Murchison, compensés par le produit de 0,68 million USD pour le paiement intermédiaire conditionnel de performances provenant de la vente des intérêts majoritaires de 80 % dans Tuckanarra.



Résultats financiers du quatrième trimestre

Les ventes de concentré d’or au T4 de l’exercice 2024 ont généré un chiffre d’affaires de 18,60 millions USD, avec la vente de 10 413 onces d’or à raison d’un prix moyen réalisé de 2 295 USD/once (contre 1 148 onces à 1 949 USD/once pour le T4 de l’exercice 2023).

Le total des coûts de production au cours du T4 de l’exercice 2024 s’est élevé à 8,77 millions USD, contre 2,73 millions USD au cours du T4 de l’exercice 2023. Cette augmentation est due à des volumes miniers accrus et des taux de traitement supérieurs atteints par l’usine de traitement des sulfures de Selinsing, ainsi qu’à la vente d’une plus grande quantité de concentré d’or.

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 9,84 millions USD, soit une augmentation significative par rapport au 0,45 million USD au T4 de l’exercice 2023, et ce grâce à une plus grande quantité de concentré d’or vendue et d’un prix de vente réalisé plus élevé.

Le coût décaissé par once d’or vendue issue des opérations de sulfure était de 842 USD pour le T4 de l’exercice 2024 (contre 917 USD pour les opérations de sulfure au T4 de l’exercice 2023).

DÉVELOPPEMENT MINIER

Mine d’or de Selinsing

Les travaux de développement à Selinsing se sont concentrés sur l’optimisation continue de l’usine par le biais de modifications et du réapprovisionnement des pièces critiques. Une nouvelle trémie dédiée aux résidus grossiers a été installée et les pompes à résidus grossiers ont été équipées de nouveaux moteurs et d’une nouvelle alimentation électrique. Un plus grand canal d’écoulement de concentré grossier a été installé pour remplacer l’unité d’origine, trop petite, en plus d’un nouveau crible d’élimination dans l’usine de broyage. Un agitateur de concentré grossier et deux agitateurs de nettoyage ont été remplacés. D’autres améliorations de l’opération de filtre-presse, y compris un nouveau filtre-presse, un nouveau compresseur et un nouveau réservoir de concentré, ont été planifiées et devraient être achevées en octobre 2024. Depuis mai 2024, un concentrateur Knelson a été rétabli pour récupérer tout l’or libre avant d’envoyer le schlamm à l’usine de flottation, et le contrôle du potentiel d’oxydoréduction et du pH, la sélection de l’agent moussant, la puissance absorbée par le broyeur et l’utilisation de billes d’acier pour éviter le surbroyage ont contribué à d’autres améliorations de la récupération du traitement.

Le développement de la mine pour la production de concentré d’or s’est poursuivi avec le remblaiement de la mine à ciel ouvert, tandis que le développement de l’infrastructure du site comprenait l’achèvement de la l’installation de stockage des résidus.

Projet aurifère de Murchison

La Société a poursuivi l’examen du projet aurifère de Murchison, y compris la réévaluation de la rentabilité d’un redémarrage de la production et une analyse de toutes les données de forage historiques et actuelles relatives aux concessions de Gabanintha, dans le but de planifier des programmes de forage de remplissage à réaliser au cours des prochains trimestres, ainsi que des forages de confirmation afin que certaines ressources historiques puissent être incluses dans un futur plan d’exploitation minière.

La construction d’un nouveau hangar à carottes a été achevée en mars 2024. Il est équipé de nouveaux rayonnages et plateaux pour la cour à carottes. Les échantillons de carottes de forage ont été réorganisés en vue de l’inspection géologique. Un spécialiste du patrimoine a été engagé au cours du quatrième trimestre 2024 pour rechercher et assurer la conformité continue avec les récents changements réglementaires. D’autres aspects de conformité réglementaire étaient également en cours de révision. Les infrastructures de traitement, d’hébergement, de restauration, de bureaux et constructions connexes ont été largement maintenues au titre d’une phase de préparation opérationnelle. Les installations d’hébergement et de restauration étaient entièrement opérationnelles au cours du trimestre et équipées pour soutenir les activités administratives, d’exploration et d’exploitation minière.

Exploration

Malaisie

Aucun forage d’exploration n’a été entrepris à Selinsing au cours de l’année. Les activités d’exploration visant à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures devraient reprendre au cours de l’exercice 2025.

Australie occidentale

Aucune exploration n’a été entreprise sur le projet Murchison au cours de l’exercice 2024, bien qu’il soit toujours prévu de commencer par des forages de confirmation des ressources historiques à Gabanintha dans le cadre d’un redémarrage potentiel de la production. Les activités d’exploration ultérieures comprendront l’interprétation géologique régionale à la suite des deux phases d’exploration réalisées à Burnakura au cours des exercices 2022 et 2023, tout en évaluant la viabilité du redémarrage de la production sur la base d’une évaluation économique interne examinée par SRK en 2021.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie à 100 %, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie occidentale. Dans la même région, la Société participe au projet aurifère de Tuckanarra à hauteur de 20 %, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

